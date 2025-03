En la era de Trump, el rey Carlos tiene un nuevo y muy delicado papel que desempeñar.

El rey Carlos III voló en helicóptero al H.M.S. Príncipe de Gales en el Canal de la Mancha el martes, donde se mezcló con marineros y observó cómo despegaban aviones de combate desde la cubierta del barco, un portaaviones de la Armada Real. Podría haber sido una escapada bienvenida de su vida social repentinamente complicada.

En el transcurso de cinco días, Carlos había invitado al presidente Trump para una segunda rara visita de Estado a Gran Bretaña y luego hospedó a dos de los mayores antagonistas del Sr. Trump, el presidente Volodymyr Zelensky de Ucrania y el primer ministro Justin Trudeau de Canadá, en su finca en el noreste de Londres.

Ninguno de esos gestos de Carlos fue políticamente evidente. Como es costumbre en la monarquía constitucional de Gran Bretaña, actuó a instancias del gobierno. Sin embargo, han llevado al rey de 76 años a un torbellino de drama diplomático de una manera casi inaudita para un soberano británico.

La invitación de Carlos a Trump, entregada con gran pompa por el primer ministro Keir Starmer el jueves en la Oficina Oval, se ha vuelto más controvertida desde que el presidente chocó con Zelensky sobre el apoyo estadounidense a Ucrania al día siguiente de su sesión más armoniosa con el Sr. Starmer.

“Ahora Pare la Visita de Estado para el ‘Abusón’ Trump”, dijo The Mail on Sunday, un tabloide de derecha, en su portada. Citó un coro de demandas de legisladores y otros críticos para que el gobierno retire la invitación a Trump para transmitir el descontento de Gran Bretaña con el presidente y la solidaridad con Ucrania.

Simbólicamente, Carlos podría haber hecho la siguiente mejor cosa: hospedar a Zelensky en su finca, Sandringham, después de que el presidente asistió a una cumbre el domingo dedicada a Ucrania. El Palacio de Buckingham no reveló de qué hablaron pero dijo que Zelensky fue “calurosamente recibido” por Carlos, quien le sirvió té en la Sala de Salón de Sandringham.

Para los críticos de Trump, la guinda del pastel llegó el lunes, cuando Trudeau, cuyo país ha sido objeto de amplias tarifas estadounidenses y al que Trump dice querer anexionar como al 51º estado, hizo la peregrinación a Sandringham para encontrarse con Carlos. El rey, por supuesto, es también el jefe de estado ceremonial de Canadá.

Trudeau dijo en un mensaje en redes sociales que hablaron de “asuntos de importancia para los canadienses, incluido, sobre todo, el futuro soberano e independiente de Canadá.” Carlos mismo permaneció en silencio, lo que frustró a algunos políticos canadienses, quienes argumentaron que debería haber reafirmado públicamente la soberanía de Canadá. Dado su papel no político, eso no iba a suceder. Pero el simbolismo del soberano, sonriendo mientras saludaba a un primer ministro al que Trump se refiere como gobernador, no pasó desapercibido para nadie.

“Ha sido una semana realmente interesante en la diplomacia británica y real”, dijo Ed Owens, un historiador real. “La gente ha hablado sobre cómo esta familia real se ha convertido en un arma secreta para la diplomacia británica. Vimos a Keir Starmer usando al rey y a la monarquía como tal en sus interacciones con Trump.”

Owens dijo que el afecto bien establecido de Trump por el rey y la familia real era un factor intangible que podría quedarse en la mente del presidente estadounidense mientras negocia con Gran Bretaña sobre Ucrania. Starmer se ha posicionado como un puente entre Europa y Estados Unidos en el tema. Y el presidente quedó claramente encantado con la invitación de Carlos.

“Un hombre hermoso, un hombre maravilloso”, dijo el Sr. Trump sonriente a Mr. Starmer, desde la misma silla donde se sentó 24 horas después, mientras regañaba a Zelensky, diciéndole al presidente ucraniano: “No nos digas lo que vamos a sentir. No estás en posición de dictar eso.”

Buckingham Palace declinó hacer comentarios sobre el estado de la invitación a Trump, señalando que el gobierno se encarga de esos asuntos. El Sr. Starmer desestimó las llamadas para que la visita fuera cancelada el domingo, diciendo en una entrevista con la BBC que los críticos estaban “tratando de intensificar la retórica sin realmente apreciar cuál es la cosa más importante en juego aquí: estamos hablando de la paz en Europa.”

Dos personas con conocimiento del palacio dijeron que era muy poco probable que se retirara la invitación dada la animosidad que eso generaría con la Casa Blanca, aunque el desafío de coordinar los calendarios de dos jefes de estado podría significar que la visita de Estado no se lleve a cabo durante meses, agregaron.

En su carta, el rey sugirió la idea de que Trump lo vea primero en Escocia, donde el presidente tiene un club de golf, Trump Turnberry, y Carlos tiene un castillo, Balmoral, para concretar los arreglos para la visita de Estado en un momento posterior. La reunión en Escocia sería más informal, sin la guardia de honor y el banquete suntuoso en el Palacio de Buckingham que disfrutó Trump en su última visita de Estado en 2019.

“La idea de posponerla indefinidamente hasta que se alcance un acuerdo de paz, en términos aceptables para Ucrania y Europa, es interesante”, dijo Owens, agregando que la familia real “ha comprado a Gran Bretaña influencia en estas negociaciones que probablemente no habría tenido de otra manera.”

A pesar de su adherencia al papel no político del monarca, se sabe que Carlos es más políticamente consciente y opinativo que su difunta madre, la reina Isabel II. Al comienzo de su reinado, fue criticado por dar la bienvenida al presidente de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, al Castillo de Windsor, después de que ella firmara un acuerdo sobre Irlanda del Norte con Rishi Sunak, quien en ese momento era primer ministro de Gran Bretaña.

Critics saw it as putting a royal imprimatur on the government’s deal. They said that Charles, whose support of the European Union was well documented, had allowed himself to be used by Downing Street.

The king has been demonstrative in his backing of Ukraine, issuing statements and making regular visits to relief organizations that help refugees from the war. Early in the conflict, when he was still Prince of Wales, he visited a group in London and spoke to a family that had been evacuated from Kharkiv, in eastern Ukraine.

“So, what do you think the aim of the Russians is?” Charles asked them. “Is it to remove people?”

Given the king’s strong feelings and the delicacy of the moment, royal watchers said the government should be careful not to overextend what has so far been a beneficial role. His value as an agent of British “soft power,” they say, resides in his being above politics.

Even his long-planned visit to the aircraft carrier was symbolic, given Britain’s pledge to deploy troops to a peacekeeping force for Ukraine. The H.M.S. Prince of Wales is in training exercises before deploying on an eight-month mission to Asia.

Speaking to crew members in his dress uniform, Charles could have been addressing Mr. Starmer, a relatively new prime minister, who has been struggling to calm the tempest between Ukraine and the United States.

“Your deployment in the next month comes amidst new challenges in an ever-changing and more unpredictable world,” the king said. “It will undoubtedly demand tenacity and determination, both at sea and for those you leave behind at home.”