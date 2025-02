Emma Watson de Harry Potter estudia un doctorado en la Universidad de Oxford para ser doctora.

La actriz interpretó a la bruja Hermione Granger de Hogwarts en las ocho películas de la franquicia junto a sus compañeros de reparto Daniel Radcliffe y Rupert Grint.

La Sra. Watson ha centrado su atención en sus estudios después de su papel icónico en la serie de J.K. Rowling, así como en partes en las películas de Hollywood The Perks of Being a Wallflower y Little Women.

Emma Watson ha estado estudiando en Oxford desde 2023. (Imagen: Press Association Images)

La actriz de 34 años ha estado cursando una maestría en escritura creativa en la Universidad de Oxford desde septiembre de 2023, pero ahora se dice que ha avanzado a un DPhil, que es la versión de Oxford de un doctorado.

Según informes nacionales, Ms. Watson ahora tiene como objetivo convertirse en doctora con el curso que dura tres años en total.

Una fuente en la universidad le dijo a Mail Online: “Se mezcla entre otros estudiantes y se funde con el fondo. Pero asiste a eventos sociales y a menudo es vista con sus libros y su novio en cafeterías locales.

“Comenzó el año pasado, ama Oxford y ha construido una vida feliz para sí misma allí.

Una declaración de la Universidad de Oxford dice: “El término ‘DPhil’ significa ‘Doctor en Filosofía’, a veces se le llama ‘doctorado’ o ‘PhD’.

La Sra. Watson hizo una aparición pública sorpresa al otro lado del Atlántico en el NBA All-Star Celebrity Game de 2025 en Oakland, California el viernes 14 de febrero.

En un video de TikTok subido a la cuenta principal de ESPN el Día de San Valentín, habló con el músico de EDM Tucker Halpern, quien estaba jugando en el juego.