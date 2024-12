Empresas chinas establecen lazos con los EAU mientras la nación del Golfo actúa como ‘superconector’ en el comercio global.

Las compañías chinas están buscando cada vez más socios en los Emiratos Árabes Unidos (EAU) ya que la nación del Golfo actúa como un “superconector”, uniendo el Este y el Oeste y en medio de un cambio en el comercio más allá de los sectores tradicionales, según un importante banquero.

Los negocios se han expandido a industrias innovadoras como el hidrógeno, amoníaco, captura de carbono, vehículos eléctricos, energía solar y tecnología de consumo debido a la importante inversión de China en investigación y desarrollo, lo que impulsa avances en estas áreas, dijo Mohamed Al Marzooqi, CEO de HSBC UAE, en una entrevista exclusiva durante la Semana Financiera de Abu Dhabi la semana pasada.

“Históricamente, la relación con China era muy limitada, pero lo que estamos viendo hoy es un cambio en esa tendencia”, dijo, agregando que las compañías chinas están involucradas en muchos proyectos de infraestructura significativos en los EAU.

¿Tienes preguntas sobre los temas y tendencias más importantes de todo el mundo? Obtén respuestas con SCMP Knowledge, nuestra nueva plataforma de contenido curado con explicaciones, preguntas frecuentes, análisis e infografías presentadas por nuestro galardonado equipo.

Abu Dhabi Global Market (ADGM), el centro financiero internacional de la capital de los EAU, firmó un acuerdo para impulsar la cooperación con la Oficina de Servicios de la Calle Financiera de Beijing durante la Cumbre de Inversiones EAU-China celebrada como parte de la Semana Financiera de Abu Dhabi. La Oficina es responsable de la promoción y desarrollo del área de la Calle Financiera de Beijing como centro nacional de gestión financiera.

Abu Dhabi Global Market firmó un memorando de entendimiento con la Oficina de Servicios de la Calle Financiera de Beijing durante la Cumbre de Inversiones EAU-China celebrada como parte de la Semana Financiera de Abu Dhabi. Foto: Comunicado alt=Abu Dhabi Global Market firmó un memorando de entendimiento con la Oficina de Servicios de la Calle Financiera de Beijing durante la Cumbre de Inversiones EAU-China celebrada como parte de la Semana Financiera de Abu Dhabi. Foto: Comunicado

Solo en el espacio de energías renovables, las compañías chinas están involucradas en casi el 50 por ciento de los proyectos actualmente en progreso en los EAU, según Al Marzooqi. Los fabricantes chinos de paneles solares fotovoltaicos están intensificando su presencia en los EAU y Oriente Medio para satisfacer la demanda local y servir como puertas de enlace a los mercados de Estados Unidos, Europa y otros.

Los EAU han invertido US$50 mil millones en proyectos renovables en 70 países en la última década, con otros US$50 mil millones destinados a inversiones tanto en el país como en el extranjero en la próxima década. También tiene como objetivo convertirse en uno de los principales productores de hidrógeno a nivel mundial para 2031.

“Todos consideran a los EAU como un puente increíble entre Oriente y Occidente, un superconector”, dijo Al Marzooqi, señalando que los EAU son el segundo socio comercial más grande de China en Medio Oriente después de Arabia Saudita.

El comercio bilateral entre China y los EAU alcanzó los US$95 mil millones en 2023, según datos oficiales. En el primer semestre de 2024, el volumen comercial superó los US$50 mil millones. Una visita del primer ministro chino Li Qiang a los EAU en septiembre podría allanar aún más el camino para la inversión y la cooperación en energía, salud, educación y otros campos.

“Desde el punto de vista cultural, hay muchas similitudes entre las dos naciones y va más allá de los EAU al resto de Oriente Medio”, dijo. “Entonces, cuando se trata del entorno empresarial, el elemento de confianza está arraigado profundamente. Vemos que las transacciones se realizan de una manera muy fluida.”

El acuerdo inicial firmado la semana pasada entre ADGM y la Oficina de Servicios de la Calle Financiera de Beijing tiene como objetivo aprovechar los lazos establecidos entre ambas partes en septiembre de 2018.

“La colaboración aprovecha las fortalezas únicas de ambas partes”, dijo Lu Wuxing, director general de la Oficina de Servicios de la Calle Financiera de Beijing. “Tenemos como objetivo mejorar los intercambios industriales y fomentar el establecimiento de negocios transfronterizos.”

Abu Dhabi, que posee el 90 por ciento de las reservas de petróleo de los EAU y la mayor parte de la riqueza soberana, busca diversificar su economía, con ADGM en el centro de la transformación económica como centro financiero y zona franca.

“En términos de inversión extranjera directa (IED), no se trata solo de las empresas chinas que atraen la IED de Abu Dhabi a China”, dijo Al Marzooqi de HSBC. “Estamos viendo flujos de inversión bidireccionales tangibles.”

Esto se debe a la fuerte relación a nivel gubernamental entre ambas partes, agregó. “Hemos visto mensajes muy fuertes de ambos países, y han sido consistentes en esos mensajes.”

Recientemente, HSBC organizó dos visitas para la Oficina de Inversión de Abu Dhabi (ADIO), encargada de apoyar la inversión en el emirato, a Shanghái y Hong Kong para fortalecer el desarrollo empresarial, las inversiones y los flujos comerciales entre Abu Dhabi y Asia.

“Facilitamos visitas mucho más grandes, y esas visitas se llevarán a cabo el próximo año”, dijo Al Marzooqi. “Habrá múltiples visitas durante el transcurso de 2025.”

El banquero dijo que HSBC seguirá invirtiendo en los EAU, que considera un mercado prioritario. El banco también planea aprovechar su equipo de China en los EAU. Tiene 20 empleados que hablan mandarín, uno de los más grandes entre los bancos locales e internacionales.

“Por lo tanto, en ambos lugares, estamos prestando mucha atención a nuestra fuerza laboral existente y aprovechando nuestra red para explorar oportunidades para nuestros clientes”, dijo Al Marzooqi.

También dijo que le gustaría ver que más empresas chinas ejecuten asociaciones público-privadas en los EAU y la región más amplia.

“Creo que esto será extremadamente ventajoso para las empresas chinas, ya que brinda beneficios financieros y operativos dados por la financiación a largo plazo, junto con la inversión compartida de riesgo e innovación, y transferencia de conocimientos.”

Este artículo apareció originalmente en el South China Morning Post (SCMP), la voz más autorizada que informa sobre China y Asia desde hace más de un siglo. Para más historias del SCMP, explora la aplicación del SCMP o visita las páginas de Facebook y Twitter del SCMP. Copyright © 2024 South China Morning Post Publishers Ltd. Todos los derechos reservados.

Derechos de autor (c) 2024. South China Morning Post Publishers Ltd. Todos los derechos reservados.