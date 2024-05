En el frente de Járkov mientras Rusia avanza de nuevo

Hace 20 horas, Jonathan Beale, corresponsal de Defensa en Kharkiv de la BBC/Lee Durant. Drones de alta tecnología ayudan a los defensores de Ucrania, pero necesitan más apoyo de los aliados. En el pueblo de Lyptsi, las fuerzas ucranianas parecen haber detenido el avance sorpresa de Rusia. Hace unas semanas, avanzaban rápidamente hacia Kharkiv. Pero con la ayuda de refuerzos, Ucrania está frenando lentamente la marea. Sin embargo, la amenaza desde el norte no ha desaparecido. Lyptsi sigue siendo un objetivo. Se escucha el pesado golpe de proyectiles cayendo cerca mientras conducimos a toda velocidad por sus calles arruinadas y desiertas con una unidad ucraniana de élite. Dos miembros del equipo apuntan escopetas por la ventana. Escanean el cielo en busca de drones kamikaze. Se han convertido en una de las armas más potentes de esta guerra. Esta unidad ucraniana está a punto de usarlos también. Se llaman a sí mismos los Peaky Blinders, en honor a la serie de televisión de culto. Oleksandr, su líder, dice que al estallar la guerra, se presentaron para proteger sus calles con escopetas, vistiendo ropa de civil. Dice que fue como una escena de la exitosa serie. Pero ya no son un equipo improvisado de voluntarios. Ahora están curtidos en batalla y han sido entrenados por fuerzas especiales occidentales. Ahora son los Peaky Blinders de alta tecnología, usando drones pequeños y baratos producidos en masa. Sin embargo, han mantenido el nombre y llevan gorras planas camufladas, con su lema bordado en la espalda – “Buscar y destruir”. Una vez defendieron sus calles con escopetas, pero ahora los Peaky Blinders son veteranos curtidos en batalla. Durante las últimas semanas, Oleksandr ha estado luchando literalmente por su hogar. Solía cultivar los campos cerca de su refugio excavado, escondido en una hilera de árboles. Antes de la guerra, cultivaba fresas aquí. Pero ahora está plantando bombas. Desde que comenzó la ofensiva, el equipo de los Peaky Blinders dice que ha matado o herido a más de 100 soldados rusos. Operan como una pequeña fuerza aérea con docenas de drones y un arsenal de bombas – unas para acabar con tanques, otras para atacar grupos de infantería o soldados individuales. Ya sea que suelten las bombas o usen drones kamikaze que vuelan directamente hacia un blanco. También se les conoce como drones de Vista en Primera Persona, o FPV. Ese día que los visitamos, estaban luchando para encontrar nuevos objetivos. Es evidencia de que están teniendo algo de éxito. Los rusos se están escondiendo. Para llenar el tiempo, usan uno de sus drones más grandes para desarmar a los soldados que ya han matado. Equipado con un gancho de agarre, eventualmente logran arrebatar un rifle de asalto al lado de un soldado ruso muerto. No solo están matando, sino también tomando armas. Los drones han transformado esta guerra hasta un punto. Pero Anton, el hermano mayor de Oleksandr, sabe que no son suficientes para derrotar a los rusos. “Podemos contenerlos con drones y hacerles daño”, dice, “pero desafortunadamente, no para ganar con ellos”. Dice que armas de mayor alcance apuntando a la acumulación de fuerzas rusas en la frontera “podrían haber evitado esta ofensiva”. Los rusos también, como ellos, han encontrado formas de interferir con sus señales usando guerra electrónica. Cuando finalmente los Peaky Blinders encuentran un nuevo objetivo, su señal se bloquea antes de que puedan atacar. Pueden perder cuatro o cinco drones en un día. A pesar de los contratiempos, Oleksandr dice que la ofensiva de Kharkiv ha dado a sus hombres cansados un segundo aire. Antes, temían que el mundo perdiera interés. Pero él sabe que sigue siendo un peligro, sin fin a la vista. Espera que el conflicto dure mucho tiempo, “quizás durante varios años o incluso décadas”. Ninguna de las partes, dice, tiene la fuerza para propinar un golpe de gracia. Para empujar a los rusos de vuelta a su frontera, Ucrania necesitará un “colosal” apoyo occidental. Pero por ahora, esta última ofensiva rusa está siendo frustrada. Oleh Syniehubov, jefe de la administración militar de Kharkiv, cree que el plan original era llegar hasta la ciudad de Kharkiv. Le dijo a la BBC que los soldados rusos capturados recientemente revelaron que su objetivo era tomar la ciudad de Vovchansk en dos días, y llegar a la ciudad de Kharkiv en cinco días. El presidente Putin ha negado que tomar la ciudad fuera parte de su plan. El gobernador Syniehubov cree que eventualmente los rusos pueden ser empujados de vuelta a la frontera, tal como lo fueron en 2022. Pero agrega: “Liberar el territorio es solo la mitad de la batalla. La otra mitad es mantenerlo”. La nueva ofensiva rusa en la región de Kharkiv ha vuelto a plantear dudas sobre si Ucrania realmente puede ganar esta guerra. Ciertamente ha resaltado deficiencias en el apoyo occidental y tensiones dentro de las propias fuerzas armadas cansadas de Ucrania, que han sido desbordadas, superadas en armamento y superadas en número. Incluso si Ucrania logra resistir esta última tormenta, sigue perdiendo territorio en toda la frontera de 800 millas (1,300 km). Ucrania tampoco ha logrado igualar la maquinaria de guerra reactivada de Rusia, con su reclutamiento de tropas frescas y su capacidad de rearme. Ucrania cree que gran parte de la culpa recae en la determinación de sus aliados. Esta semana, el presidente Volodymyr Zelensky expresó su frustración por los límites del apoyo occidental. Acusó a los aliados de “tener miedo de que Rusia pierda la guerra” y solo querer que Ucrania “gane de tal manera que Rusia no pierda”. Ucrania señala el retraso reciente en el apoyo militar de EE. UU. El teniente general Ihor Romanenko, ex sub jefe del Estado Mayor General de Ucrania, dijo a la BBC que EE. UU. había “organizado una ventana de oportunidad de seis meses para los rusos”. Oleksandr Merezhko, presidente del Comité de Asuntos Exteriores Parlamentarios de Ucrania, dijo que tales retrasos también destacaban divisiones en la política exterior occidental. “Me parece que algunos ya han acordado la partición de Ucrania”. Dijo que Occidente parecía tener una política de tratar de evitar una derrota total para Ucrania, pero sin entrar en un conflicto directo con Rusia: “Cuando persigues ambos objetivos, te priva de resolución”, dijo. El teniente general Romanenko lo expresa de forma más directa. “Occidente le tiene miedo a Rusia”, dijo. “Eso hay que superarlo”. Un alto funcionario de defensa ucraniano le dijo a la BBC que el último paquete de ayuda militar de EE. UU. solo será suficiente para continuar las operaciones defensivas hasta finales de este año. En otras palabras, no es suficiente para lanzar una ofensiva más costosa y difícil para intentar recuperar territorio. Oleksandr Merezhko dijo que el reciente paquete de ayuda militar de EE. UU. “solo nos da una mejor oportunidad de sobrevivir y mantener la línea del frente”. Lo que Ucrania necesitaba, dijo, era un compromiso con un apoyo continuo a largo plazo. La falta de armas se ha visto agravada por dudas sobre lo que Occidente está dispuesto a suministrar. El teniente general Romanenko dice que la fuerza aérea de Ucrania ya debería haber sido reforzada con cazas F-16. Llama a la demora “cobardía”. También hay frustraciones similares …