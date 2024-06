En la Cumbre de Washington de la OTAN, se ofrecerá a Ucrania un ‘puente’ hacia la membresía.

La OTAN ofrecerá a Ucrania una nueva sede para gestionar su asistencia militar en su próxima cumbre del 75 aniversario en Washington, dijeron funcionarios, una garantía del compromiso a largo plazo de la alianza con la seguridad del país que ha sido aclamada como un “puente” hacia la membresía eventual de Kyiv. El Presidente Volodymyr Zelensky de Ucrania, junto con algunas naciones de Europa Central, había esperado fervientemente que su país fuera ofrecido negociaciones de membresía por la OTAN en la cumbre, que se llevará a cabo del 9 al 11 de julio. En cambio, la alianza anunciará que ha acordado establecer una misión en Alemania para coordinar la ayuda de todo tipo a Ucrania a largo plazo, dijeron funcionarios estadounidenses y de la OTAN. El movimiento tiene la intención de enviar una señal fuerte del compromiso aliado, tanto a Kyiv como a Moscú, que espera que Occidente se canse de apoyar la guerra. Debido a que la misión estará bajo los auspicios de la OTAN, está diseñada para funcionar incluso si Donald J. Trump, un fuerte crítico de la alianza y de la ayuda a Ucrania, gana la presidencia de Estados Unidos en noviembre. La administración Biden y los funcionarios de la OTAN idearon la idea como una forma de brindar algo sólido a Kyiv en la cumbre, incluso cuando mantienen que no es el momento adecuado para que Ucrania se una. No es solo que el país siga en guerra, lo que podría hacer que la OTAN sea un participante activo en los combates. El Presidente Biden y el Canciller Olaf Scholz de Alemania han dicho que Ucrania debe realizar reformas importantes para reducir la corrupción y mejorar su democracia y estado de derecho. La esperanza es que la misión y el compromiso que representa satisfagan al Sr. Zelensky y lleven a una cumbre más fluida que la anterior, hace un año en Vilnius, Lituania, donde expresó su descontento cuando Ucrania no recibió un cronograma firme para las negociaciones de membresía. La nueva misión reunirá bajo un mismo paraguas las actividades de la actual “coalición de capacidades” de países que proporcionan diversos aspectos de ayuda militar a Ucrania, como defensas aéreas, artillería, aviones de combate F-16, armas y entrenamiento. También coordinará la formación de personal militar ucraniano en países aliados y los acuerdos de seguridad bilaterales a más largo plazo que distintos países han firmado con Ucrania, según funcionarios de Estados Unidos y de la OTAN, que hablaron bajo condición de anonimato porque los detalles del plan aún no se han anunciado. Los países de la OTAN están todos a favor de establecer la misión, dijeron los funcionarios, y será anunciado en la reunión de la cumbre. Anteriormente, la ayuda para Ucrania se entregaba principalmente de forma individual por país, con menos preocupación por su eficacia o incluso por las necesidades más apremiantes de Kyiv. Reunir los elementos esenciales de ayuda y entrenamiento bajo un mismo mando tiene como objetivo simplificar el flujo y hacerlo más coherente, dijeron funcionarios informados sobre el plan. Llamada Misión de Asistencia y Formación en Seguridad de la OTAN para Ucrania, o NSATU, la misión trabajará para reducir las duplicaciones y complicaciones de los diversos tipos de armamento enviado a Ucrania. Un ejemplo, dijeron funcionarios de Estados Unidos y de la OTAN, es la reciente oferta francesa de donar un número no especificado de aviones de combate Mirage cuando Ucrania ya tiene dificultades para entrenar pilotos y poner en el aire los F-16. El Mirage, un avión de similar sofisticación, requiere un entrenamiento, piezas y mantenimiento diferentes que pueden tensar las capacidades ucranianas. La misión estará ubicada en una instalación militar estadounidense en Wiesbaden, Alemania, y estará encabezada por un general de tres estrellas, probablemente estadounidense, que reportará directamente al general Christopher G. Cavoli, máximo líder de la OTAN y de Estados Unidos en Europa. Colocar la misión bajo la responsabilidad de la OTAN del General Cavoli la protegerá de cualquier cambio político en Washington, dijo Ivo Daalder, ex embajador estadounidense ante la OTAN que ha sido informado sobre el plan. La nueva misión también incorporará un grupo estadounidense existente estacionado en Wiesbaden para manejar los envíos de armas y la formación de personal. Y funcionará paralelamente al Grupo de Contacto de Defensa de Ucrania, que está bajo liderazgo estadounidense y coordina las entregas de armamento de alrededor de 50 países a Ucrania, mucho más allá de los 32 estados miembros de la OTAN. El Secretario de Defensa Lloyd J. Austin III, quien estableció el grupo de contacto, insistió en que por ahora siga bajo la presidencia estadounidense, dijeron los funcionarios. El grupo no se llamará oficialmente “misión” debido a las objeciones de Alemania, que quería evitar la implicación de que ella y la OTAN están en guerra con Rusia, dijo el Sr. Daalder, incluso cuando Rusia ya presenta su invasión de Ucrania como una guerra de “autodefensa” contra una OTAN cada vez más expansiva y hostil. “Es un esfuerzo a prueba de Trump y un esfuerzo deliberado para acercar a Ucrania y la OTAN para apoyar a Ucrania hoy y también en el futuro,” dijo el Sr. Daalder. La administración Biden no ha comentado públicamente sobre los detalles del plan. Pero Jake Sullivan, el asesor de seguridad nacional de Estados Unidos, dijo que la cumbre mostrará que los aliados están tomando “pasos concretos” para acercar a Ucrania y asegurar un “puente hacia la membresía eventual.” En la cumbre de la OTAN del año pasado, la alianza también se negó a ofrecer a Ucrania un cronograma fijo y un camino claro hacia la membresía o permitir que comenzaran las negociaciones de membresía. El Sr. Zelensky estaba molesto, pero la posición general de la alianza no cambiará en esta cumbre. La negativa de la OTAN a abrir negociaciones de adhesión con Ucrania o proporcionar un calendario fijo para hacerlo contrasta con la Unión Europea, que el martes abrió negociaciones de adhesión tanto con Ucrania como con Moldavia. Se espera que esas negociaciones lleven varios años, pero marcan un momento importante y simbólico para ambos países: Ucrania, que sufre una invasión rusa, y Moldavia, que teme que pueda ser la próxima. Jens Stoltenberg, el saliente Secretario General de la OTAN, habló vagamente sobre el plan de la nueva misión después de una reunión de ministros de Defensa de la alianza el 14 de junio. Dijo en una conferencia de prensa que se anunciará en la cumbre de Washington y que “pondrá nuestro apoyo a Ucrania en una posición más firme en los próximos años.” Llamando a la nueva misión “un logro clave de la cumbre” y un paso adicional “en el camino de Ucrania hacia la membresía de la OTAN,” enfatizó que “estos esfuerzos no convierten a la OTAN en una parte del conflicto, pero mejorarán nuestro apoyo a Ucrania para hacer valer su derecho a la autodefensa.”