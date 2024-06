En el sofocante calor de La Meca, los musulmanes comienzan la peregrinación del Hajj de este año

MINA, Arabia Saudita (AP) — En temperaturas abrasadoras, los peregrinos musulmanes en La Meca convergieron en un vasto campamento de tiendas en el desierto el viernes, abriendo oficialmente la peregrinación anual del Hajj. Antes de su viaje, rodearon el Kaaba en forma de cubo en la Mezquita Sagrada, el lugar más sagrado del Islam.

Más de 1.5 millones de peregrinos de todo el mundo ya se han reunido en y alrededor de La Meca para el Hajj, y el número seguía creciendo a medida que más peregrinos de Arabia Saudita se unían. Las autoridades sauditas esperaban que el número de peregrinos superara los 2 millones este año.

El Hajj de este año tuvo lugar en medio de la guerra en la Franja de Gaza entre Israel y los militantes palestinos, lo que llevó a todo Oriente Medio al borde de una guerra regional entre Israel y sus aliados por un lado, e grupos militantes respaldados por Irán por el otro.

Los palestinos en la franja costera de Gaza no pudieron viajar a La Meca este año debido al cierre del cruce de Rafah en mayo cuando Israel extendió su ofensiva terrestre a la ciudad sureña de Rafah en la frontera con Egipto.

Las autoridades palestinas dijeron que 4,200 peregrinos de Cisjordania ocupada llegaron a La Meca para el Hajj. Las autoridades sauditas dijeron que otros 1,000 de familias de palestinos muertos o heridos en la guerra en Gaza también llegaron para realizar el Hajj por invitación del Rey Salman de Arabia Saudita. Los 1,000 invitados ya estaban fuera de Gaza — en su mayoría en Egipto — antes del cierre del cruce de Rafah.

“Estamos privados de (realizar) el Hajj porque el cruce está cerrado, y debido a las guerras y destrucción”, dijo Amna Abu Mutlaq, una mujer palestina de 75 años de la ciudad sureña de Khan Younis en Gaza que había planeado realizar el Hajj este año. “Nos privaron de todo.”

El Hajj de este año también vio a peregrinos sirios viajando a La Meca en vuelos directos desde Damasco por primera vez en más de una década. El movimiento fue parte de un continuo deshielo en las relaciones entre Arabia Saudita y Siria, azotada por conflictos. Los sirios en áreas controladas por rebeldes solían cruzar la frontera a Turquía en su agotador viaje a La Meca para el Hajj.

“Es algo natural: Los peregrinos van al Hajj directamente desde sus países de origen”, dijo Abdel-Aziz al-Ashqar, un coordinador sirio del grupo de peregrinos que partió de Damasco este año para el Hajj.

La peregrinación es uno de los Cinco Pilares del Islam, y se requiere que todos los musulmanes hagan el Hajj de cinco días al menos una vez en su vida si tienen la capacidad física y financiera para hacerlo.

Es una experiencia espiritual conmovedora para los peregrinos que creen que absuelve pecados y los acerca a Dios, al tiempo que une a los más de 2 mil millones de musulmanes del mundo. También es una oportunidad para rezar por la paz en muchos países árabes y musulmanes luchando con conflictos, incluyendo Yemen y Sudán, donde más de un año de guerra entre generales rivales ha creado la crisis de desplazamiento más grande del mundo.

Para muchos musulmanes, el Hajj es el único viaje importante que realizan en su vida. Algunos pasan años ahorrando dinero y esperando un permiso para embarcarse en el viaje en sus 50 y 60 años después de criar a sus hijos.

Los rituales durante el Hajj conmemoran en gran parte los relatos del Corán sobre el Profeta Ibrahim, su hijo el Profeta Ismael y la madre de Ismael, Hajar — o Abraham e Ismael como se les nombra en la Biblia.

Los peregrinos varones visten un ihram, dos sábanas blancas sin costuras que parecen un sudario, mientras que las mujeres visten ropa conservadora y holgada con pañuelos en la cabeza, y prescinden de maquillaje y perfume. Han estado haciendo el circuito ritual alrededor del Kaaba en forma de cubo, en sentido contrario a las agujas del reloj en la Mezquita de siete minaretes desde que llegaron a La Meca en los últimos días.

Las autoridades sauditas han adoptado restricciones de seguridad en y alrededor de La Meca, con controles establecidos en las carreteras que conducen a la ciudad para evitar que aquellos que no tienen permisos de Hajj lleguen a los sitios sagrados.

Las autoridades de seguridad arrestaron a muchas personas que intentaron llevar peregrinos a La Meca que no tenían permisos de Hajj, dijo el teniente general Muhammad al-Bassami, jefe del Comité de Seguridad del Hajj. La mayoría de ellos fueron expulsados del país, mientras que los agentes de viajes enfrentaron hasta seis meses de cárcel, según el Ministerio del Interior.

El viernes, los peregrinos se dirigieron a Mina, abriendo oficialmente el Hajj. Luego se trasladarán a un día de vigilia el sábado en el Monte Arafat, una colina desértica donde se dice que el Profeta Muhammad pronunció su discurso final, conocido como el Sermón de Despedida. Los peregrinos sanos hacen el viaje a pie, otros utilizan autobús o tren.

La época del año en que tiene lugar el Hajj varía, dado que el Hajj está programado durante cinco días en la segunda semana de Dhu al-Hiyyah, el último mes en el calendario lunar islámico.

La mayoría de los rituales del Hajj se llevan a cabo al aire libre con poco o ningún sombra. Cuando cae en los meses de verano, las temperaturas pueden alcanzar más de 40 grados Celsius (104 Fahrenheit). El Ministerio de Salud ha advertido que las temperaturas en los sitios sagrados podrían llegar a los 48 grados Celsius (118 Fahrenheit). Muchos peregrinos llevaban sombrillas contra el ardiente sol.

Después de la vigilia del sábado en Arafat, los peregrinos viajarán unos pocos kilómetros a un lugar conocido como Muzdalifa para recoger piedras que usarán en la simbólica lapidación de pilares que representan al diablo de vuelta en Mina.

Luego, los peregrinos regresarán a Mina por tres días, coincidiendo con la festiva celebración de Eid al-Adha, cuando los musulmanes en todo el mundo que puedan se sacrifican animales y distribuyen la carne a los pobres. Después, regresarán a La Meca para el circuito final, conocido como Tawaf de Despedida.

En los últimos años, la peregrinación anual ha vuelto a su monumental escala después de tres años de fuertes restricciones debido a la pandemia de coronavirus. El año pasado, más de 1.8 millones de peregrinos realizaron el Hajj, acercándose al nivel de 2019 cuando más de 2.4 millones de peregrinos participaron en la peregrinación.

