Elon Musk suaviza comentario ‘vete a la mierda’ para cautivar a los anunciantes

Musk está asistiendo esta semana a Cannes Lions con el objetivo de tranquilizar a grupos publicitarios y marcas globales sobre el futuro de X.

Marc Piasecki | Getty Images

Elon Musk intentó el miércoles rectificar sus comentarios criticando a los anunciantes que abandonaban su plataforma de redes sociales X.

En el festival de publicidad Cannes Lions en Cannes, Francia, Musk fue preguntado por el CEO de WPP, Mark Read, qué quería decir al decirle a los anunciantes que amenazaban con retirar anuncios de la plataforma a finales del año pasado que "se j*an".

Musk dijo que se refería a un punto general sobre la libertad de expresión en lugar de un comentario dirigido a la industria publicitaria en general.

"No era para los anunciantes en su conjunto", dijo Musk. "Era con respecto a la libertad de expresión, creo que es importante tener una plataforma global de libre expresión, donde personas con una amplia gama de opiniones puedan expresar sus puntos de vista".

"En algunos casos, había anunciantes que insistían en la censura", dijo Musk. "Al final del día… si tenemos que elegir entre censura y perder dinero, [o] censura y dinero, o libertad de expresión y perder dinero, vamos a elegir la segunda opción".

"Vamos a apoyar la libertad de expresión en lugar de aceptar ser censurados por dinero, lo cual creo que es la decisión moral correcta", añadió.

Musk llegó a Cannes a principios de esta semana con el objetivo de tranquilizar a los grupos publicitarios y marcas globales sobre el futuro de X.

Estaba acompañado por Linda Yaccarino, CEO de X y ex presidenta de publicidad global y alianzas de NBC Universal.

Plataforma de libre expresión

El año pasado, algunos de los mayores anunciantes del mundo, incluidos Apple, IBM, Disney y Sony, retiraron su publicidad en X tras comentarios controvertidos de Musk, así como casos de sus anuncios apareciendo junto a publicaciones tóxicas.

En noviembre, Musk viajó a Israel para reunirse con autoridades locales después de ser acusado por grupos de derechos civiles de amplificar el odio contra los judíos en X.

El multimillonario tecnológico, preguntado en aquel momento si este viaje era una "gira de disculpas" hacia los anunciantes, dijo en el escenario en la Cumbre DealBook 2023 en Nueva York que los anunciantes que amenazaban con detener el gasto en anuncios en la plataforma deberían dejar de anunciarse en su plataforma.

"No anuncien", dijo en la entrevista de noviembre con Andrew Ross Sorkin de CNBC. "¿Si alguien va a intentar chantajearme con publicidad? ¿Chantajearme con dinero? Que se j**n".

El miércoles, Musk retrocedió en sus ataques contra los anunciantes.

"Por supuesto, los anunciantes tienen derecho a aparecer junto a contenido que consideren compatible con sus marcas", dijo. "Lo que no es correcto es insistir en que no puede haber ningún contenido con el que no estén de acuerdo en las plataformas".

Agregó: "Para que X sea la plaza pública para el mundo, realmente debe ser una plataforma de libre expresión, eso no significa que la gente pueda decir cosas ilegales; es libertad de expresión dentro de los límites de la ley".

Divulgación: NBCUniversal es la empresa matriz de CNBC.

