Emmanuel Macron seduce a Wall Street mientras intenta posicionar a París como el principal centro financiero de Europa, llamando a las regulaciones bancarias de Basilea ‘un asesino para tomar riesgos’

Emmanuel Macron pasó el lunes entreteniendo a algunas de las mayores figuras de Wall Street en Versalles, mientras que su gobierno ha estado trabajando en una serie de medidas para impulsar la atracción del país para la industria de servicios financieros.

Alexandre Holroyd, un legislador del partido Renacimiento de Macron, explicó el proyecto de ley que propuso a principios de este año en el evento de Futuro de las Finanzas de Bloomberg en París el martes. El plan incluye cambios para fomentar las ofertas públicas iniciales y dirigir más inversión a empresas más pequeñas.

Mantener París como un lugar atractivo para las empresas requiere un “trabajo constante”, dijo Holroyd a una audiencia de ejecutivos financieros. “Este proyecto de ley es solo parte del proceso de trabajar continuamente e intentar resolver los problemas que, en esencia, ustedes plantean.”

En una concesión a una de las principales demandas de los empleadores de Wall Street en París, el proyecto de ley propuesto también facilitaría y abarataría el despido de algunos altos ingresos.

El gobierno francés está brindando un “apoyo real” al sector bancario, dijo Ingrid Garin, directora de Mercados Europeos del Banco de Nueva York Mellon Corp., en el evento Futuro de las Finanzas el martes. Sin embargo, también pidió “más flexibilidad en la contratación y despido”, señalando que las estrictas leyes laborales del país son un “tema delicado”.

El lunes, los directores ejecutivos más destacados de Wall Street, incluido Brian Moynihan de Bank of America Corp. y David Solomon de Goldman Sachs Group Inc., descendieron sobre Versalles para asistir a la séptima entrega del evento Choose France de Macron. El presidente francés reveló nuevas inversiones por más de €15 mil millones ($16.2 mil millones).

Si bien alardeando de que el país es más atractivo que cuando asumió el cargo en 2017, Macron también reconoció los desafíos restantes para impulsar el crecimiento. En particular, dijo que la falta de un entorno normativo común en Europa impide que los bancos franceses como BNP Paribas SA realicen acuerdos transfronterizos.

“Necesitamos una consolidación pero también necesitamos un mercado doméstico real como europeos, lo cual no es el caso”, dijo Macron en una entrevista exclusiva con Bloomberg TV el lunes. “Tenemos que lidiar con 27 regulaciones.”

Los planes en desarrollo desde hace mucho tiempo para una unión de mercados de capitales europeos alentarían que los ahorros circulen por todo el continente y asegurarse de que el capital se invierta en los sectores y geografías adecuados, dijo. También señaló a las últimas regulaciones de Basilea, que se van a adoptar de manera más estricta en Europa que en Estados Unidos.

“Mientras que no sea implementado por los competidores de EE.UU., no debería ser implementado por los competidores europeos”, dijo. “Esto es un golpe para asumir riesgos porque estas regulaciones impiden a nuestros bancos invertir en capital. Que es exactamente lo que necesitas.”

La cumbre terminó el lunes por la noche con una cena de lujo a la que asistieron una serie de CEOs de A-list, entre ellos Jamie Dimon de JPMorgan Chase & Co. y Henry Kravis de KKR.

Impulso del Brexit

La ofensiva de encanto llega en un momento en que Francia intenta afianzar a París como el principal centro financiero del continente después del Brexit. La ciudad se benefició a medida que los más grandes bancos de Wall Street ajustaron sus operaciones para que los activos europeos, desde bonos del gobierno hasta productos de tasa de interés y acciones, se negociaran dentro de los 27 países que permanecen en la Unión Europea, en lugar de hacerlo a través de Londres.

París ya ha disfrutado de algunos de los beneficios del Brexit, con Citigroup más que duplicando su personal a alrededor de 400 en la capital francesa, mientras que JPMorgan ahora tiene alrededor de 900 empleados en la ciudad. El mes pasado, el jefe de la realización de acuerdos de Goldman Sachs para instituciones financieras en la región se trasladó a París y planea duplicar su equipo en la ciudad a medida que los acuerdos entre bancos y aseguradoras se aceleran.

Moynihan de Bank of America dijo a Bloomberg TV el lunes que su empresa ha aumentado su personal de cien personas en París a alrededor de 750. “Ha sido una gran experiencia para nosotros”, dijo. “Han hecho un buen trabajo cambiando la reputación de Francia en la comunidad empresarial.”

Los fondos de cobertura han seguido su ejemplo, con gigantes como Citadel y Millennium Management abriendo oficinas en toda la ciudad.

Sin embargo, algunas firmas han vuelto atrás en sus planes de expandirse en la ciudad. Brevan Howard está reconsiderando su oficina en París como parte de un plan de reestructuración más amplio. ExodusPoint, que fue uno de los primeros fondos de cobertura extranjeros en abrir una sucursal en París, ha decidido cerrarla.

Sin embargo, el esfuerzo por atraer más negocios a París se ha traducido en más de 7,000 empleos adicionales en el sector financiero entre 2017 y 2022, dijo Macron a principios de este año.

Morgan Stanley planea expandir su campus europeo en la capital francesa a través de su eje global de investigación. El banco estadounidense, que ha aumentado su personal parisino de 150 a alrededor de 400 desde 2021, añadirá 100 miembros en todas sus divisiones parisinas. En particular, el banco fortalecerá su centro de investigación y desarrollo local, que cuenta actualmente con 90 empleados y podría crecer hasta 120, según un portavoz de Morgan Stanley.

“Soy un neoyorquino de toda la vida, pero en días como hoy, desearía vivir en París”, dijo el CEO de Morgan Stanley, Ted Pick, el lunes en el campus del banco cerca del Parc Monceau. “París es realmente el centro de Europa ganador y queremos ganar junto con París.””>

