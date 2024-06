Empresas tecnológicas chinas presionan al personal hasta el límite.

En una reciente videoconferencia con el personal de la oficina, el fundador de JD.com, Richard Liu, añadió una advertencia a su charla de motivación: su empresa no tenía lugar para aquellos que buscaban un equilibrio entre trabajo y vida personal.

“Tenemos empleados que prefieren disfrutar de la vida, que ponen la vida en primer lugar y el trabajo en segundo. Puedo entender que no quieran trabajar duro, todos toman decisiones diferentes… asi que sólo puedo decir que no son nuestro hermano, son transeúntes”, dijo Liu a los asistentes, según una grabación publicada en redes sociales. “No deberíamos estar trabajando juntos”.

Liu dijo que el grupo de comercio electrónico chino intensificaría los esfuerzos para eliminar a los ingenieros de TI que no estaban trabajando duro y no estaban rindiendo, mientras recompensaba a los empleados que lo estaban haciendo bien.

La advertencia no fue inusual. A medida que los ejecutivos de la industria tecnológica de China se enfrentan a una nueva realidad de bajo crecimiento, creciente competencia y apatía por parte de los inversores, muchos están reduciendo personal y haciendo demandas más estrictas a los que conservan.

Los ingenieros en China nunca han disfrutado del nivel de beneficios ofrecido por sus pares en Silicon Valley, donde los empleados tienen beneficios como médicos en el lugar y bares de sushi. Jack Ma, fundador de la empresa de comercio electrónico china Alibaba, infamemente les dijo a los empleados que el estándar de la industria tecnológica de 996 horas (de 9 a 21 horas, seis días a la semana) era “una bendición”. Pero el horario incesante ha mejorado en los últimos años bajo la campaña de “prosperidad común” del presidente Xi Jinping, que tiene como objetivo reducir la desigualdad de ingresos y promover la equidad.

Ahora, a medida que el crecimiento se estanca y los precios de las acciones sufren —las cinco principales empresas tecnológicas de China cotizadas en bolsa han perdido colectivamente alrededor de $1.3 billones en valor de mercado desde sus niveles máximos en 2021— los ejecutivos están volviendo a sus días más magros y crueles de inicio.

Algunos en la industria ven al grupo de comercio electrónico Pinduoduo como un modelo a seguir. El año pasado, la empresa con sede en Shanghái generó 60 mil millones de RMB (£6.5 mil millones) de beneficio — o 3.4 millones de RMB por cada uno de sus 17,000 empleados — triple la productividad de Tencent y nueve veces la de Alibaba.

Para lograrlo, el personal de Pinduoduo trabaja horas agotadoras. En 2021, dos empleados murieron en incidentes que compañeros relacionaron con el exceso de trabajo. Una ex empleada dijo que las horas eran tan largas durante sus dos años en la empresa que básicamente dejó de tener “interacciones sociales, pasatiempos e incluso vida romántica”. “Después de irme, fue como volver a conectarme con la sociedad”, dijo.

Pinduoduo dijo que era una empresa “dinámica y acelerada” y “comprometida a proporcionar a nuestros empleados un entorno laboral positivo y productivo”.

Para mejorar su eficiencia, pilares de la industria como Alibaba y Tencent han despedido a decenas de miles de empleados desde 2021. Los ejecutivos de Tencent admitieron que al contratar, estaban añadiendo “cabezas de menor costo”, lo que típicamente significa trabajadores más jóvenes.

Ding Wenhua, que recientemente dejó TikTok, propiedad de ByteDance, dijo que evadir los despidos se sentía como un juego en el que la plataforma en la que estaban parados se iba encogiendo aleatoriamente, obligándoles a saltar para no caerse. “Siempre está presente el sentimiento de posibles despidos, y todos están bastante tensos y preocupados por ello”.

Nuevos eufemismos endulzan el dolor. Las empresas hablan de “optimizar” su fuerza laboral, y el personal le dice a los amigos que están siendo “graduados” o recibiendo “grandes paquetes de regalo” de los empleadores, lo que significa que han sido despedidos con indemnizaciones.

La agitación es más traumática para los profesionales de la tecnología mayores, típicamente cualquiera de más de 35 años, que enfrentan la mayor amenaza de despidos y el mercado laboral más difícil. Los jefes suelen ver a los mayores de 35 años como caros y menos dispuestos a soportar largas horas de trabajo debido a responsabilidades en casa. “Nunca ha sido tan difícil encontrar trabajo”, dijo un ingeniero de infraestructura cercano a los 40 años, que fue despedido recientemente de la empresa de transporte compartido DiDi.

Jenny Chan, profesora asociada de sociología en la Universidad Politécnica de Hong Kong, agregó que las empresas tecnológicas estaban “buscando jóvenes talentos solteros que tengan flexibilidad de tiempo en las megaciudades, mientras dejan ir a los mayores y ‘menos competitivos'”. “Los conflictos entre el trabajo y el hogar son agudos para aquellos con familias”, dijo.

El año pasado, la plataforma de empleo Lagou y el servicio de asesoramiento Yixinli encuestaron a 2,200 profesionales en las mayores ciudades de China sobre su trabajo. La encuesta mostró que el 60% se sentía ansioso por las perspectivas de desarrollo profesional poco claras y el 44% se preocupaba por la falta de equilibrio entre trabajo y vida personal.

