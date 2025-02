En Gráficos: La economía de Alemania una vez fue la envidia de Europa. Ya no.

Mientras que Estados Unidos y la mayoría de la Unión Europea han sacudido la recesión de la pandemia y reiniciado sus motores económicos, Alemania sigue inactiva. Su economía se contrajo ligeramente en 2024, después de ajustar por el aumento de precios. Las previsiones para este año no son mucho mejores. Y otras medidas lucen aún peor. Muestran una economía retrocediendo rápidamente, caídas impactantes que han surgido como uno de los mayores problemas en las elecciones parlamentarias programadas para el domingo. La situación es sin duda una crisis nacional. Un país que durante mucho tiempo se ha enorgullecido de su ética laboral y su poder manufacturero ahora está viendo cómo sus rivales globales lo sobrepasan. “La política económica en Alemania está hecha jirones”, dijo Stefan Pallesch, propietario de una tienda de suministros de cocina de la región vinícola del país, este mes al margen de un mitin político en la ciudad de Stromberg. Continuó enumerando varias industrias en crisis, incluyendo la construcción, la fabricación automotriz tradicional y los vehículos eléctricos. Los líderes empresariales y muchos votantes preocupados utilizan la misma palabra al describir lo que ha salido mal: competitividad. Sienten como si fueran una estrella de fútbol que de repente no puede encontrar la red, o un maratonista que no puede seguir el ritmo del grupo líder. Y sienten que ha sucedido casi de la noche a la mañana. “Definitivamente creo que podemos competir”, dijo Christian Klein, el CEO del gigante de software con sede en Alemania SAP, “pero algunos fundamentos tienen que cambiar”. Los gráficos a continuación muestran cómo se ve cuando una economía pierde rápidamente su ventaja. Cuentan una historia cruda de miseria industrial y desafíos de la fuerza laboral, con pocas oportunidades para un cambio a corto plazo del tipo que los políticos alemanes prometen mientras compiten por la cancillería. “Atascado en la estancamiento” En el gran esquema de las cosas, es imposible pasar por alto las luchas de Alemania. Comencemos con el crecimiento, que ayudó a convertir a Alemania en la tercera economía más grande del mundo, pero solo ha superado el 2 por ciento anual una vez desde 2017. Después de ajustarse por el aumento de precios, la economía alemana no es más grande hoy de lo que era hace cinco años. Los pronosticadores gubernamentales predicen una tasa de crecimiento anémica del 0.3 por ciento este año. “Alemania está atascada en la estancamiento”, dijo el ministro de economía, Robert Habeck, a fines del mes pasado. Eso se debe en parte a que los líderes alemanes apostaron fuerte por la globalización que aún no ha dado frutos. A pesar de tener una gran base de consumidores en casa, las empresas alemanas dependen de los mercados extranjeros para el crecimiento de las ventas. Más del 80 por ciento de la economía alemana depende del comercio, en comparación con aproximadamente un cuarto de la economía estadounidense. La amenaza de una guerra comercial global, impulsada por los aranceles de la administración Trump, se cierne sobre todo. El mercado que una vez parecía más prometedor, China, parece cada vez más problemático. Las exportaciones alemanas a China alcanzaron su punto máximo en 2022 y han estado disminuyendo, a pesar del crecimiento de China. Eso ha drenado el combustible para el crecimiento. Las empresas alemanas aún no han encontrado otros mercados para reemplazar sus ventas chinas en desaceleración. Costos elevados, baja demanda Gran parte de la identidad económica de Alemania está envuelta en sus fábricas: automóviles, productos químicos…