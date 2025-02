En comentarios privados sobre Rusia, Rubio intenta tranquilizar a los europeos.

Después de reunirse con negociadores rusos para discutir el futuro de la guerra en Ucrania, el Secretario de Estado Marco Rubio señaló un reinicio dramático en las relaciones con el Kremlin, alabando “las increíbles oportunidades que existen para asociarse con los rusos”. Horas después, sin embargo, el Sr. Rubio intentó tranquilizar a aliados europeos nerviosos de que las conversaciones no representaban una salida abrupta de las políticas estadounidenses, como muchos temían. Más bien, las conversaciones de esta semana en la capital de Arabia Saudita, Riad, estaban destinadas a ser un primer paso en un proceso, una prueba de si el Kremlin estaba seriamente interesado en hacer un trato, dijo el Sr. Rubio en una llamada con varios diplomáticos europeos. Los funcionarios europeos no estaban seguros de cómo interpretar la evaluación medida del Sr. Rubio, que llegó mientras los líderes en el continente luchaban por entender la aparente renovación de la relación entre Washington y Moscú. El Departamento de Estado no respondió a una solicitud de comentarios sobre la discusión del Sr. Rubio con los europeos. El miércoles, el presidente Emmanuel Macron de Francia convocó a una segunda reunión de emergencia en París para elaborar una estrategia en medio de los crecientes temores de que Estados Unidos abandonaría su papel de décadas en la provisión de seguridad europea. Tras años de trabajar para aislar al Kremlin después de su invasión de Ucrania en febrero de 2022, la Casa Blanca bajo el presidente Trump ha parecido dar un giro. En las 24 horas posteriores a la reunión en Riad, el Sr. Trump hizo una serie de demandas y afirmaciones falsas que parecían abrazar la visión del presidente de Rusia, Vladimir V. Putin, mientras culpaba a Ucrania por la guerra. No, dijo, la administración no levantaría las sanciones de Estados Unidos a Rusia sin un cambio notable en el comportamiento de Moscú, aunque dejó abierta la posibilidad de aliviar algunas sanciones de formas limitadas si los rusos comenzaban a tomar medidas que la administración estaba buscando. Y sí, dijo el Sr. Rubio, la administración Trump tenía claro que Rusia podría estar intentando utilizar las conversaciones para sembrar divisiones en Occidente o aliviar su aislamiento en el escenario internacional, según el resumen, que fue revisado por The New York Times. Después de reunirse con funcionarios rusos durante más de cuatro horas en Riad el martes, el Sr. Rubio proporcionó pocos detalles públicamente sobre lo logrado. Dijo que Rusia y Estados Unidos habían acordado trabajar en un acuerdo de paz para Ucrania, alabando a Trump como “el único líder en el mundo” que podría haber logrado una reconciliación entre adversarios de larga data. Uno de sus socios en la delegación estadounidense, Steve Witkoff, el enviado de Medio Oriente y amigo de toda la vida de Trump, describió la reunión como “positiva, optimista y constructiva”. El mensaje de Rubio a los funcionarios europeos después de la reunión en Riad fue más matizado y conciliador, según el resumen de la llamada, que incluyó a funcionarios de Gran Bretaña, Francia, Alemania e Italia. Parte de la llamada se dedicó a explicar por qué los ucranianos y los europeos no fueron incluidos en las conversaciones. No porque Estados Unidos estuviera marginando a sus aliados, como podrían haber sugerido los comentarios de Trump. En cambio, dijo, gran parte de la conversación se centró en temas bilaterales entre Estados Unidos y Rusia. Esto incluía abrir una discusión sobre levantar las restricciones en sus embajadas, que han estado efectivamente cerradas en ambos países debido a la expulsión de muchos diplomáticos. Las negociaciones entre funcionarios estadounidenses y rusos para levantar estas restricciones diplomáticas servirían como una primera prueba de las intenciones de Rusia, explicó el Sr. Rubio. El fracaso en negociar con éxito sobre las embajadas, dijo, mostraría que el Kremlin no estaba seriamente interesado en negociar el fin de la guerra en Ucrania. Rubio le dijo a los europeos que no podía decir, basándose en esa única reunión, si los rusos estaban seriamente interesados en hacer un trato. Pero dijo que habían dado suficientes indicios de que podrían estarlo como para justificar más conversaciones. Rubio concluyó la llamada, según el resumen, prometiendo mantener informados a los aliados de Estados Unidos y promoviendo la unidad.