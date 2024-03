En la votación parlamentaria, los iraníes expresaron su ira hacia la élite gobernante.En la votación parlamentaria, los iraníes expresaron su ira hacia la élite gobernante.

Los iraníes han dado un duro golpe a los conservadores gobernantes de Irán, según muestra un análisis de los resultados de las elecciones parlamentarias, con millones de iraníes boicoteando la votación y una facción de extrema derecha logrando importantes avances.

Muchos legisladores conservadores conocidos, incluido el actual presidente del Parlamento, el General Mohammad Baqer Ghalibaf, un ex comandante del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria, vieron caer bruscamente sus votos en la votación de la semana pasada, y en muchos casos fueron derrotados en sus intentos de reelección.

En numerosas ciudades, incluida la capital, Teherán, se emitieron tantos votos en blanco que algunos políticos bromearon diciendo que varios escaños en el Parlamento deberían quedar vacíos para dar cuenta de la falta de votos.

Quizás aún más llamativo fue el surgimiento de muchos candidatos ultraconservadores. En Teherán, estos incluían a una joven personalidad de la televisión estatal, Amir Hossein Sabeti, sin experiencia política y que negaba la existencia de la pandemia de coronavirus; un clérigo, Mahmoud Nabavian, que se oponía al acuerdo nuclear de Irán con las potencias mundiales y afirmaba que el país necesita armas nucleares para enfrentar a Israel; y otro clérigo, Hamid Rasai, que dijo que los manifestantes de la extensa revuelta liderada por mujeres en 2022, así como una de las actrices más famosas de Irán, deberían ser ejecutados.

Irán es una teocracia con un sistema de gobierno paralelo en el que los órganos electos son supervisados por consejos designados. Las políticas estatales clave en asuntos nucleares, militares y exteriores son decididas por el líder supremo, Ayatolá Ali Khamenei, y el Consejo Supremo de Seguridad Nacional, mientras que los Guardianes de la Revolución tienen una gran influencia sobre la economía y la política.

La influencia del Parlamento es limitada y se centra principalmente en cuestiones sociales y económicas. Pero las elecciones parlamentarias siguen siendo importantes como indicadores del sentimiento público, que en este caso se ha vuelto adverso hacia la élite clerical y militar gobernante y el sistema en su conjunto, según analistas.

“En el panorama general, estamos siendo testigos de una crisis de representación”, dijo Abolfazl Hajizadegan, un destacado sociólogo de Teherán, en una entrevista, agregando que el boicot electoral se ha ampliado y ha puesto de manifiesto las frustraciones de una diversa clase económica y social. “Parece que todos los políticos profesionales y los actuales grupos y partidos políticos están perdiendo su credibilidad y reputación.”

La participación electoral es un indicador importante del apoyo al gobierno, aunque los críticos acusan a los funcionarios de inflar artificialmente los totales. El Ministerio del Interior, que organiza las elecciones, dijo que el 41 por ciento de los votantes elegibles a nivel nacional habían emitido votos y que los votos en blanco representaban solo el 8 por ciento. La participación en Teherán fue de aproximadamente el 25 por ciento, dijo el ministerio, mientras que otras ciudades grandes reportaron alrededor del 30 por ciento.

Por el contrario, más del 70 por ciento de los 56 millones de votantes elegibles de Irán emitieron votos cuando el presidente Hassan Rouhani fue elegido en 2017.

Destacados activistas, políticos y disidentes, incluida Narges Mohammadi, la laureada con el Premio Nobel de la Paz encarcelada, habían instado a los iraníes a boicotear la votación como forma de protesta. Muchos iraníes comunes siguieron el ejemplo, diciendo en entrevistas y publicaciones en redes sociales que se habían desilusionado después de años de votar entusiastamente en elecciones anteriores por candidatos que prometieron cambios pero no cumplieron.

Desde las elecciones del viernes, la ya golpeada economía de Irán ha caído aún más frente al dólar, un sombrío indicador de la inflación y del decreciente poder adquisitivo de los iraníes que ya sufren bajo una economía afectada por las sanciones estadounidenses y la corrupción.

