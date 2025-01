Emirates incrementa vuelos a este país africano.

Para satisfacer la creciente demanda, Emirates aumentará los vuelos a Madagascar. El movimiento sigue la incursión de la aerolínea en la nación insular africana en el 24 de septiembre, y muestra su interés en ayudar al país a aumentar el turismo de visitantes globales.

Los nuevos vuelos satisfarán la creciente demanda

A partir del 2 de abril de 2025, Emirates aumentará los vuelos entre Dubai y Antananarivo de cuatro a seis servicios semanales. Los viajes adicionales son en respuesta a la fuerte demanda de pasajeros entre las dos ciudades. Desde la introducción de la ruta en septiembre de 2024, Emirates ha visto una necesidad robusta tanto para vuelos de entrada como de salida, con los cuatro viajes semanales casi a plena capacidad. Para satisfacer temporalmente las necesidades de los viajeros, Emirates ha aumentado su frecuencia de cuatro a cinco vuelos por semana.

Essa Sulaiman Ahmad, Vicepresidente Senior de Operaciones Comerciales de Emirates para West Asia e Indian Ocean, dijo: “Nos complace aumentar nuestros servicios a Madagascar ofreciendo dos vuelos adicionales por semana, en línea con la creciente demanda de viajes desde el inicio de las operaciones. Nuestro creciente programa de vuelos a la isla significa una mejor conectividad, más opciones y opciones convenientes para los viajeros. Mejorar los servicios también fortalecerá los lazos económicos entre Madagascar y los EAU, al apoyar más viajes de ocio y negocios de entrada y salida a la isla y fortalecer los carriles comerciales con capacidad adicional de carga. A medida que florece el turismo en Madagascar, los negocios locales prosperan, generando un efecto dominó que beneficia a las comunidades locales. Nos gustaría agradecer a las autoridades, al Ministerio de Transporte y al Ministerio de Turismo por su apoyo, y esperamos fortalecer nuestras conexiones y apoyar el desarrollo de la nación mientras mira hacia el futuro.”

