En lugar de listas de tareas, tu bienestar puede estar pidiendo a gritos una lista de ‘No hacer’

Incluso con cosas que son generalmente ‘buenas para ti,’ continuamente añadir más de ellas a tu horario tiene rendimientos decrecientes que realmente pueden estar trabajando para desgastarte y agotarte.

Emily McGrorey de ABC News AU recientemente recordó una visita a su psicóloga donde expresó su deseo de comenzar una práctica de meditación matutina, pero en cambio, se le recomendó abandonar el plan—junto con varios otros hábitos que ya había desarrollado, porque era demasiado.

Le dijeron que necesitaba una lista de ‘por no hacer’.

Rachel Botsman, una Fellow de Confianza de la Universidad de Oxford, es reconocida en la profesión por haber ideado listas de por no hacer.

Sentarse y escribir metas, tareas u objetivos puede llevar a una valiosa orientación neurológica, y este fenómeno típicamente se aprovecha a través de las listas de por hacer. El mismo principio funciona al revés. Tomarse el tiempo para escribir las actividades abrumadoras y absolutamente no esenciales que estaban atascando el día de McGrorey hizo que se diera cuenta de cuán no esenciales o postergables eran algunas de ellas.

Amantha Imber, una psicóloga organizacional y presentadora de podcasts que habló con McGrorey sobre el tema, dijo que aunque el tiempo es finito, siempre estamos añadiendo más cosas a nuestra lista de tareas con la esperanza de que nos adelante.

He sentido esto antes: si como almorzando mientras trabajo en lugar de tomar un descanso para hacerlo, puedo terminar 30 minutos antes, lo que me permitirá hacer ___ antes, así tendré tiempo de hacer ___ después de hacer ejercicio. Así estaré listo para empezar a cocinar a las 5:40.

YOU MAY ALSO NEED TO KNOW: Habiendo Gratitud Relacionada con un Menor Riesgo de Muerte Independientemente de Otros Factores, un Estudio Innovador Demuestra

“Obviamente, hay cosas en la vida que me agotan, pero tengo que decirles que sí porque como madre, por ejemplo, algunas cosas simplemente tienen que hacerse. Pero mucha de las veces, cuando pienso en las cosas que me están agotando, son cosas que puedo dejar de hacer o que puedo delegar,” dijo la Dra. Imber a ABC News.

MORE GOOD IDEAS LIKE THIS: Aprender a Simplemente Decir No a Invitaciones No Deseadas Durante las Fiestas Puede Beneficiar Tu Salud Mental–Nuevo Estudio

Algunas de las cosas que McGrorey puso en su lista de por no hacer sonarán familiares para muchos.

No programar reuniones entre las 8:00 a.m. y las 11:00 a.m.

Poner la ropa casual en un ciclo de secado de no arrugas en lugar de plancharla.

No lavar platos o ropa todos los días de la semana, sino cada dos días.

¿Cuáles son algunas de las cosas que podrías hacer sin? COMPARTE En los Comentarios A Continuación y Esta Historia Con Tus Amigos…