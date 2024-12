Empresas británicas dejan de enviar a Irlanda del Norte debido a reglas actualizadas | Noticias de dinero

Las pequeñas empresas británicas han dejado de vender a Irlanda del Norte, así como a Europa debido a los obstáculos administrativos adicionales causados por las nuevas reglas aduaneras de la UE que están entrando en vigor. Muchas empresas pequeñas dijeron que no pueden cumplir con los nuevos requisitos de documentación y numeración de cada producto, así como la necesidad de tener un “representante autorizado” en la UE o en Irlanda del Norte. Una condena y la amenaza de multas significan que los propietarios de negocios sin recursos para obtener asesoramiento legal no se arriesgan a cometer errores, sino que simplemente detienen las exportaciones a Irlanda del Norte y la UE, dijo una empresaria a Sky News. El resultado es que la legislación destinada a mejorar la seguridad de los productos y proteger a los compradores en línea, el Reglamento General de Seguridad de los Productos (GPSR), está poniendo fin a las entregas británicas a algunos compradores en Irlanda del Norte y la UE. Las empresas ya han suspendido las entregas aunque las nuevas leyes no entran en vigor hasta el viernes 13 de diciembre. A pesar de no ser miembro de la UE desde enero de 2020, Irlanda del Norte está sujeta a las normas de la UE al ser parte del mercado único, el bloque de estados europeos sin aranceles. El acuerdo fue diseñado para evitar una frontera dura entre la UE y el Reino Unido en la isla de Irlanda. Aunque algunas empresas tomaron la difícil decisión de detener el envío a Irlanda del Norte y Europa, otras dijeron que sus manos estaban atadas. La propietaria de la empresa de ropa de cama Weirdstock, Johanna Haughey-Lewis, originaria de Irlanda del Norte, dijo que está molesta por ello, pero añadió: “No siento que haya tenido una decisión. Te multan si no cumples con esto… Simplemente no tengo los recursos para cumplir, al menos no en este momento.” Aviso corto y con información limitada. El problema se ha vuelto más incierto, confuso y difícil para tres propietarios de empresas a quienes Sky News habló ya que solo se enteraron de los cambios aduaneros en los últimos días o semanas a través de otros propietarios de empresas en redes sociales. Obtener información clara, relevante y lo suficientemente detallada no ha sido sencillo.