Los altos funcionarios iraníes parecían imperturbables por la participación electoral y el rechazo de los candidatos establecidos. El Sr. Khamenei, quien había instado a la gente a presentarse y votar, dijo que la elección representaba una victoria “épica” sobre los enemigos de Irán.

Pero otros, incluidas algunas figuras conocidas, se burlaron abiertamente de esta afirmación. Un ex presidente conservador, Mahmoud Ahmadinejad, que se ha convertido en un crítico vocal del gobierno, dijo en un video que el discurso oficial sobre la elección le hacía sentir lástima por sí mismo y por el país.

“¿Qué victoria?”, preguntó. “Dejar de lado al pueblo no es una victoria, es la mayor derrota.”

El descontento de los votantes también se manifestó en una elección separada para la Asamblea de Expertos, un cuerpo clerical de 88 personas que eventualmente nombrará un sucesor para el Sr. Khamenei después de su muerte. Tres prominentes clérigos con décadas de liderazgo en los ministerios de Inteligencia, Justicia e Interior fueron votados fuera, entre ellos Sadegh Amoli Larijani, el heredero de una influyente familia política y el presidente de un consejo designado que supervisa el trabajo del gobierno.

Muchos iraníes, incluidos analistas y políticos, expresaron escepticismo hacia las cifras del gobierno, tanto de la participación como de los votos en blanco. Dijeron que las mesas de votación vacías, la apatía y la ira generalizadas, y los informes filtrados a los medios de comunicación iraníes de recuentos de votos en blanco mucho más altos sugieren que el gobierno estaba manipulando los números para salvar la cara.

Saeed Shariati, analista político y miembro de un partido político reformista, dijo en una entrevista desde Teherán que los votos en blanco también representaban una forma de voto de protesta. Si se deducían del número total de votos, la verdadera participación sería de alrededor del 30 por ciento a nivel nacional, dijo.

“Realmente espero que el mensaje de la nación sea escuchado y comprendido, pero mi experiencia demuestra lo contrario”, dijo el Sr. Shariati.

La agencia de noticias semioficial de Irán, Mehr News Agency, dijo que el 12 por ciento de los votos en Teherán eran en blanco. El principal candidato en Teherán, el Sr. Nabavian, el clérigo que abogaba por el desarrollo de armas nucleares, obtuvo alrededor de medio millón de votos, según los resultados oficiales, un número que representaba solo una pequeña fracción de los votos en una ciudad de alrededor de 10 millones.

Unas 45 de los 290 escaños del Parlamento quedaron indefinidos esta semana porque los principales candidatos no lograron asegurar el 20 por ciento de los votos elegibles totales, el umbral requerido para ser elegido. El Ministerio del Interior dijo que una segunda vuelta para esos escaños se llevaría a cabo en abril o mayo.

Las elecciones en Irán nunca han sido libres y justas, en comparación con los estándares de los países democráticos, porque los candidatos pasan por un estricto proceso de selección controlado por el gobierno. Pero habían seguido siendo competitivas e impredecibles en cierto grado hasta 2020, cuando los conservadores comenzaron a consolidar el poder.

Las elecciones de este mes vieron aún más candidatos descalificados. El Frente Reformista, el partido paraguas para facciones reformistas, dijo que no tenía candidatos en la elección. La competencia era básicamente entre conservadores. Y eso está teniendo un efecto en la composición del Parlamento.

“Estamos presenciando una radicalización del Parlamento. Una minoría más pequeña de extremistas gobernará sobre una mayoría de personas que están hartas y quieren un cambio completo”, dijo Aliakbar Mousavi Khoeini, un ex legislador iraní de la facción reformista que ahora está exiliado en los Estados Unidos.

El ex presidente Mohammad Khatami, fundador del movimiento reformista, sorprendió al público al no votar. En una reunión con miembros de su partido político el martes, el Sr. Khatami dijo que él también boicoteó la votación porque quería estar del lado del pueblo y no quería mentir.

“Podemos decir basados en los números oficiales que la mayoría de los iraníes están insatisfechos con el status quo y el actual gobierno, y esto nos da pocas esperanzas para el futuro”, dijo el Sr. Khatami, según una transcripción de sus comentarios publicada en los medios de comunicación iraníes.

Leily Nikounazar contribuyó con reportes desde Bélgica.