En la guerra de Ucrania, la inteligencia artificial comienza a marcar la entrada de una era de robots asesinos.

En un campo en las afueras de Kiev, los fundadores de Vyriy, una empresa ucraniana de drones, recientemente trabajaban en un arma del futuro. Para demostrarlo, Oleksii Babenko, de 25 años, director ejecutivo de Vyriy, se subió a su motocicleta y recorrió un camino de tierra. Detrás de él, un dron lo siguió, mientras un colega rastreaba los movimientos desde un ordenador del tamaño de una cartera. Hasta hace poco, un humano habría pilotado el cuadricóptero. Ya no. En su lugar, después de que el dron se fijara en su objetivo, el Sr. Babenko, voló solo, guiado por un software que utilizaba la cámara de la máquina para rastrearlo. El rugido del motor de la motocicleta no era rival para el silencioso dron mientras acechaba al Sr. Babenko. “¡Empuja, empuja más! Acelera, hombre”, sus colegas gritaban por walkie-talkie mientras el dron se lanzaba hacia él. “¡Estás jodido, jodido!”. Si el dron hubiera estado armado con explosivos, y si sus colegas no hubieran desactivado el seguimiento autónomo, el Sr. Babenko habría estado acabado.Vyriy es solo una de las muchas empresas ucranianas que trabajan en un gran salto adelante en la robotización de la tecnología de consumo, impulsadas por la guerra con Rusia. La presión por superar al enemigo, junto con enormes flujos de inversión, donaciones y contratos gubernamentales, han convertido a Ucrania en un Silicon Valley para drones autónomos y otras armas.