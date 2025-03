En Informe del 7 de Octubre, la Agencia de Seguridad de Israel Responsabiliza en Parte al Gobierno de Netanyahu

El servicio de seguridad doméstica de Israel asumió el martes la responsabilidad por no prestar atención a las señales de advertencia de un ataque planeado por Hamas antes del devastador golpe de los militantes el 7 de octubre de 2023. Pero la agencia también culpó al gobierno israelí por políticas que permitieron a Hamas acumular armas, recaudar fondos y obtener apoyo de forma silenciosa, entre otros fallos.

Las conclusiones de Shin Bet, como se conoce a la agencia de seguridad, fueron publicadas días después de una investigación similar del ejército israelí que encontró que altos oficiales habían subestimado ampliamente a Hamas y habían interpretado mal las primeras señales de que se acercaba un importante ataque.

El informe publicado el martes consistía únicamente en un resumen desclasificado, dejando una cantidad desconocida de material sin revelar. Pero incluso el resumen dejaba claras las fallas de la agencia.

Planes para un ataque de Hamas en el sur de Israel llegaron a los escritorios de los agentes de inteligencia en 2018 y nuevamente en 2022, según el resumen, pero la agencia no trató las advertencias como una amenaza significativa. Como resultado, la agencia dijo que no lo incluyó en los escenarios que exploraban futuros enfrentamientos con el grupo militante.

Aunque Shin Bet dijo que tomaba en serio a Hamas, reconoció que no había respondido adecuadamente a las primeras indicaciones de planes de ataque, ni a las señales posteriores de la inminente matanza.

Las autoridades israelíes dijeron que estaban publicando los hallazgos, incluso manteniendo partes del informe clasificadas, debido a la gravedad del ataque. Cerca de 1,200 personas murieron ese día y aproximadamente 250 personas fueron tomadas como rehenes, desencadenando la guerra en la Franja de Gaza.

El gobierno del primer ministro Benjamin Netanyahu se ha resistido a una revisión independiente de los eventos que llevaron al día más mortífero en la historia de Israel. En su lugar, ha permitido que cada una de las instituciones de seguridad del país se investigue a sí misma, a pesar de las demandas públicas de una comisión de investigación.

En un debate en el Parlamento israelí el lunes, el Sr. Netanyahu dijo que apoyaba la creación de una comisión para investigar el ataque de Hamas, pero sugirió que dicha investigación inevitablemente generaría hallazgos sesgados destinados a atacarlo políticamente.

“No me detengo ante investigaciones fabricadas y una caza de brujas política”, dijo. “Continuaré insistiendo en la verdad. Continuaré exigiendo una comisión de investigación equilibrada que llegue a la verdad.”

La resistencia de Netanyahu a una investigación y a las llamadas para su renuncia contrasta con las acciones de otros funcionarios israelíes.

El ex jefe del Estado Mayor del ejército, el teniente general Herzi Halevi, renunció este mes después de asumir la responsabilidad por lo que llamó su “terrible fracaso” para prevenir el ataque. El jefe de Shin Bet, Ronen Bar, dijo a los medios de comunicación israelíes el martes que no tenía la intención de renunciar hasta que todos los rehenes tomados de Israel fueran repatriados, pero reconoció que el ataque podría haberse evitado.

En su informe, Shin Bet también dijo que no había coordinado lo suficiente con el ejército y no había establecido una clara cadena de responsabilidad. “Este no es el estándar que esperábamos de nosotros mismos y que el público esperaba de nosotros”, dijo la agencia.

Al mismo tiempo, el informe de Shin Bet, a diferencia del reciente militar, apuntó directamente a las políticas gubernamentales como factores contribuyentes al ataque. Dijo que el gobierno permitió a Hamas acumular armas y recaudar dinero para su ala militar a través de Qatar. Y señaló la renuencia del gobierno a emprender iniciativas “ofensivas”, incluido el apuntar a líderes de Hamas en Gaza.

La agencia también citó el trato a los prisioneros palestinos en detención israelí y “la percepción de que la sociedad israelí se ha debilitado.” Antes del ataque, Netanyahu avanzó un plan para reformar el sistema judicial de Israel, desencadenando protestas en todo el país, y muchos israelíes han culpado a Netanyahu por el ataque de Hamas, citando la agitación interna como un factor que fortaleció a los militantes.

El informe de Shin Bet hace eco de los hallazgos de un artículo del New York Times publicado semanas después del ataque, basado en entrevistas con funcionarios israelíes, árabes, europeos y americanos, así como en una revisión de documentos y pruebas del gobierno israelí.

La oficina de Netanyahu declinó hacer comentarios sobre los hallazgos de Shin Bet. Los medios de comunicación israelíes informaron que la oficina emitió una declaración no oficial a un pequeño grupo de reporteros locales que fue “atribuida al círculo íntimo del primer ministro Benjamin Netanyahu.” Dicha declaración afirmaba que la agencia de inteligencia había presentado “una ‘investigación’ que no responde ninguna pregunta” y no correspondía “a la magnitud del enorme fracaso de la organización.”

La oficina del primer ministro enumeró una serie de fallas por parte de los agentes de inteligencia, incluida una evaluación presentada días antes del ataque que “afirmaba definitivamente” que Hamas quería evitar una campaña contra Israel. Acusó a Bar de quedarse corto.

“El jefe de Shin Bet no consideró oportuno despertar al primer ministro en la noche del ataque, la decisión más básica y obvia que uno podría imaginar”, dijo.

Johnatan Reiss contribuyó a la publicación.