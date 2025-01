En Damasco, los sirios recuperan espacios y libertades tras la caída de al-Asad.

Durante gran parte de su vida, Sumaya Ainaya pasó los fines de semana y las noches de verano en el monte Qasioun, que domina la ciudad de Damasco, acompañada por otros sirios bebiendo café, fumando hookah y comiendo maíz asado en parrillas cercanas. Pero poco después de que estallara la guerra civil en Siria en 2011, el ejército bajo el presidente Bashar al-Assad cerró la montaña a civiles. De repente, en lugar de familias y amigos disparando fuegos artificiales al cielo, soldados con tanques y lanzadores de artillería disparaban a áreas controladas por los rebeldes abajo. Este Año Nuevo, semanas después de que una coalición de rebeldes derrocara el régimen sirio, la Sra. Ainaya, de 56 años, y su familia regresaron al monte Qasioun con meriendas, refrescos y bufandas para protegerse del frío invernal, y recuperaron un lugar de ocio favorito. “¡Gracias a Dios, hemos vuelto ahora, nos sentimos como si pudiéramos respirar de nuevo!”, dijo la Sra. Ainaya, una graduada de literatura árabe y madre de cuatro hijos, de pie a lo largo de una cresta y señalando varios puntos de referencia de Damasco. “Sentimos que la ciudad nos ha sido devuelta”, dijo su hijo Muhammad Qatafani, de 21 años, estudiante de odontología. Por toda Damasco, al igual que en gran parte del país, los sirios están recuperando, y en algunos casos, abrazando de nuevo, espacios y libertades que habían estado prohibidos durante años bajo el régimen de Assad. Había lugares a los que no se permitía ir a los sirios comunes y cosas que no se les permitía decir cuando la familia Assad estaba en el poder. El país, muchos dijeron, cada vez se sentía como si no les perteneciera. Sin embargo, con el nuevo sentido de libertad viene cierta aprensión sobre el futuro bajo un gobierno formado por rebeldes islamistas, y si con el tiempo podría instituir nuevas restricciones y limitaciones. Muchos sirios observan cada decisión y anuncio como un presagio de cómo sus nuevos gobernantes podrían gobernar. La semana pasada, el nuevo líder de facto de Siria, Ahmed al-Shara, dijo que podría tardar dos o tres años en redactar una nueva constitución y hasta cuatro años en celebrar elecciones, alarmante para los sirios que temen que puedan haber cambiado a un líder autoritario por otro. Por ahora, también hay un nivel de caos bajo el gobierno interino, ya que corre para priorizar ciertas medidas de construcción estatal sobre otras. Con muchas restricciones económicas y regulaciones eliminadas, hombres y niños venden gas de contrabando desde grandes garrafas de agua en las esquinas de las calles. El tráfico de la ciudad es un caos, ya que hay pocos agentes de policía en patrulla, y el estacionamiento en doble fila es frecuente, dijeron los residentes. A pesar de la ansiedad, la gente está regresando o redescubriendo espacios en toda Damasco, la capital. Se pueden escuchar canciones protesta que podrían haber enviado a alguien a la cárcel hace un mes en la calle. “No veíamos la ciudad, Damasco, o cualquier ciudad, en todos sus detalles”, dijo Yaman Alsabek, líder de un grupo juvenil, de su país bajo el régimen de Assad. “Los espacios públicos, dejamos de ir a ellos porque sentíamos que no eran para nosotros, eran para el régimen”. Su organización, Equipo Sanad para el Desarrollo, ha empezado a organizar esfuerzos juveniles para ayudar a limpiar las calles y dirigir el tráfico. “Cuando Damasco fue liberado y sentimos este nuevo sentido de propiedad, la gente salió a redescubrir su ciudad”, dijo. Después del sorprendente barrido de los rebeldes el mes pasado, se derribaron los iconos del régimen de Assad. Los niños juegan en los pedestales y pedestales que una vez sostuvieron imponentes estatuas del Sr. al-Assad, su padre y su hermano. Murales cubren espacios donde antes se exhibían lemas pro-régimen. En un día reciente, gris y lluvioso, el auditorio que fue la sede del partido Baath, que representaba el control totalitario de la familia Assad sobre el discurso político, estaba lleno de gente. Cientos de personas se reunieron para escuchar a una actriz y activista siria, Yara Sabri, hablar sobre los miles de detenidos y desaparecidos del país. “Todos decidimos cómo será y qué queremos que sea”, dijo la Sra. Sabri sobre el futuro del país. Semanas atrás, había estado en el