En curso por Tim Bray · Luto por Google

El 15 de marzo de 2010, comencé un nuevo trabajo en Google. Los catorce años desde ese día se sienten como un siglo.

El título de mi anuncio fue Now A No-Evil Zone y, bueno, puedo escuchar las risas desde diez husos horarios de distancia. Entonces traté

de ser moderado, pero apenas hay palabras para describir lo feliz y emocionado que estaba. Había escapado del disco de acreción que la ex Sun

Microsystems estaba formando alrededor de Oracle, ese agujero negro. Y Google, en 2010, era el lugar más genial del mundo para trabajar.

Permítanme citarme a mí mismo un poco más adelante en ese artículo, sobre el tema de Google: “Estoy seguro de que los tentáculos de la estupidez

y el mal están encontrando ahora mismo terrenos de cría intersticiales de donde emergerán para causar pesar”. Bien, sí.

Esto está en mi mente estos días ya que estoy en una lista de correo de ex Googlers donde se está discutiendo el actual despido de empleados y, bueno, parece

que la alegría se ha ido de verdad del Googleplex.

Pero lo hicieron.

(La página de “Relaciones con inversores” de Alphabet

también es su página de inicio.)

No es solo Google ·

Las últimas dos décadas de mi carrera se caracterizaron por la ascensión y posterior caída del respeto popular por la Gran Tecnología. Es

difícil creerlo ahora, los años en los que esos adorables nerds de la Bahía de San Francisco estaban llevando a la humanidad hacia un futuro más

iluminado; nuestros líderes eran idolatrados y cuando la gente descubría que en realidad trabajabas para Google, sus ojos se abrían y sentías la atencion.

Hoy en día, la Gran Tecnología se ve en audiencias hostiles en el Congreso, despidos masivos y litigios antimonopolio complicados. Ofrece pocas

experiencias que puedan ser disfrutadas sin críticas.

Mientras yo estaba dentro de las salas donde sucedían las cosas, en realidad fue bastante difícil darse cuenta de la confianza pública en nuestro trabajo que

auguraba la montaña de alienación y cinismo. No es que crea que las empresas son el problema, son las maquinarias e imperativos del Capitalismo Tardío, que por un tiempo

ingenuamente pensamos que las empresas de Internet podrían sortear.

“Diez enlaces azules” ·

Recuerdo bien la fase despectiva: Diez enlaces azules eran aburridos, eran el pasado, no era lo que la gente quería. Quieren respuestas a sus preguntas,

completas y correctas, mucho más saludables que una muestra abreviada del Alboroto General de Internet. Y en parte tenían razón: Cuando escribo “-12C en F” o

“población de Vietnam” solo quiero un número.

Pero esos Diez Enlaces Azules que surgieron del PageRank de entonces tenían una magia especial. Los encontré intensamente humanos, un

reflejo de las voces que pueblan lo que queda de la Web, la única plataforma sin vendedor. Esto era cierto cuando estuve allí y así lo dije, pero me rieron.

Y ahora, en el Anno Domini 2024, Google ha perdido su ventaja en la búsqueda. Hay muchas cosas que no puede encontrar. Hay alternativas

convincentes. Para mí, esto se siente como un gran punto de inflexión, porque alrededor de los tropiezos de los dinosaurios de la Gran Tecnología, los mamíferos de la Web,

ágiles y flexibles, aún se apresuran. Exhiben energía creativa y voces fuertemente definidas, y esas voces a veces todavía se encuentran y refuerzan entre sí sin ser títeres

de imperios privados centrados en el valor del accionista.

Psicópatas ·

En mi opinión, ese fue el centro del problema de Google. Larry y Sergey eran tipos inteligentes que reconocieron que no sabían nada sobre la creación y

rápidamente cayeron en un patrón de contratación y empoderamiento de tarados psicóticos que presumiblemente eran “buenos para los negocios”. No voy a hablar de algunos de

las cosas que vi porque estas personas son ricas y litigiosas.

Pero tengo una pregunta.

¿Qué usar? ·

Entre los productos de Google, me refiero. Estos días, cuando uso Búsqueda de Google o Chrome o Maps, simplemente no siento que estén de mi

lado. Y tal vez eso no sea irrazonable; después de todo, no estoy pagando por ellos. El problema es que las mejores alternativas no son evidentes.

Por ahora, aquí está la dirección que creo que voy a tomar: Usar Chrome para las cosas de Google: Maps, Calendar, Docs, Translate. Safari y

Firefox para cosas que no son de Google; no son perfectos pero creo que están más alineados con mis intereses.

Nuestra empresa familiar todavía utiliza Google Workspace o lo que sea que le llamen a Dasher en estos días: Mail, Contacts, Photos,

Calendar, Meet. Está bien. Pagamos por ello y el precio es razonable. No siento que esté buscando formas de monetizar cada pulsación de tecla. Consideraría totalmente una

alternativa menos aterradora.

Temo la combinación de Google Maps y Reseñas porque

huele a monopolio. Pero de todos modos uso Maps en mi coche a través de Android

Auto porque está integrado de manera agradable con YouTube Music (que

me gusta) y Google Calendar. Por un tiempo usé los mapas de Here.com

y me gustaron mucho. Supongo que podría escuchar YouTube en Bluetooth.

¿Mencioné Android? No puedo dejar de usarlo, porque solía trabajar en ese edificio y porque me niego a usar iOS; si

escribiera código para eso, tal vez no podría regalarlo. Y uso teléfonos Pixel, porque me encantan

las cámaras. Dicho esto, escuchar el nombre de Andy Rubin todavía me hace retorcerme el estómago.

Me encanta YouTube porque la mayoría de las noches, después de que todos se han ido a la cama, veo una actuación musical en vivo por alguien

maravilloso. Pero la enshitificación se está colando por los bordes.

Esa cafetería ·

En 2012 me mudé de Android al grupo de Identidad de Google. Sucedió que estaba en los mismos edificios que Google+, en

un momento en el que Google definitivamente estaba poniendo toda su madera detrás de esa flecha. Las oficinas de Larry y Sergey también estaban allí (no fue

coincidencia). Hubo un gran beneficio adicional: Acceso al Cloud Café.

Era etéreo — bueno, pretencioso — casi increíble. Casi

completamente vegetariano, plantas raras recogidas a mano por monjes Zen y ensambladas en pequeños platos joya que probablemente

fortalecían once subsistemas bioquímicos diferentes solo con existir. Y los postres eran más allá de divinos. Sin embargo, a veces, cuando me iba, mi metabolismo

de granjero noruego se quejaba un poco de no haber comido nada apropiado, pero aún así.

Fue maravilloso. Fue absurdo. Y ese año recibí un bono de $90,000 porque Google+ alcanzó sus

objetivos.

Se acabó, creo. Está bien extrañarlo.