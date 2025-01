En Auschwitz, una Solemne Ceremonia en un Momento de Nacionalismo en Ascenso.

Más de 50 líderes mundiales, incluido el Rey Carlos III, se unirán a un grupo menguante de supervivientes de campos de concentración nazis el lunes en el sur de Polonia para conmemorar el 80 aniversario de la liberación de Auschwitz por el Ejército Rojo, donde más de 1,1 millones de personas, en su mayoría judíos, fueron asesinadas. Un día de ceremonias solemnes, ensombrecido por un resurgimiento del nacionalismo en Alemania y varios otros países europeos, tendrá lugar cerca de una antigua cámara de gas y crematorio en la ciudad polaca de Oswiecim, cuyo nombre fue germanizado a Auschwitz durante la ocupación de Polonia por Hitler de 1939-1945. La conmemoración comenzará temprano el lunes con los supervivientes de Auschwitz, que eran miles al final de la Segunda Guerra Mundial en 1945 pero en su mayoría han fallecido desde entonces, colocando coronas en el Muro de la Muerte. El muro, en un patio entre antiguos barracones, es donde los prisioneros eran ejecutados por guardias de las SS y sigue lleno de agujeros de bala. Ronald S. Lauder, presidente del Congreso Judío Mundial y presidente de la Fundación Memorial Auschwitz-Birkenau, dijo en una entrevista que “este es el aniversario más importante que tendremos debido a la disminución del número de supervivientes y a lo que está sucediendo en el mundo actual”. “Pensamos que el virus del antisemitismo había muerto”, dijo, “pero simplemente estaba escondido”. Menos de 50 supervivientes participarán en la conmemoración del lunes, menos de la mitad del número que asistió al 75 aniversario. “En cinco años, casi no quedarán”, dijo Lauder. “Y los que aún estén vivos no tendrán la energía para ir.” El número de dignatarios extranjeros, sin embargo, sigue creciendo. La lista de invitados de este año, la más grande hasta ahora, incluye a decenas de líderes gubernamentales y al menos ocho reyes y reinas. Entre ellos se encuentran el canciller saliente de Alemania, Olaf Scholz, y su presidente, Frank-Walter Steinmeier. También se espera al probable sucesor de Scholz, Friedrich Merz. A menos de un mes para las elecciones generales en Alemania, Scholz, Merz y otros políticos alemanes de la corriente principal están luchando por frenar el apoyo a Alternativa para Alemania, un partido de extrema derecha conocido como AfD que es ampliamente visto como un peligroso retroceso al nacionalismo que llevó a Hitler al poder en la década de 1930. En un mitin electoral el sábado en el este de Alemania, políticos de AfD y Elon Musk, un alto asesor del presidente Trump, que habló por videoconferencia, instaron a los alemanes a no sentirse culpables por los crímenes de la era nazi de sus abuelos. Eso y las llamadas en el mitin por una “Gran Alemania”, dijo el primer ministro de Polonia, Donald Tusk, el domingo, “sonaban demasiado familiares y ominosas, especialmente solo horas antes del aniversario de la liberación de Auschwitz”. Ninguno de los líderes en el evento del lunes hablará. Como parte de los eventos del aniversario, la casa donde vivía el comandante nazi de Auschwitz con su familia -que fue el tema de la película ganadora del Oscar “The Zone of Interest”- se abrirá a los visitantes por primera vez tras su venta por propietarios polacos al Proyecto contra el Extremismo, un grupo con sede en Nueva York. Piotr Cywinski, historiador polaco y director del Museo Auschwitz-Birkenau, dijo que su institución estatal quería evitar discursos políticos y poner a los supervivientes y el recuerdo de las víctimas nazis en el centro de los eventos del lunes. “La memoria”, dijo en una entrevista, “no es solo llorar cuando miras al pasado, no es solo empatía cuando miras a las víctimas. Esto no es suficiente. La memoria, creo, es realmente la clave para el tiempo de hoy y la clave para encontrar tu posición hoy”. Una delegación de EE. UU. será encabezada por Steve Witkoff, enviado del Medio Oriente del presidente Trump, quien desempeñó un papel clave en la negociación de un reciente acuerdo de alto el fuego en Gaza entre Israel y Hamas, y Howard Lutnick, nominado por Trump para secretario de Comercio. También en la delegación está Charles Kushner, padre del yerno de Trump, Jared Kushner, y la elección de Trump como embajador en Francia. Rusia, que solía participar regularmente en los eventos del aniversario en Auschwitz, no fue invitada a la conmemoración de este año, a pesar de la liberación del campo por el Ejército Soviético en enero de 1945. Los representantes de Moscú han sido desterrados de los eventos del aniversario desde el inicio de la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia en febrero de 2022, que el Kremlin justificó con el falso pretexto de que Ucrania, cuyo presidente es judío, estaba dirigida por nazis. Ucrania fue invitada, y estará representada por su presidente, Volodymyr Zelensky. Rusia bajo el presidente Vladimir V. Putin ha convertido el papel soviético en la derrota de Hitler en un culto nacional en el que se presenta a cualquiera en desacuerdo con el Kremlin como un nazi. Nunca se menciona el hecho de que la Unión Soviética fue efectivamente aliada de Hitler hasta 1941, cuando los nazis comenzaron a gasear a los judíos en Auschwitz. Moscú y Berlín firmaron un pacto de no agresión en 1939 que llevó a la invasión de Polonia por las fuerzas nazis y soviéticas más adelante ese año. Maria Zakharova, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, criticó a los organizadores polacos de la conmemoración del lunes, diciéndoles que “sus vidas, trabajos, entretenimiento y la misma existencia de su pueblo, sus hijos han sido pagados con la sangre de los soldados soviéticos que derrotaron el Tercer Reich”. Las voces pro-ucranianas en las redes sociales respondieron afirmando que fueron los soldados ucranianos, no rusos, quienes liberaron Auschwitz. Las primeras tropas en llegar al complejo de exterminio de Auschwitz-Birkenau fueron del 60º Ejército del Primer Frente Ucraniano, una fuerza soviética compuesta por soldados de toda la Unión Soviética. Liberaron alrededor de 7.000 prisioneros del campo principal de Auschwitz, de la cercana Birkenau y de un campo de trabajo en Monowitz. Las luchas políticas de Oriente Medio también han intervenido, con activistas pro-palestinos exigiendo que Polonia arreste a miembros de la delegación israelí, que se espera que esté encabezada por el ministro de Educación, Yoav Kisch, por lo que llaman “genocidio” en Gaza. La Corte Penal Internacional emitió el año pasado una orden de arresto contra el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Aunque no se esperaba la asistencia de Netanyahu, el gobierno polaco anunció este mes que todos los funcionarios israelíes que vinieran estarían protegidos de la detención. Anatol Magdziarz contribuyó con el reportaje desde Varsovia.