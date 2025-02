Elon Musk presenta una nueva vulnerabilidad para Donald Trump

Los demócratas están empezando a despertarse y bosquejar un plan para ayudarles a recuperar a la clase trabajadora: Convertir a la persona más rica del mundo en su coco.

Se han fijado en responsabilizar a Elon Musk. Armados con nuevas encuestas que muestran la impopularidad de Musk, los líderes demócratas clave van tras el principal asesor de Trump que está desmantelando el gobierno federal. Están intentando citarlo y presentando legislación para bloquearle de recibir contratos federales mientras lidera la cruzada de recortes de costos de Trump.

En una muestra de lo tóxico que los demócratas creen que es Musk, el representante de zona de batalla Jared Golden (D-Maine) llamó a Musk un “multimillonario raro no elegido” y dijo que ha “estado recibiendo muchas llamadas en los últimos días” sobre él. Golden es un moderado que representa al país de Trump.

Incluso el representante Ro Khanna (D-Calif.), quien representa Silicon Valley y ha tenido una relación con Musk durante años, se está distanciando de él. Khanna publicó en X el miércoles que los “ataques de Musk a nuestras instituciones son inconstitucionales”. Khanna previamente comparó a Musk con los “hombres de un dólar al año” de Franklin D. Roosevelt, los líderes corporativos que ayudaron al gobierno a movilizarse para la Segunda Guerra Mundial, y dijo que intercambia mensajes de texto con él.

Los demócratas también lo están protestando en Washington, haciendo el cálculo de que la idea de un multimillonario no elegido causando caos en la burocracia no será popular entre los votantes. Y tienen algunos datos que respaldan sus esfuerzos.