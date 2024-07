En la Euro 2024, las estrellas de Francia cambian de la lucha política a una de fútbol

Por una vez, Didier Deschamps pudo reflexionar sobre una conferencia de prensa que pasó casi sin incidentes. Dada la hora, eso parecía improbable. El domingo, los votantes franceses emitieron un fuerte reproche a la resurgente extrema derecha de su país en unas elecciones legislativas sísmicas. El martes, el cada vez más activo equipo de fútbol de Francia se enfrentará a España en una semifinal del Campeonato Europeo.

En medio de ambos eventos estuvo la aparición de Deschamps, el entrenador del equipo nacional francés, bajo el brillo de los medios de comunicación mundial. Aunque siempre ha sido estudiosamente imperturbable, sus jugadores no. Durante el último mes, medio equipo ha dejado clara su posición sobre el ascenso del Rally Nacional.

El delantero Marcus Thuram instó a los franceses a “luchar diariamente” contra la amenaza de la extrema derecha. El defensa Jules Koundé expresó su esperanza de que el país rechace a aquellos que “buscan quitarnos nuestra libertad”. Su compañero Ibrahima Konaté instó a no dar poder a “ciertas personas que buscan división”.

Deschamps, entonces, podría haber estado esperando intercambios incómodos el lunes. En cambio, se encontró respondiendo preguntas más ligeras. ¿Qué tan en forma está Kylian Mbappé? ¿Qué piensa sobre el centro del campo de España?

Hubo solo un momento de tensión. Un periodista sueco le preguntó si sería justo caracterizar a su equipo de Francia como un poco, bueno, aburrido: después de todo, ha logrado llegar a las semifinales del torneo sin anotar un gol en juego abierto.

“Si te aburres, mira otra cosa”, respondió Deschamps. “No tienes que mirar. Tenemos la capacidad de hacer feliz a Francia con nuestros resultados. Si los suecos están aburridos, no me importa demasiado”.

En comparación con los problemas con los que ha lidiado el equipo de Francia en el último mes, toda la conferencia de prensa podría considerarse simplemente como un alivio. El fútbol es tradicionalmente apolítico, por costumbre e inclinación. Los jugadores, por regla general, evitan ofrecer opiniones sobre cualquier tema que pueda llevar un atisbo de controversia.

Sin embargo, una parte significativa del equipo de Deschamps en este torneo claramente sintió que esa no era una opción.

Thuram, cuyo padre políticamente activo ganó una Copa del Mundo para Francia, fue uno de los primeros en hablar. Otro delantero, Ousmane Dembélé, señaló que “las alarmas estaban sonando” e instó a sus compatriotas a “unirse y votar juntos”.

Mbappé, el capitán del equipo y su figura cultural más influyente, advirtió que “los extremos están a las puertas del poder” y admitió que no “quiero representar a un país que no corresponda a mis valores, ni a nuestros valores”.

“Espero que mi voz tenga el mayor peso posible”, dijo cuando se acercaban las elecciones. “Espero que tomemos la decisión correcta y que sigamos sintiéndonos orgullosos de llevar la camiseta del equipo nacional de Francia el 7 de julio”.

El mensaje de los jugadores era evidente pero lo suficientemente matizado como para no ser explícito. Ese enfoque no duró mucho. Cuando llegaron los resultados de la primera vuelta de las elecciones, un día antes del primer partido de eliminación directa de Francia en el torneo, el Rally Nacional había obtenido el 33 por ciento de los votos. Francia, el país y el equipo, se vio de repente enfrentado a la perspectiva de que un partido de extrema derecha dominara el gobierno.

Cuando Mbappé habló unos días más tarde, no dejó dudas sobre su postura. “Es una situación urgente”, dijo. “No podemos dejar que nuestro país caiga en manos de estas personas. Es apremiante. Vimos los resultados, son catastróficos. Realmente esperamos que cambie, que todos se unan, vayan y voten y voten por el partido correcto”.

Si esa intervención – o la presión compuesta ejercida a lo largo del torneo por los jugadores, algunos de los personajes más destacados de la vida pública francesa – hizo la más mínima diferencia cuando el país volvió a las urnas el domingo es imposible de medir.

Ciertamente, no habrá sido tan significativo como la decisión de la izquierda y las coaliciones de Francia de presentar un frente unido y retirar candidatos de alrededor de 200 distritos para no dividir el voto anti-Rally Nacional.

Sin embargo, se puede juzgar por la forma en que sus comentarios durante la Eurocopa 2024 fueron recibidos que las voces de los jugadores importaron. La extrema derecha francesa ha despreciado durante mucho tiempo al equipo nacional del país. En 1998, cuando un equipo multiétnico llevó a Francia a su primera victoria en la Copa del Mundo, Jean-Marie Le Pen, el fundador del Frente Nacional, la organización que posteriormente se rebautizó como Rally Nacional, sugirió que el equipo era “artificial” porque incluía demasiados jugadores no blancos.

Ocho años más tarde, con Francia en camino hacia otra final de la Copa del Mundo, Le Pen lamentó que el país “no pudo reconocerse” en un equipo nacional inspirado por Zinedine Zidane, un creador de origen argelino, y dirigido por Lilian Thuram, un defensor nacido en Guadalupe.

Durante el último mes, Mbappé, Dembélé y los demás han inspirado un tipo similar de reacción por parte de los herederos de Le Pen, tanto ideológica como genéticamente.

“Estoy un poco avergonzado de ver a estos atletas dando lecciones a personas que ya no pueden llegar a fin de mes, que ya no se sienten seguros, que no tienen la oportunidad de vivir en barrios protegidos por agentes de seguridad”, dijo Jordan Bardella, el presidente de 28 años del Rally Nacional. Su vicepresidente, Sébastian Chenu, acusó a Mbappé de estar “bastante desconectado de la realidad”.

Marine Le Pen, hija de Jean-Marie Le Pen y miembro más destacado del Rally Nacional, aconsejó a “actores, futbolistas y cantantes” que no “salgan y le digan a los franceses cómo deben votar”.

“Está empezando a ser mal recibido en nuestro país”, dijo. “Los franceses están hartos de que les den lecciones y les aconsejen sobre cómo votar. Esta elección es una elección de emancipación en la que los franceses quieren recuperar el control de su destino y votar como lo ven adecuado”.

El domingo, por supuesto, eso parecía ser precisamente lo que sucedió, aunque no exactamente de la manera que esperaba la Sra. Le Pen.

Dentro del equipo francés, sin embargo, había una sensación de “alivio” abrumador, como lo expresó Koundé en las redes sociales. Varios de sus compañeros de equipo repitieron sus pensamientos: Marcus Thuram felicitó “a todos los que se enfrentaron a la amenaza que se cernía sobre nuestro hermoso país”. El centrocampista Aurélien Tchouaméni describió los resultados del domingo como “la victoria del pueblo”.

La situación política, por supuesto, es mucho más compleja que eso. La situación deportiva no lo es. Francia tiene un partido el martes, contra un impresionante equipo de España, por un lugar en la final de la Eurocopa 2024. Por primera vez en el torneo, muchas de sus estrellas han dejado claro que todavía están orgullosas de llevar la bandera de su país.