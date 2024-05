Empujando los límites de la expresión digital: Se lanza una pantalla holográfica XR de 32 pulgadas que cambia el juego, sin embargo, no será para todos debido a su etiqueta de precio bastante costosa

La empresa de hologramas Looking Glass ha ampliado su gama de productos con el lanzamiento de nuevos displays espaciales de 16 y 32 pulgadas, que permiten visualizaciones 3D en grupo sin la necesidad de auriculares voluminosos como Apple Vision Pro.

Las pantallas llevan el concepto de realidad extendida o inmersión XR un paso más allá, apuntando a profesionales que necesitan herramientas de visualización de alta tecnología para el desarrollo y visualización de contenido digital 3D interactivo.

La compañía anunció recientemente Looking Glass Go, un display del tamaño de un teléfono inteligente que utiliza el poder de un algoritmo de IA para convertir fotos estáticas en fotos 3D espaciales, y generar hologramas interactivos para ChatGPT. Looking Glass dice que, mientras Go está diseñado para convertir tus fotos 2D en recuerdos 3D, las pantallas más grandes están dirigidas a desarrolladores XR y profesionales en diseño, ingeniería, educación, investigación y salud.

Empujando los límites de la expresión digital

“Hemos visto a tantas industrias e individuos beneficiarse de nuestros displays espaciales visibles en grupo.”, dijo Shawn Frayne, cofundador y CEO de Looking Glass. “Creativos que empujan los límites de la expresión digital. Estudios de diseño que crean la próxima generación de productos. Museos que dan vida a artefactos. Mercadólogos creando momentos de marca mágicos e inmersivos. Estudiantes de medicina aprendiendo de manera práctica con anatomía realista. Investigadores investigando terapias medicinales celulares. En todas partes, las empresas están creando una nueva generación de experiencias XR utilizando displays Looking Glass y los nuevos displays de 16 y 32 pulgadas solo aumentarán su capacidad para hacerlo.”

Las características de los nuevos displays más grandes incluyen múltiples opciones de visualización, soporte para diversos medios, soporte periférico para sensores que permiten un control de gestos sin contacto, y un completo paquete de software que soporta plugins para Unity, Unreal, Blender y WebXR, además de un importador de modelos 3D y un potente kit de desarrollo de software para la creación de contenido 3D y holográfico personalizado.

Estos displays pueden ser utilizados en orientación vertical u horizontal y Looking Glass dice que su diseño delgado significa que pueden ser montados en la pared.

El precio podría ser algo disuasorio para posibles compradores, sin embargo. El precio inicial para la versión de 16 pulgadas es de $4,000, aunque actualmente está en oferta por $3,000. Cualquier persona interesada en el Display Espacial de 32 pulgadas tendrá que contactar a Looking Glass para obtener información de precios, así que ya sabes que será super caro.

