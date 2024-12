Elon Musk se refiere ‘en broma’ a Apple como el ‘cementerio de Tesla’ y menciona que Steve Jobs fue ‘un poco grosero’ con él cuando se conocieron en una fiesta.Reescribe este título en español y proporciona su traducción:How to improve your productivity and increase your focus while working from homeCómo aumentar tu productividad y mejorar tu enfoque mientras trabajas desde casa

Elon Musk ‘jokingamente’ se refiere a Apple como el ‘Cementerio de Tesla’ y dice que Steve Jobs fue ‘un poco grosero’ con él cuando se conocieron en una fiesta

Elon Musk no se muerde la lengua cuando se trata de hablar sobre Apple. Desde llamar a la empresa el “Cementerio de Tesla” hasta criticar sus planes de inteligencia artificial y reflexionar sobre su desagradable encuentro con Steve Jobs, los comentarios de Musk dejan claro que la rivalidad entre estos gigantes tecnológicos es personal, profesional y competitiva.

En 2015, durante una entrevista con el periódico alemán Handelsblatt, Musk se burló de las prácticas de contratación de Apple. Refiriéndose a la contratación de ex empleados de Tesla, dijo: “Han contratado a personas que hemos despedido. Siempre bromeamos llamando a Apple el ‘Cementerio de Tesla’. No estoy bromeando.”

Esto surgió a raíz de informes de que Apple estaba trabajando en su proyecto de vehículo eléctrico, “Titan”. Musk no se detuvo en las críticas al personal; también cuestionó la capacidad de Apple para ingresar a la industria automotriz, diciendo: “¿Alguna vez has visto el Apple Watch? No. Es bueno que Apple se esté moviendo e invirtiendo en esta dirección. Pero los autos son mucho más complejos en comparación con los teléfonos o los relojes inteligentes. No puedes simplemente ir a un proveedor como Foxconn y decir: ‘Hazme un auto'”.

En ese momento, Apple se negó a hacer comentarios.

Las críticas de Musk no solo se han centrado en las estrategias comerciales de Apple. En una entrevista con GQ ese mismo año, recordó haber conocido a Steve Jobs en una fiesta antes de la muerte de Jobs en 2011. El encuentro no fue lo que Musk esperaba. “[La] única vez que conocí a Steve Jobs, fue un poco grosero”, dijo Musk.

Intentó suavizar su comentario más tarde, explicando que su observación se basaba en una “experiencia personal”. Agregó que Larry Page, cofundador de Google, lo había presentado a Jobs varios años antes y Jobs podría ni siquiera haber sabido quién era en ese momento.

Avanzando hasta hoy, las críticas de Musk hacia Apple han cambiado a su incursión en la inteligencia artificial. Después de que Apple anunciara actualizaciones a Siri que incluían la integración con ChatGPT de OpenAI, Musk expresó preocupaciones sobre la privacidad y la seguridad del usuario. Escribiendo en su plataforma, X, calificó la colaboración como “una violación de seguridad inaceptable” y acusó a Apple de no tener “ni idea de lo que realmente está sucediendo”.

“¡Es absolutamente absurdo que Apple no sea lo suficientemente inteligente como para hacer su propio AI, pero de alguna manera es capaz de garantizar que OpenAI protegerá tu seguridad y privacidad!” escribió Musk. Incluso sugirió prohibir los dispositivos de Apple si la compañía integra OpenAI a nivel del sistema operativo.

Por su parte, Apple dijo a CNBC que la integración con OpenAI es opcional y aseguró a los usuarios que los datos compartidos con ChatGPT no se registrarían sin permiso explícito. La compañía también señaló que está trabajando en su propia inteligencia artificial.

Estos intercambios destacan la mezcla única de competencia y crítica que define el enfoque de Musk hacia rivales como Apple. Es rápido para lanzar dardos, pero sus comentarios también apuntan a debates más amplios: sobre privacidad, guerras de talentos y si algunas compañías se están extendiendo demasiado en áreas donde otras ya dominan.

A pesar del drama, Tesla y Apple continúan prosperando. Las palabras de Musk nos recuerdan que el mundo tecnológico se trata tanto de conflictos de personalidad como de innovación.