exilio debido a su activismo. Ahora, una bandera siria, con sus nuevos colores, colgaba sobre el atril desde el que hablaba. Sobre la entrada del edificio, la antigua bandera siria y la bandera del partido Baath estaban parcialmente pintadas. Salma Huneidi, la organizadora del evento, dijo que la elección del lugar era deliberada. “Consideramos que esto es una victoria”, dijo. “Este era un lugar donde no podíamos hacer ninguna actividad, y ahora no solo realizamos actividades, sino importantes que exponen al régimen anterior”. También se celebró recientemente un evento para discutir la redacción de una nueva Constitución siria en el edificio. “Siria se siente más grande, las calles se sienten más grandes; han desaparecido las imágenes que solían irritarnos, los lemas que solían irritarnos”, dijo la Sra. Huneidi. “Solíamos sentirnos tan restringidos antes”. Incluso la mención de la palabra “dólar” podía enviar a alguien a la cárcel bajo el Sr. al-Assad. Los intercambios de divisas, que estaban prohibidos durante años bajo el régimen de Assad, han surgido aparentemente en todas partes. Hombres caminan por los mercados gritando: “¡Intercambio! ¡Intercambio!” Un vendedor que ofrecía gachas calientes de invierno ofrecía montones de libras sirias a cambio de billetes nuevos de $100. Muhammad Murad, de 33 años, se sentó en su coche en una esquina, llevando un gorro con los colores de la nueva bandera siria. Un cartel en su ventana decía: “Dólares, euros y turcos”. Mr. Murad había trabajado durante mucho tiempo en el cambio de divisas, pero después de que el régimen anterior prohibiera las monedas extranjeras, su negocio pasó a la clandestinidad. Si un cliente necesitaba dólares o euros, Mr. Murad dijo que iría a la casa de la persona, con billetes escondidos dentro de un calcetín. En la nueva Siria, dijo, hace cola en el banco central para cambiar $1,000 por montones de libras sirias. Cuando posibles clientes se acercan a su ventana para preguntar sobre la tasa de cambio, les asegura que está ofreciendo el “mejor precio”. Al otro lado de la calle, los estantes de una pequeña tienda de esquina lucen muy diferente de apenas unas semanas atrás, cuando los propietarios tenían que contrabandear marcas extranjeras y esconderlas de la mayoría de los clientes. “Solo vendía esas marcas a mis clientes habituales que sabían que vendía productos de contrabando, no a cualquiera que entrara”, dijo el dueño, Hussam al-Shareef. Los productos hechos en Siria ahora se mezclan abiertamente con marcas de Turquía, Europa y Estados Unidos. Los clientes entran y piden libremente “Nescafé, el original”. Hace tres años, un oficial de policía entró en su tienda y vio seis huevos de chocolate Kinder en una vitrina en la parte de atrás. El Sr. al-Shareef fue multado con 600,000 libras sirias, o aproximadamente $50, y condenado a un mes de cárcel. Ha estado luchando contra ello en la corte desde entonces. De vuelta en el monte Qasioun, un hombre vendía fuegos artificiales ilegales contrabandeados de Líbano. Horas más tarde, iluminarían el cielo para dar la bienvenida al 2025. Ali Maadi, de 35 años, estaba ocupado montando un puesto para vender bebidas, snacks y hookahs. Antes de la guerra, su familia tenía un pequeño pero cómodo área de descanso a lo largo de la cresta de la montaña. Cuando regresó hace más de una semana, descubrió que los soldados del Ejército Sirio habían utilizado eso como un puesto avanzado y habían destrozado todo, incluidos los baños. Planea reconstruir lentamente. Desde dos altavoces en la parte trasera de su Peugeot, estaba escuchando una mezcla de canciones protesta y folclóricas sirias. La letra de una canción decía: Queremos adorar, queremos amar; Queremos caminar el camino; Queremos aprender a ser hombres y amar Damasco; Desde nuestros corazones y ver Damasco de cerca. Cerca, Aya Kalas, de 28 años, y su futuro prometido, Khalid al-Qadi, de 26, estaban sentados en una mesa de picnic disfrutando de la vista. Ella tenía 15 años la última vez que estuvo en la montaña, dijo. “Cualquier lugar del que te prohibieran estar, quieres volver a él”, dijo la Sra. Kalas, esteticista. Damasco, donde la Sra. Kalas ha vivido toda su vida, a veces se siente irreconocible, dijo. “Había calles enteras por las que no podías caminar porque allí vivía un militar u oficial”, dijo. “Sentimos que vemos el país de nuevo; sentimos que somos turistas”, dijo el Sr. al-Qadi. “Se siente como que es nuestro de nuevo”.