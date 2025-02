Empresas chinas se preparan para el impacto de los aranceles de Trump.

Esto no ha sucedido de la noche a la mañana, dice Kenny Yao de AlixPartners, quien asesora a empresas chinas sobre cómo manejar los aranceles.

Durante el primer mandato de Trump, muchas empresas chinas dudaron de su amenaza arancelaria, dijo a la BBC. Ahora se preguntan si seguirá la cadena de suministro y aplicará aranceles a otros países.

Por si acaso lo hace, el Sr. Yao dice que sería prudente para las empresas chinas buscar en otras regiones: “Por ejemplo, África o América Latina. Esto es más difícil, pero es bueno mirar áreas que no ha explorado antes.”

A medida que Estados Unidos se compromete a cuidar de sí mismo primero, Pekín está haciendo todo lo posible para parecer un socio comercial estable, y hay algunas pruebas de que está funcionando. China ha superado a EE. UU. para convertirse en la elección predominante para los países del sudeste asiático, según una encuesta del think tank Iseas Yusof-Ishak en Singapur. A pesar de que la producción se ha trasladado al extranjero, el dinero sigue fluyendo hacia China: el 60% de los materiales que se convierten en ropa en las fábricas del Sr. Huang en Phnom Penh provienen de China. Y las exportaciones están prosperando, con Pekín invirtiendo más en fabricación de alta gama, desde paneles solares hasta inteligencia artificial. El superávit comercial del año pasado con el mundo, gracias a un salto casi del 6% en las exportaciones, fue un récord de 992,000 millones de dólares. Aun así, las empresas chinas, en Jiangsu y Phnom Penh, se están preparando para un periodo incierto, si no turbulento. El Sr. Peng espera que EE. UU. y China puedan tener una discusión “amistosa y tranquila” para mantener los aranceles “dentro de un rango razonable” y evitar una guerra comercial. “Los estadounidenses aún necesitan comprar estos productos”, dijo, antes de irse a conocer a nuevos clientes.