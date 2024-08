Embajador ucraniano solicita apoyo alemán en presupuesto.

El embajador ucraniano en Alemania, Oleksii Makeiev, ha instado al gobierno a no titubear en su apoyo a Ucrania, según un informe de un periódico alemán el domingo.

Makeiev resaltó que la seguridad de Europa depende de la capacidad de Alemania y su voluntad política de seguir desempeñando un papel principal en el apoyo a Ucrania, en el periódico Bild am Sonntag.

Expresó la esperanza de que el gobierno encontrara formas de financiar sus necesidades conjuntas de seguridad y que el parlamento, o Bundestag, hablara de forma fuerte y clara sobre el presupuesto de 2025.

Sus comentarios vienen después de otro informe de un periódico que afirmaba que el gobierno alemán no planeaba liberar más dinero para apoyo militar a Ucrania por el momento.

El informe de Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung (FAS) cita una carta del ministro de Finanzas, Christian Lindner, fechada el 5 de agosto.

La carta, también vista por dpa, sugiere que el apoyo futuro a Ucrania podría provenir de intereses sobre los activos estatales rusos congelados, como decidieron los siete países industrializados del G7.

El sábado, un portavoz del Ministerio de Finanzas dijo que el ministerio estaba listo para considerar la provisión a corto plazo de fondos adicionales. Afirmó que las necesidades adicionales debían ser reportadas de manera concreta y comprensible para cumplir con todas las regulaciones presupuestarias, y que al Bundestag se le pediría su aprobación sobre esta base.

Hasta ahora, no se ha presentado una solicitud específica de necesidad al Ministerio de Finanzas, lo que significa que no se puede examinar ni decidir, dijo, trasladando la responsabilidad al Ministerio de Defensa.