En Múnich, Harris busca tranquilizar a los aliados europeos mientras Trump desprecia la OTAN

Mientras Air Force Two rodaba para despegar con destino a Alemania, la vicepresidenta Kamala Harris se abrió paso por el avión repartiendo galletas en forma de corazón por el Día de San Valentín. Fue un buen ensayo para su viaje a la Conferencia de Seguridad de Múnich, donde su misión será tranquilizar a los aliados europeos de que Estados Unidos todavía los ama.

Al llegar a Múnich, mientras los republicanos de la Cámara de Representantes bloquean la ayuda militar a Ucrania y el ex presidente Donald J. Trump promete alentar a Rusia a atacar a los aliados “morosos” de la OTAN, la Sra. Harris tiene la difícil tarea de decirles a los líderes europeos que no se preocupen demasiado por esas cosas. Y enfrenta el desafío de demostrar que el Sr. Trump y sus seguidores están equivocados sobre el valor de las alianzas.

Si bien las reuniones que ella y el secretario de Estado Antony J. Blinken tendrán en Múnich estarán destinadas a calmar a los líderes europeos, el discurso que pronunciará en la conferencia el viernes estará dirigido tanto al público estadounidense como al del extranjero. Sin mencionar a Trump por su nombre, planea usar la plataforma para rebatir con fuerza al ex presidente que apunta a reclamar su antiguo cargo, argumentando que las asociaciones internacionales son fundamentales para la seguridad estadounidense, no una carga que se pueda desechar fácilmente.

También será una oportunidad para que demuestre su valía en la escena internacional en un año electoral en el que su compañero de fórmula, el presidente Biden, enfrenta preguntas sobre su edad. Si bien nadie en la Casa Blanca diría esto muy abiertamente, el desafío de la Sra. Harris en la campaña es demostrar que está a la altura del trabajo para que los votantes no se preocupen por reelegir a un presidente de 81 años que tendría 86 al final de un segundo mandato.

“Estoy lista para servir. No hay duda al respecto”, dijo la Sra. Harris al Wall Street Journal en una entrevista publicada esta semana. Cualquiera que interactúe con ella, dijo, “se da cuenta plenamente de mi capacidad para liderar”.

Munich ha sido una plataforma favorita para que la Sra. Harris trate de mostrar eso durante años. En 2022, habló solo días antes de que Rusia invadiera Ucrania, calificándolo como un “momento definitorio” para el mundo. El año pasado, usó la conferencia para acusar a Rusia de “crímenes contra la humanidad” en Ucrania, elevando las apuestas diplomáticas de la guerra.

Ya estaba planeando hablar este año sobre los peligros del aislacionismo estadounidense incluso antes de que el Sr. Trump dijera en un mitin de campaña la semana pasada que si fuera reelegido, no solo no defendería a los miembros de la OTAN atacados por Rusia si “no pagaran” lo suficiente, sino que incluso “alentaría” a Rusia “a hacer lo que le dé la gana” a los aliados. El consiguiente furor hizo su tema aún más relevante.

Un funcionario de la Casa Blanca, adelantando el discurso bajo condición de anonimato, dijo que lo usaría para denunciar las “ideologías fallidas del aislacionismo, el autoritarismo y el unilateralismo” representadas por el Sr. Trump, y argumentar que su enfoque de la política exterior podría llevar a un mundo de desorden. Se centrará en lo que el funcionario describió como cuatro opciones: compromiso global versus aislacionismo, reglas y normas internacionales versus caos, valores democráticos versus autoritarismo y acción colectiva versus unilateralismo.

Quizás tan importante, intentará convencer a los líderes mundiales de que ella y el Sr. Biden ganarán en noviembre a pesar de las crecientes dudas entre los líderes europeos y analistas, que ya están pensando en contingencias para un segundo mandato de Trump.

La ex representante Jane Harman, demócrata de California que viajó en Air Force Two con la Sra. Harris, dijo que la vicepresidenta se verá obligada a explicar la intransigencia en el Capitolio para aprobar más ayuda a Ucrania, a pesar de que la tiene el apoyo de una mayoría bipartidista, según la mayoría de las evaluaciones. “El verdadero villano es el Congreso, que prospera culpando al otro lado por no resolver problemas”, dijo la Sra. Harman. “Trump explota esto brillantemente, aunque me duele darle algún crédito.”

Pero muchos europeos también siguen sin comprender a la Sra. Harris, manteniendo que todavía no ha forjado una identidad clara. “¿Tiene alguna opinión y tiene algún conocimiento particular?”, preguntó François Heisbourg, asesor principal para Europa del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos. “¿Quién es ella?”, dijo que no lo decía “de forma peyorativa”, añadiendo: “Es solo una perplejidad”.

La Sra. Harris tendrá la oportunidad de definirse en una serie de reuniones con líderes mundiales. Está programada para reunirse por separado con el presidente Volodymyr Zelensky de Ucrania y el canciller Olaf Scholz de Alemania el sábado, reuniones que probablemente se centrarán en cómo Ucrania puede resistir a las fuerzas rusas mientras espera la ayuda militar estadounidense que puede o no llegar.

Los funcionarios europeos predicen cada vez más que el distanciamiento estadounidense podría llevar a una mayor agresión rusa. Los funcionarios alemanes y estonios han dicho que Rusia podría atacar a un miembro de la OTAN en cinco a ocho años, mientras que el jefe de defensa de Dinamarca puso la ventana de peligro en tres a cinco años.

El sombrío ambiente en Múnich requerirá un intenso consuelo estadounidense, según los analistas. “Si la preocupación fuera un deporte olímpico, estaríamos entregando muchas medallas”, dijo Heather A. Conley, presidente del Fondo Marshall Alemán de los Estados Unidos, un grupo que promueve la relación transatlántica.

Reconociendo la incertidumbre europea, la Casa Blanca anunció el jueves que el Sr. Biden recibirá al presidente Andrzej Duda y al primer ministro Donald Tusk de Polonia para una reunión conjunta en la Casa Blanca el 12 de marzo. Será su primera reunión desde que una coalición centrista-progresista ganó las elecciones en octubre, desplazando a un gobierno nacionalista visto como alineado con el Sr. Trump.

“Los líderes reafirmarán su inquebrantable apoyo a la defensa de Ucrania contra la brutal guerra de conquista de Rusia”, dijo la Casa Blanca en un comunicado anunciando la visita. “La reunión coincide con el 25 aniversario de la adhesión de Polonia a la OTAN, y subraya el compromiso firme de los Estados Unidos y Polonia con la alianza de la OTAN, que nos hace a todos más seguros.”