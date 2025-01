Elon Musk responde a las críticas por su gesto en la concentración de Donald Trump

El saludo romano era ampliamente utilizado en Italia por el Partido Fascista de Benito Mussolini, antes de ser adoptado posteriormente por Adolf Hitler en Alemania.

Stroppa luego eliminó su publicación, según dijeron los medios italianos. Luego publicó que “ese gesto, que algunos confundieron con un saludo nazi, simplemente es Elon, que tiene autismo, expresando sus sentimientos diciendo, ‘Quiero darte mi corazón'”, dijo.

“Eso es exactamente lo que comunicó en el micrófono. ¡ELON DETESTA A LOS EXTREMISTAS!”

El gesto se produce a medida que la política de Musk ha ido cambiando cada vez más hacia la derecha. Ha hecho declaraciones recientes en apoyo al partido de extrema derecha de Alemania AfD y al partido británico antiinmigración Reform UK.

Al aparecer en Davos en la reunión anual del Foro Económico Mundial, el canciller alemán Olaf Scholz fue preguntado sobre la comparación con un saludo nazi, algo que está prohibido en Alemania.

“Tenemos libertad de expresión en Europa y en Alemania”, dijo.

“… lo que no aceptamos es si esto apoya posiciones de extrema derecha. Y esto es lo que me gustaría repetir de nuevo.”

Pero algunos han defendido a Musk, incluida la Liga Anti-Difamación, una organización fundada para combatir el antisemitismo.

“Parece que Elon Musk hizo un gesto torpe en un momento de entusiasmo, no un saludo nazi”, publicó el grupo en X.

Musk se ha convertido en uno de los aliados más cercanos de Trump y ha sido seleccionado para copresidir lo que el presidente ha denominado el Departamento de Eficiencia Gubernamental.