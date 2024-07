Elon Musk y Comisionado Europeo discuten sobre ‘acuerdo secreto’ después de que los reguladores dicen que las verificaciones en azul de X son engañosas.

“

La Unión Europea dijo el viernes que las marcas de verificación azules de X de Elon Musk son engañosas y que la plataforma en línea no cumple con los requisitos de transparencia y responsabilidad, los primeros cargos contra una empresa tecnológica desde que entraron en vigor las nuevas regulaciones de medios sociales del bloque.

La Comisión Europea delineó los hallazgos preliminares de su investigación sobre X, anteriormente conocido como Twitter, bajo el Acta de Servicios Digitales del bloque de 27 naciones.

El libro de reglas, también conocido como el DSA, es un conjunto amplio de regulaciones que requiere que las plataformas asuman más responsabilidad en la protección de sus usuarios europeos y la limpieza de contenido y productos dañinos o ilegales en sus sitios, bajo la amenaza de fuertes multas.

Los reguladores apuntaron a las marcas de verificación azules de X, diciendo que constituyen “patrones oscuros” que no están en línea con las mejores prácticas de la industria y que pueden ser utilizados por actores maliciosos para engañar a los usuarios.

Antes de la adquisición de Musk, las marcas de verificación reflejaban distintivos de verificación comunes en las redes sociales y estaban en gran medida reservadas para celebridades, políticos y otras cuentas influyentes. Después de que Musk compró el sitio en 2022, comenzó a emitirlas a cualquier persona que pagara $8 al mes por una.

“Dado que cualquiera puede suscribirse para obtener tal estatus ‘verificado’, afecta negativamente la capacidad de los usuarios para tomar decisiones libres e informadas sobre la autenticidad de las cuentas y el contenido con el que interactúan”, dijo la comisión.

Las acusaciones, que también incluyen bloquear el acceso a datos para investigadores y deficiencias en su base de datos de anuncios, obtuvieron una respuesta combativa de Musk.

“La Comisión Europea le ofreció a X un acuerdo secreto ilegal: si censuramos el discurso discretamente sin decírselo a nadie, no nos multarían”, escribió en el sitio. “Las otras plataformas aceptaron ese trato. X no lo hizo”. No proporcionó más detalles.

Una solicitud de comentarios a X resultó en una respuesta automática que decía “Ocupado ahora, por favor regrese más tarde”. Su portavoz principal al parecer dejó la empresa en junio.

En otra publicación, Musk dijo: “Esperamos una batalla muy pública en los tribunales, para que la gente de Europa conozca la verdad”.

Esto obtuvo una respuesta del Comisario Europeo Thierry Breton, quien recibió el desafío con agrado.

“Nunca ha habido, y nunca habrá, ningún ‘trato secreto’. Con nadie”, añadió. “El DSA proporciona a X (y a cualquier plataforma grande) la posibilidad de ofrecer compromisos para resolver un caso”.

Breton también dijo que X solicitó a la Comisión Europea que explique el proceso de acuerdo y aclare sus preocupaciones, explicando que la UE siguió los procedimientos establecidos y dejando que la empresa de Musk decida sobre cualquier compromiso.

“En el pasado, BlueChecks solían significar fuentes confiables de información,” dijo Breton en un comunicado anterior. “Ahora, con X, nuestra opinión preliminar es que engañan a los usuarios y violan el DSA”.

La comisión también acusó a X de no cumplir con las reglas de transparencia de anuncios. Según el DSA, las plataformas deben publicar una base de datos de todos los anuncios digitales que han llevado, con detalles como quién los pagó y el público objetivo.

Pero la base de datos de anuncios de X no es “buscable y confiable” y tiene “características de diseño y barreras de acceso” que la hacen “inadecuada para su propósito de transparencia,” dijo la comisión. En particular, el diseño de la base de datos dificulta a los investigadores examinar “riesgos emergentes” de los anuncios en línea, dijo.

La empresa también se queda corta cuando se trata de dar acceso a los datos públicos a los investigadores, dijo la comisión. El DSA impone las disposiciones para que los investigadores puedan analizar cómo funcionan las plataformas y cómo evolucionan los riesgos en línea.

Pero los investigadores no pueden acceder independientemente a los datos raspándolos del sitio, mientras que el proceso para solicitar acceso a la empresa a través de una interfaz “parece disuadir a los investigadores” de llevar a cabo sus proyectos o no les da otra opción que pagar altas tarifas, dijo la comisión.

Ahora X tiene la oportunidad de responder a las acusaciones y hacer cambios para cumplir, lo que sería legalmente vinculante. Si la comisión no está satisfecha, puede imponer multas de hasta el 6% de los ingresos globales anuales de la empresa y ordenarle que solucione el problema.

Los hallazgos son solo una parte de la investigación. Los reguladores aún están investigando si X no está haciendo lo suficiente para frenar la propagación de contenido ilegal, como discurso de odio o incitación al terrorismo, y la efectividad de las medidas para combatir la ‘manipulación informativa’, especialmente a través de su función de verificación de notas comunitarias de Crowd de Crowd.

TikTok, el sitio de comercio electrónico AliExpress y el propietario de Facebook e Instagram Meta Platforms también enfrentan investigaciones en curso del DSA.

