En el Día de Louis Riel, tratado de los Métis estancado en el limbo debido al Parlamento prorrogado.

Un día festivo en Manitoba ha conmemorado el legado de Louis Riel como el padre de la provincia durante casi dos décadas. En 2025, ese día de febrero tiene una importancia agregada.

En el Día de Louis Riel de este año, observado el lunes, las personas de origen mestizo en la provincia estarán esperando la culminación de lo que Riel comenzó cuando estaba negociando un tratado con Ottawa para que Manitoba se uniera a la Confederación.

El pasado noviembre, la Federación de Métis de Manitoba firmó el primer tratado moderno del gobierno federal con un grupo de Métis. El acuerdo les otorgaría un derecho inherente a la autogobierno y poderes para legislar sobre su propia ciudadanía, elecciones y tierras.

Pero aún no ha recibido el asentimiento real debido a la decisión del primer ministro Justin Trudeau de prorrogar el Parlamento, dejando el acuerdo en el limbo.

“Luchar por lograr este reconocimiento para nuestro pueblo es lo que le costó la vida a Louis Riel hace todo ese tiempo”, dijo David Chartrand, presidente de la Federación de Métis de Manitoba, en una entrevista el domingo.

“Este estancamiento de nuestros derechos es vergonzoso. Después de todo este tiempo, todavía estamos esperando. Pero está en nuestra sangre luchar con todo hasta lograrlo. Romperemos montañas si es necesario”.

Riel lideró un gobierno provisional en lo que ahora es Manitoba y abrió el camino para que se convirtiera en una provincia en 1870. A medida que las tensiones aumentaban durante la transferencia de tierras de la Compañía de la Bahía de Hudson al gobierno canadiense, Riel luchó por derechos que formarían la base de la entrada de Manitoba en la Confederación.

Riel había creído que se reservarían 1.4 millones de acres de tierra para los residentes de origen mestizo una vez que Manitoba se convirtiera en provincia. Pero Ottawa no cumplió su promesa. Después de que Riel liderara una rebelión y fuera arrestado en Saskatchewan, fue ejecutado por alta traición en 1885.

Desde entonces, Riel ha sido visto de diversas formas en Canadá, como traidor por algunos y héroe por otros. Pero en los últimos años, la percepción pública ha cambiado significativamente.

Monumentos en todo el país ahora lo reconocen como el padre de Manitoba, incluyendo la piedra que marca su tumba en el Cementerio de Saint Boniface de Winnipeg, y a través de su reconocimiento como fundador por la Cámara de los Comunes en 1992.

El primer ministro de Manitoba, Wab Kinew, en su primera legislación después de formar gobierno, reconoció a Riel como el primer primer ministro de la provincia, otorgándole el título honorífico al descubrir una nueva placa debajo de un retrato suyo en la legislatura.

Manitoba comenzó a reconocer el Día de Louis Riel en 2008, en el mismo día que se celebra como Día de la Familia en gran parte de Canadá.

Cindy Desrochers es la directora del Museo de Saint-Boniface, ubicado junto al lugar de descanso final de Riel. Contiene la mayor colección de artefactos relacionados con Riel en Canadá, incluyendo su kit de afeitar, mechones de su cabello, las mocasines y la gorra que llevaba el día de su ejecución, y el ataúd en el que se transportó su cuerpo de Regina a Winnipeg. El museo también ha proporcionado recursos educativos y tours a escuelas de Manitoba durante décadas, a pesar de que la Ley Louis Riel hace que dicho aprendizaje para los estudiantes sea obligatorio solo en 2023.

La Sra. Desrochers dijo que cambiar la “narrativa negativa” en torno a Riel es un trabajo en progreso, y el retraso más reciente en la finalización del tratado refleja esa lucha.

“Es triste que lleguemos a estos tratados y acuerdos que de alguna manera pierden su peso con el tiempo”, dijo. “Y luego el gobierno intenta retroceder y corregir los errores que ocurrieron”.

El Sr. Chartrand dijo que, a excepción de los Conservadores, todos los otros partidos federales importantes -liberales, NDP, Verdes y Bloc Québécois- han acordado apoyar el tratado una vez que el Parlamento regrese. Mientras tanto, dijo, las organizaciones de Métis en Ontario, Saskatchewan y Alberta están esperando tratados propios.

“Me reuní con Pierre Poilievre y me dijo que tendríamos una reunión, pero todavía no he tenido esa reunión”, dijo el Sr. Chartrand.

“Sigo preguntando una y otra vez. Es increíblemente preocupante que tengamos un partido en este momento que podría convertirse en nuestro gobierno y aún no se haya comprometido con lo que trabajará con nosotros”.

La oficina del Sr. Poilievre no respondió a las solicitudes de comentario antes de la fecha límite del domingo.

Gregory Flame, portavoz del ministro de Relaciones de la Corona e Indígenas Liberales, Gary Anandasangaree, dijo que el Día de Louis Riel es un recordatorio de la “responsabilidad compartida de Canadá de avanzar en los derechos de autodeterminación de los Métis en todo Canadá”.

“Nuestro gobierno se enorgullece de haber firmado el primer tratado de Autogobierno con la Federación de Métis de Manitoba”, dijo en un comunicado. “Es decepcionante, aunque no sorprendente, que Pierre Poilievre se niegue a apoyar este acuerdo histórico”.