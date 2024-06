Empleados que se unieron a Nvidia hace 5 años son ahora millonarios y disfrutan de una “semi-jubilación”

Empleados Que Se Unieron a Nvidia Hace 5 Años Ahora Son Millonarios y Disfrutan de un ‘Semijubilación’

Nvidia (NASDAQ:NVDA) ha experimentado un crecimiento increíble en los últimos años. Desde principios de 2024, las acciones de la compañía han aumentado un 167%. En los últimos cinco años, ha aumentado en un impresionante 3,450%.

Dadas estas cifras, es fácil ver por qué muchos empleados de NVIDIA que se unieron a la compañía hace cinco años o más probablemente sean millonarios hoy en día. Además, se rumorea que muchos gerentes de nivel medio en NVIDIA ganan más de $1 millón al año, gracias a las opciones de acciones y a la apreciación general de las acciones de la empresa.

Sin embargo, ahora que tienen mucho dinero, muchos ejecutivos establecidos de Nvidia están operando supuestamente en modo de “semijubilación”, lo que llamó la atención del CEO Jensen Huang. Están lo suficientemente cómodos financieramente como para que no parezcan motivados para trabajar tan duro como solían hacerlo.

No Te Pierdas:

Ante preguntas sobre los empleados ‘semijubilados’, Huang aconsejó a todos los trabajadores actuar como el ‘CEO’ de su propio tiempo y ser responsables de determinar su ética laboral. Aun así, incluso Huang recibió un aumento del 60% en su sueldo el año fiscal pasado, y su compensación alcanzó los $34.2 millones, ya que el valor de mercado de Nvidia ahora es de $3.2 billones.

Pero no todos los empleados de Nvidia piensan que son ricos. Como compartió un ingeniero de Nvidia que gana $250,000 al año con Business Insider, los salarios de los empleados en la empresa solo son impresionantes a primera vista. Explicó que aunque algunos empleados de Nvidia podrían tener la suerte de convertirse en millonarios, “un millón no alcanza demasiado lejos”.

Este ingeniero, con sede en la costa oeste y que se unió a Nvidia hace algunos años, recibe casi la mitad de su salario base en forma de unidades de acciones restringidas (RSUs) anualmente. Señaló que desde la perspectiva de un externo, podría parecer que todos los empleados de Nvidia están nadando en dinero, especialmente con la acción de la compañía disparándose.

Tendencia: Una startup que convierte videos en juegos recibe respaldo de Mark Cuban y abre una ronda para inversionistas regulares a $250.

Sin embargo, aclaró que no todos reciben una gran cantidad de RSUs, ya que hay un límite en la cantidad de unidades de acciones que los empleados pueden recibir. Incluso los mejores empleados tienen un límite de recibir el 50% de su salario base en acciones cada año.

“Terminarás vendiendo tus acciones para cumplir con tus obligaciones anuales en cuanto a impuestos personales, impuestos de propiedad y cualquier otro gasto que tengas”, dijo.

Como señaló recientemente el ex director de IA de Tesla, Andrej Karpathy, “La mayoría de las personas no HODL, y el gobierno se lleva la mitad”. En otras palabras, muchos empleados de Nvidia y Tesla podrían haber sido millonarios si no hubieran vendido sus acciones de la empresa inmediatamente. Por otro lado, agregó que los titulares a largo plazo probablemente estén esperando a que Tesla logre la conducción completamente autónoma con su software FSD antes de vender a un precio superior.

La historia continúa

Sigue Leyendo:

“ARMA SECRETA DE INVERSORES ACTIVOS” Potencia tu juego en el mercado de valores con la herramienta de trading #1 de “noticias y todo lo demás”: Benzinga Pro – Haz clic aquí para empezar tu prueba de 14 días ahora!

Obtén el análisis de acciones más reciente de Benzinga?

Este artículo Empleados Que Se Unieron a Nvidia Hace 5 Años Ahora Son Millonarios y Disfrutan de un ‘Semijubilación’ apareció originalmente en Benzinga.com

© 2024 Benzinga.com. Benzinga no proporciona asesoramiento de inversión. Todos los derechos reservados.