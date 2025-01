En la Frio con Justin Trudeau

En pantalones de lana ligera, zapatos de vestir y un abrigo que estaba parcialmente abierto, el Primer Ministro Justin Trudeau estaba mínimamente vestido para la temperatura de menos 13 grados Celsius el lunes cuando salió de su residencia oficial para anunciar su renuncia.

Mr. Ignatieff se puso una camiseta de hockey del Equipo Canadá – convenientemente de color rojo liberal – y, principalmente para el beneficio de las cámaras de televisión y fotógrafos, salió a patinar con algunos otros miembros del Parlamento y senadores de su partido.

Me adelanté a ellos y detuve aleatoriamente a otros patinadores para preguntarles si reconocían al Sr. Ignatieff. Pocos lo hicieron. Nadie saludó al Sr. Ignatieff o le prestó atención.

Pero cuando el Sr. Ignatieff se sentó en un banco para quitarse los patines, escuché un tumulto en el hielo detrás de mí. El Sr. Trudeau había llegado – ¡y fue inmediatamente rodeado!

Dos años después, tuve una demostración personal de ese poder estelar.

Entrevisté al Sr. Trudeau en su oficina de circunscripción en Montreal para un perfil que aparecería justo después de que se convirtiera en líder liberal en 2013. La oficina estaba encima de una farmacia, y parecía como si los muebles hubieran sido dejados por un inquilino anterior.

Nos reunimos en una sala de juntas oscura. Cuando comenzamos a discutir la muerte de su padre, el ex Primer Ministro Pierre Elliott Trudeau, y las multitudes que se alinearon en la ruta de su tren fúnebre de Ottawa a Montreal, el Sr. Trudeau perdió brevemente la compostura y tuvo que agarrar una caja de pañuelos. Nunca vi algo así durante una entrevista con un político, y aún no lo he vuelto a ver.

Después de que la entrevista terminó, caminamos en la misma dirección por la concurrida calle frente a la oficina. Era otro día helado. Un hombre corría hacia nosotros desde al otro lado de la calle, zigzagueando entre el tráfico. En francés con acento africano, dijo que lo único que quería era estrechar la mano del Sr. Trudeau.

Incluso cuando la popularidad del Sr. Trudeau se desvaneció en los años siguientes, las multitudes nunca lo hicieron. Tampoco su aparente deseo de conocer gente.

Stephen Harper, el primer ministro conservador a quien sucedió Mr. Trudeau en 2015, prefería eventos estrictamente controlados ante audiencias cuidadosamente seleccionadas. En contraste, incluso fuera de las campañas electorales, el Sr. Trudeau celebraba asambleas populares que eran abiertas sin necesidad de registrarse y que a menudo generaban multitudes even…