“Muchas personas en esta industria experimentan cierto grado de depresión, la presión sobre nosotros es muy alta”, dijo una empleada de TikTok con sede en China, que dijo que estaba tomando medicamentos intermitentemente por problemas de salud mental. La presencia global de TikTok significaba que el trabajo nunca terminaba, dijo. “A menudo asisto a reuniones en medio de la noche”.

La mujer de 31 años dijo que la exigente cultura en la empresa matriz de ByteDance era más estresante que las largas horas. Se refirió a ella como neijuan, un término ampliamente utilizado en China para describir la competencia implacable para superar a los compañeros.

Biao Xiang, antropólogo social en el Instituto Max Planck, dijo que la palabra, que se traduce como “involutivo”, había ganado popularidad en China a medida que los trabajadores vinculaban su incertidumbre personal a cambios más amplios. “La economía en general ya no está creciendo, por lo que no hay un aumento absoluto de oportunidades”, dijo Xiang. “¿Qué haces? Simplemente tienes que exprimirte más a ti mismo, a tus empleados, intensificando cada vez más tu esfuerzo sin producir ganancias reales”.

Para muchos en China, los comentarios de la vicepresidenta de relaciones públicas de Baidu, Qu Jing, el mes pasado ejemplificaron cómo se manifiesta el neijuan. En una serie de cortos videos publicados en línea, Qu hablaba sobre sus expectativas para el personal, como estar dispuesto a acompañarla en viajes de negocios de más de un mes.

“Si no quieres viajar conmigo durante 50 días y quieres irte a casa, no vengas a pedirme un aumento de sueldo o un ascenso”, dijo en un video. Qu añadió que esperaba que el personal siempre estuviera disponible. Tampoco le importaba si el trabajo afectaba sus vidas personales. “No soy tu madre”, dijo. “Sólo me importan los resultados”.

Después de que los cortos videos de Qu se hicieran virales en China, Baidu la despidió y dijo que sus opiniones no representaban la cultura de la empresa.

Pero los trabajadores tecnológicos que hablaron con el Financial Times dijeron que reconocían la actitud de Qu en sus propios jefes, que esperaban que el trabajo siempre fuera lo primero. La devoción, dijeron, era un requisito previo para avanzar, y las horas de trabajo a menudo se hacían cumplir exigiendo al personal que fichara al entrar y al salir.

“Incluso cuando estás de vacaciones, básicamente aún tienes que responder a los mensajes”, dijo Ding. “Las reuniones a las que se supone que debes asistir, mejor asiste, de lo contrario puede ser muy problemático”.

Un desarrollador de Tencent Games estuvo de acuerdo en que el trabajo a menudo era absorbente. “Exteriormente, parezco muy tranquilo”, dijo. “Pero la presión es intensa, somos como engranajes que giran hasta que se rompen por falta de lubricación.

“Los fines de semana, si no tengo que hacer horas extra, me encierro durante dos días para no tener que hablar”. Culminó neijuan y la falta de sindicatos de trabajadores independientes por la situación.

Tencent, ByteDance y JD no respondieron a las solicitudes de comentarios.

A pesar de ello, para muchos en China, la tecnología sigue siendo el mejor sector para trabajar. Los recién graduados son atraídos por la relativa meritrocracia de las empresas, donde el trabajo duro y el buen rendimiento pueden llevar a la movilidad social. La industria tiene algunos de los trabajos mejor pagados en el país, especialmente a medida que Pekín presiona a las instituciones financieras para que reduzcan los salarios del personal.

“La razón por la que me quedo es simple: el sueldo es alto”, dijo la empleada de TikTok. “Es un lugar donde la gente común puede disfrutar de oportunidades a través del trabajo duro”. Las empresas también suelen ofrecer beneficios como comidas gratuitas y gimnasios en el lugar.

Los trabajadores tecnológicos han logrado algún progreso para luchar contra las largas horas.

En 2019, los programadores organizaron una campaña contra el estándar de la industria de 996 horas. Se hizo conocida como 996.icu, haciendo referencia de manera irónica a un dicho que indica que el horario de trabajo termina con la admisión en cuidados intensivos. Se reunieron en GitHub, fuera del alcance de los censores de Pekín.

El movimiento anti-996 ganó brevemente la simpatía de los medios estatales. En 2021, con el presidente Xi reprimiendo a personalidades como Ma, el Tribunal Supremo de China declaró ilegal el horario de 996. La victoria no llegó sin costos. Las autoridades detuvieron a tres activistas laborales involucrados en la campaña y los condenaron a penas de prisión de dos a cinco años.

Los empleados del sector tecnológico informan que las expectativas de trabajo regular los sábados en la oficina han terminado en la mayoría de las empresas, aunque las horas laborales siguen siendo largas entre semana.

Pero para los jefes que enfrentan el campo tecnológico intensamente competitivo de China, la iniciativa de presionar a los empleados persiste.

Li Ming, fundador de una empresa tecnológica, dijo que estaba contemplando cómo hacer que su pequeño equipo trabajara más duro, añadiendo que le molestaba que algunos empleados se fueran antes que él cada noche.

“Por un lado, entiendo que mis empleados se vayan todos los días a las 19:30, tienen familias a las que regresar”, dijo. “Por otro lado, quiero que trabajen hasta las 9 o las 10, eso es lo que hacen nuestros competidores. ¿Cómo podemos sobrevivir si no lo hacemos también?”

*Los nombres de los profesionales del sector tecnológico han sido cambiados

Reportaje adicional de Wenjie Ding y Kai Waluszewski