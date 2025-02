En lo alto de Chernóbil, los trabajadores luchan contra el hielo, el fuego y el miedo nuclear.

Cinco técnicos asegurados por cables trabajaban cerca de la parte superior curva de una estructura de acero arqueada que se alzaba a la altura equivalente de 40 pisos, intentando extinguir los últimos restos de aislamiento humeante dejados por un ataque de dron. Estaba nevando; la temperatura estaba por debajo de cero; el acero estaba cubierto de hielo. El agujero del ataque era bastante grande, alrededor de 540 pies cuadrados, y peligroso por muchas razones, principalmente porque amenazaba la seguridad de la cubierta protectora que cubría el Reactor No. 4 de la planta nuclear de Chernobyl, el lugar del peor desastre nuclear de la historia. La violación también fue deliberada, según afirmaron las autoridades ucranianas, perforada a la 1:59 a.m. del viernes por un dron ruso con una cabeza explosiva de alto poder. Expertos en nucleares lo calificaron como uno de los ataques potencialmente más peligrosos desde que Rusia invadió Ucrania hace casi tres años. A pesar del ataque, los niveles de radiación en Chernobyl seguían siendo normales el viernes. Abajo de esa capucha arqueada, se mantenía el “sarcófago” de concreto y acero que encerraba el reactor y los escombros altamente radiactivos. Nadie resultó herido o muerto. Sin embargo, las autoridades ucranianas describieron el ataque como audaz, al golpear una planta nuclear en vísperas de una reunión de líderes mundiales en Munich y arriesgando un desastre. El Kremlin negó que el ejército ruso hubiera atacado la planta. Su portavoz, Dmitri S. Peskov, insinuó que la violación era algún tipo de fraude de los ucranianos. “El ejército ruso no hace esto”, dijo. Los trabajadores extinguieron el fuego temprano el viernes, pero el aislamiento seguía ardiendo hasta última hora de la tarde, dijo Andriy Danyk, jefe del Servicio de Emergencia del Estado de Ucrania, mientras se paraba en la mediana de un estacionamiento frente al Reactor No. 4. Pero el agujero tomará meses en arreglarse, agregó, y aún no está claro todo el trabajo que se debe hacer para sellarlo. “Tienes una situación increíble y terrible, porque eso no supone pasar”, dijo Shaun Burnie, un especialista nuclear sénior de Greenpeace que ha monitoreado plantas nucleares en Ucrania desde 2022 y que visitó Chernobyl el viernes. “Nunca fue diseñado para un ataque militar deliberado. Hemos estado investigando crímenes de guerra rusos, y esto parece ser otro más”. El viernes, autoridades ucranianas mostraron a periodistas fragmentos del dron que dicen impactó la planta, un Shahed, típicamente desplegado por Rusia y marcado con el código 15480. Lo mostraron cerca de una señal de advertencia de radiactividad, como si quisieran probar la seriedad del ataque. Un análisis inicial de McKenzie Intelligence Services, una empresa consultora británica, que fue comisionado el viernes por Greenpeace, dijo que las imágenes de video mostraban daños internos menores en la instalación. El análisis también decía que los restos del motor del dron “casi seguramente” son los restos de un motor de pistón que alimenta el dron Shahed, suministrado por Irán a los rusos. El análisis también dijo que el sistema del dron está guiado por coordenadas preestablecidas para un objetivo intencionado. “Esto indicaría el casi seguro objetivo deliberado de la planta por parte de los rusos”, agregó el análisis. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, les dijo a periodistas en la Conferencia de Seguridad de Munich en Alemania que el dron volaba a una altitud de alrededor de 278 pies, lo cual es indetectable por radar. “No fue un caso de que el dron cambiara de rumbo o algo así”, señaló el señor Zelensky. La esctructura protectora de 1.7 mil millones de dólares que resultó dañada se completó en 2019, construida con la ayuda de 45 países para asegurarse de que no ocurriera un accidente nuclear como el ocurrido en 1986. La estructura era un logro ingenieril, diseñada para sellar vastas cantidades de isótopos radiactivos del incendio y el derretimiento en 1986 en el Reactor No. 4. El sarcófago construido apresuradamente se estaba deteriorando, pero la cubierta de acero arqueada estaba destinada a durar generaciones. Fue transportada en vías férreas, dijo el señor Burnie, y con alrededor de 40,000 toneladas, es la estructura móvil más grande jamás construida. Fuera del punto de control de entrada de Chernobyl, un letrero amarillo anuncia el programa “Gran Construcción” del señor Zelensky, proclamando “Chernobyl – de la zona de exclusión a la zona del renacimiento”. Más que un área de desastre, gran parte de la zona de exclusión de Chernobyl de 1,000 millas cuadradas, donde el acceso está estrictamente limitado, se asemeja a un bosque de cuento de hadas, con árboles de pino cubiertos de nieve y pequeñas aldeas. Pero las casas están abandonadas; la mayoría están marcadas con señales que dicen cuántas personas solían vivir allí. El viernes, controles militares y policiales detenían autos cada pocas millas. Un convoy de camiones militares se dirigía hacia la planta. Dos camiones de bomberos se dirigían hacia la salida. En la planta misma, un reactor sin terminar se asemejaba a un gigantesco juego de construcción abandonado. Un cartel cerca del Reactor No. 4 mostraba un gran incendio e instaba a las personas a llamar al número de emergencia 101 de Ucrania en caso de un desastre. La nieve dificultaba ver mucho en la planta. Los camiones de bomberos estaban estacionados en el estacionamiento cerca del Reactor No. 4. El señor Danyk dijo que la nieve y las superficies heladas hacían el trabajo de emergencia mucho más peligroso, pero los trabajadores esperaban extinguir completamente el aislamiento para la noche del viernes. Agregó que el Centro Hidrometeorológico Ucraniano estaba monitoreando los niveles de radiación en todo el país. Se mantenían normales. “Nuestro equipo se está rotando constantemente para garantizar que nadie esté expuesto a radiación”, dijo. Oleksandr Tytarchuk, el ingeniero jefe de la planta, dijo que su equipo y otros especialistas planean hacer un “análisis preliminar y sellar temporalmente la apertura” para evitar que más humedad ingrese a la estructura, lo que puede acelerar la corrosión. Pero esto no sería un sello a prueba de radiación, lo que significa que la cubierta ya no cumpliría la función que tenía antes del ataque. “Entendemos que está cayendo nieve, se espera lluvia y el agua utilizada durante la supresión de incendios también se ha convertido en desechos radioactivos”, dijo el señor Tytarchuk. “Dicho esto, debo enfatizar que los niveles de radiación no han aumentado y siguen bajo control.” Luego los trabajadores tendrán que descubrir una solución más permanente, lo cual no parecía obvio el viernes por la tarde. Oleksandra Mykolyshyn contribuyó con la información.Reportaje por: Oleksandra Mykolyshyn.