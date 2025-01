Elon Musk se enfrentó con Nicolai Tangen por el voto en contra del fondo petrolero de Noruega a la remuneración de Tesla.

Desbloquea el Editor’s Digest de forma gratuita

Elon Musk chocó con Nicolai Tangen, director ejecutivo del fondo de petróleo noruego, después de que el fondo votara el año pasado en contra del enorme paquete salarial del jefe de Tesla, según muestran los mensajes de texto recién publicados.

Norges Bank Investment Management (NBIM), que gestiona 1,7 billones de dólares de la riqueza petrolera de Noruega y es el séptimo mayor accionista de Tesla con una participación del 1 por ciento, votó en contra del paquete salarial de 56 mil millones de dólares de Musk, el mayor para un director ejecutivo en el ámbito corporativo estadounidense, en la junta general anual de Tesla en junio pasado.

Más tarde, Tangen invitó a Musk a una cena, junto al director de Ferrari Benedetto Vigna, entre otros, en la residencia privada de Tangen en Oslo. Los directores ejecutivos de Novo Nordisk, Nestlé, DoorDash y Adidas también fueron invitados a asistir a la cena antes de la conferencia de inversión anual del fondo petrolero en abril de este año, según mensajes previos que se hicieron públicos el año pasado.

La última correspondencia entre los dos de octubre muestra que Musk rechazó la invitación: “Cuando te pido un favor, lo cual hago muy raramente, y lo rechazas, entonces no deberías pedirme uno hasta que hayas hecho algo más que nada para reparar la situación.

“Los amigos son como hacen los amigos”, añadió Musk. Los mensajes, que se publicaron bajo una solicitud de libertad de información el martes, fueron informados por primera vez por E24, un diario de negocios noruego.

Una captura de pantalla del mensaje de Elon Musk a Nicolai Tangen

NBIM dijo que eligió publicar el intercambio de mensajes entre los hombres a la luz del interés creciente en la situación. “Como muestran los [mensajes], parte del diálogo estaba vinculado a nuestro historial de votación en Tesla, donde votamos en contra del paquete salarial de Elon Musk, entre otras votaciones”, dijo la empresa.

Se contactó a Musk para hacer comentarios, pero no respondió de inmediato.

NBIM ha utilizado durante mucho tiempo sus participaciones en empresas globales para resistirse a los grandes paquetes salariales para ejecutivos. Tangen dijo al Financial Times el año pasado que apuntaría en particular a “grandes paquetes salariales que no estaban justificados por el desempeño, o que eran opacos o insuficientemente a largo plazo”.

En los mensajes, Musk también envió a Tangen una captura de pantalla de la correspondencia con un asociado no identificado donde se acusa al jefe del fondo petrolero de ser “un político peligroso” y de tener “ambiciones políticas utilizando el fondo petrolero para promocionarse a sí mismo”.

El paquete salarial de Musk, valorado en 56 mil millones de dólares cuando se otorgó inicialmente en 2018, fue rechazado por la juez de Delaware Kathaleen McCormick a principios de 2024, y nuevamente en diciembre del año pasado por la misma jueza.

Compuesto por opciones sobre acciones, ahora se valora en más de 100 mil millones de dólares gracias al aumento de casi el 40 por ciento en las acciones de Tesla desde las elecciones en EE. UU.

Tesla ha prometido apelar la decisión. “Esta decisión, si no se revierte, significa que los jueces y los abogados demandantes dirigen las empresas de Delaware en lugar de sus legítimos propietarios, los accionistas”, dijo después de la decisión de diciembre.