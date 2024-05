En 5 años, te arrepentirás de no haber comprado esta acción de Inteligencia Artificial (IA) de $3 trillones

Microsoft (NASDAQ: MSFT) comenzó como una empresa de software en 1975. Su sistema operativo principal, Windows, sigue siendo utilizado por miles de millones de personas en todo el mundo, a pesar de haber sido lanzado en 1985. Pero la compañía ha expandido mucho más allá de sus raíces, y ahora tiene una gran presencia en industrias como la computación en la nube, los videojuegos y la inteligencia artificial (IA).

Microsoft adoptó la IA a principios de 2023 cuando anunció planes de invertir $10 mil millones en OpenAI, creadores de ChatGPT. Desde entonces, ha integrado la tecnología de la startup en todo su portafolio de productos, poniendo la IA al alcance de millones de clientes en todo el mundo.

La asociación ya está generando recompensas financieras para los inversores, y es una de las razones clave por las que Microsoft es ahora la empresa más valiosa del mundo, con una capitalización de mercado de $3 billones. Sin embargo, eso no significa que sea demasiado tarde para invertir en sus acciones; de hecho, cuando mires hacia atrás dentro de cinco años, probablemente te alegrarás de haber dado el salto hoy.

La IA podría ser la oportunidad más valiosa de Microsoft hasta ahora

La industria de la IA todavía está en pañales, y sin embargo, los analistas de Wall Street ya creen que tiene el potencial suficiente para agregar entre $7 billones y $200 billones a la economía mundial en la próxima década. Los chatbots de IA pueden generar rápidamente texto, imágenes, videos e incluso código informático, lo que podría impulsar un auge de productividad en el mundo corporativo.

Comprender que miles de compañías están compitiendo por integrar la IA en sus operaciones. Microsoft está a la vanguardia de este impulso, y ya ha monetizado con éxito la tecnología de una manera medible.

Utilizando una combinación de sus propios modelos desarrollados internamente y el último GPT-4 de OpenAI, Microsoft creó un asistente de IA llamado Copilot. Ya está disponible en productos como Windows, el navegador de internet Edge, el motor de búsqueda Bing y la suite Office 365 (Word, Excel y PowerPoint).

En el tercer trimestre fiscal de 2024 (finalizado el 31 de marzo), Microsoft dijo que el 60% de las compañías de Fortune 500 estaban utilizando Copilot para 365, con gigantes como Amgen, Cognizant y Nvidia comprando más de 10,000 asientos cada uno. Esta es una enorme oportunidad financiera para Microsoft, ya que hay más de 400 millones de asientos existentes de 365 que podrían agregar Copilot a sus planes pagando una tarifa adicional.

Copilot para aplicaciones como Windows, Edge y Bing presenta una oportunidad diferente para Microsoft. Buscar información de un chatbot de IA es mucho más conveniente que usar un motor de búsqueda tradicional como Google, que obliga al usuario a buscar en páginas web para obtener respuestas. Por lo tanto, si Microsoft puede capturar suficiente tráfico a través de las aplicaciones mencionadas, podría haber una oportunidad de crear nuevos flujos de ingresos vendiendo espacios publicitarios.

La nube continúa brillando, liderada por Azure e IA

Microsoft generó $61.9 mil millones en ingresos durante su tercer trimestre fiscal, un aumento del 17% respecto al año anterior y cómodamente por encima de la previsión de Wall Street de $60.8 mil millones. Intelligent Cloud siguió siendo la más grande de las tres unidades de negocio principales de Microsoft, y sus ingresos aumentaron un 21% a $26.7 mil millones.

Azure es la plataforma de computación en la nube de Microsoft, y ofrece cientos de soluciones a empresas de todo el mundo para ayudarlas a operar en la era digital. Un número creciente de esas soluciones giran en torno a la IA.

Microsoft está invirtiendo fuertemente en la construcción de infraestructura de centros de datos equipada con los últimos chips de procesamiento gráfico (GPUs) de empresas como Nvidia, que brindan la potencia informática que los desarrolladores necesitan para construir, entrenar y desplegar modelos de IA.

La compañía también creó Azure OpenAI Service para brindar a las empresas acceso a los modelos de IA preconstruidos más avanzados, incluidos GPT-4, DALL-E, e incluso Llama, que fue desarrollado por Meta Platforms. Esto puede ayudar a acelerar el desarrollo de aplicaciones de IA orientadas al cliente, ahorrando a las compañías innumerables cantidades de tiempo y recursos financieros. A partir del tercer trimestre, Microsoft dijo que el 65% de las empresas de Fortune 500 estaban utilizando Azure OpenAI Service.

Azure (que opera bajo el segmento Intelligent Cloud) experimentó un crecimiento de ingresos del 31% el último trimestre, el ritmo más rápido en más de un año. Ese crecimiento incluyó una contribución del 7% de la IA específicamente, un aumento del 6% hace apenas tres meses. En pocas palabras, la IA claramente está añadiendo valor al negocio de la nube de Microsoft, y esta oportunidad apenas está empezando.

$3 billones no tiene que ser el punto final para Microsoft

Para acompañar su sólido crecimiento de ingresos, Microsoft también gestionó cuidadosamente sus costos y entregó un aumento del 20% en las ganancias por acción durante el trimestre. Con su año fiscal 2024 a punto de finalizar en junio, los analistas de Wall Street esperan que la empresa entregue una ganancia total de $10.99 por acción.

Basándose en el precio actual de las acciones de Microsoft de $406.66, eso la coloca en un ratio precio-ganancias (P/E) de 37, un prima considerable sobre el ratio P/E futuro de 26 del índice tecnológico Nasdaq-100.

Sin embargo, hay una razón por la que los inversores están dispuestos a pagar para poseer una parte de la empresa más grande del mundo. Ha establecido una ventaja temprana en el espacio de la IA, posicionándose para capturar una parte saludable del increíble impacto económico que esta tecnología podría entregar en los próximos años. Además, dado que Microsoft opera en tantas industrias que sirven tanto a consumidores como a empresas, es probable que encuentre nuevas formas de monetizar la IA que los analistas ni siquiera han considerado todavía.

Las acciones en una empresa de calidad como Microsoft tienden a parecer más baratas cuanto más lejos se mira hacia el futuro, por lo que los inversores con un horizonte temporal a largo plazo deberían terminar muy felices de haber comprado hoy, especialmente cuando reflexionen sobre este momento dentro de cinco años.

