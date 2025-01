Emily Barker llevando el arte de la composición de canciones al Instituto de Sordos

“¿Te importa si voy a buscar una bufanda?” preguntó. “¡Me estoy congelando!”

“Quizás no sea una sorpresa, acaba de llegar volando desde su hogar en Australia Occidental a un gélido Reino Unido.

“¡Hace tanto frío, qué estaba pensando al organizar una gira en enero?” se rió, ahora envuelta en un grueso jersey y una bufanda. “Creo que he perdido la costumbre de cómo lidiar con el clima británico.”

Debería estar acostumbrada, habiendo vivido en estas costas durante 20 años antes de mudarse de regreso a Australia hace unos años.

“Intento regresar al menos dos veces al año”, dijo. “Y estoy especialmente emocionada de estar de vuelta ahora, ya que las fechas que estoy a punto de hacer son la gira principal del álbum más reciente.”

Emily Barker (Imagen: Luke Kellett) Fragile as Humans fue lanzado en mayo del año pasado, pero esta será la primera oportunidad que tengamos de escuchar las canciones interpretadas en vivo con una banda.

“He hecho un puñado de shows en casa, pero dos de las canciones que estamos considerando nunca las he tocado en vivo antes”, dijo. “Es un poco loco dado que fueron escritas hace unos años, pero no tenía sentido hacerlas en vivo hasta ahora.”

A lo largo de su carrera, que casi abarca 20 años y ha producido docenas de álbumes tanto como artista en solitario como en colaboración con The Red Clay Halo y artistas como Marry Waterson, Emily se ha convertido en una de las favoritas del público británico por su mezcla de música country, folk y roots.

“Ahora solo me llamo cantautora”, se rió. “Aunque a veces diré que soy indie folk alt country. Nunca he sido lo suficientemente country para el country y no lo suficientemente folk para el folk. Estoy influenciada por tantas cosas diferentes. Crecí escuchando a Neil Young, quien siempre ha hecho lo que ha querido y me encanta eso, eso es lo que quiero hacer yo también.”

Fragile as Humans es un álbum que es a la vez hermoso, conmovedor y, a pesar de su contenido, sorprendentemente alentador.

Muchas de las canciones fueron escritas durante Covid y los temas generales tratan sobre nuestra vulnerabilidad a todos.

“Fragile as Humans fue solo una de las canciones”, dijo. “No tenía un título para el álbum, pero grabé un montón de canciones. Cuando las escuché me di cuenta de que los temas generales eran nuestra vulnerabilidad como personas viviendo en tiempos que parecen volverse cada vez más locos.

“Estamos viviendo en tiempos que a veces son muy difíciles de entender. Pero todos estamos viviendo esto. Quería reconocer esas dificultades pero también ser positiva y decir que podemos unir fuerzas y ayudarnos mutuamente y encontrar formas de superarlo.”

Producido por Luke Potashnick, el álbum presenta la voz de Emily de manera más prominente que posiblemente cualquier otro álbum.

“Aunque las vocales están más adelante en la mezcla, en realidad nunca he cantado más bajo en un álbum, lo cual es realmente interesante”, dijo Emily. “Se adapta a muchas de las canciones y estoy muy feliz con la producción. Tuvimos la idea de ser muy íntimos y, al mismo tiempo, darle al álbum una sensación más cinematográfica y creo que lo hemos logrado.”

Los fanáticos siempre han apreciado las letras de Emily, por lo que no sorprende que tenga una verdadera pasión por la poesía y su primera colección de poesía Where The Black Swans Swim se publicó recientemente.

“Me he obsesionado con la poesía”, confesó. “Siempre estoy haciendo un curso de poesía.

“Cuanto más escribo y más aprendo, me doy cuenta de lo diferente que es escribir poesía con respecto a escribir letras de canciones.

“Una de las principales diferencias es la rima. En la poesía contemporánea, especialmente, la rima no es parte esencial de ella, mientras que en la escritura de canciones sería difícil encontrar canciones que no tengan muchas rimas.

“También hay una gran diferencia en el uso de coros, estribillos y repeticiones; no tanto en poesía, muy común en las canciones.”

Dado que disfruta tanto de la escritura de canciones como de la poesía, ¿Emily se propone específicamente escribir una canción o un poema o se trata de poner palabras ahí para ver qué sucede?

“Por lo general, me siento pensando que quiero escribir una canción o un poema”, dijo. “Ha habido algunas ideas que se han cruzado y algunas letras se han convertido en un poema.

“Con una canción a menudo solo anoto frases o palabras que se me ocurren y haré mucho tanteo para un día lluvioso.

“Escucho algunas de mis tanteos y si realmente me llegan, lo dejo reposar un poco y luego siento algo en el momento que quiero tratar o repaso las palabras que he creado para ver si algo encaja con el estado de ánimo de la canción.

“A veces puedes escribir una canción que simplemente llega como si estuviera esperando el momento adecuado para decir ‘aquí estoy’ y en una hora está lista.

“Eso solo me ha sucedido quizás siete veces de todas las canciones que he escrito, pero puede suceder.”

Cada nuevo álbum significa que el catálogo se vuelve más largo, un problema constante cuando se trata de armar un set.

“El enfoque está en el nuevo álbum, ya que es lo último”, dijo Emily. “Luego se trata de hacer canciones que crees que la gente quiere escuchar y que también encajarán en el set. Uno se hace una idea de eso.

“También es importante hacer cosas que te resulten satisfactorias a ti mismo. No hay forma de complacer a todos.”

Emily Barker estará en el Deaf Institute en Manchester el próximo viernes 31 de enero. Detalles en www.thedeafinstitute.co.uk