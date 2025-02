Elon Musk desliza hacia la izquierda en el drama de adquisición de TikTok, no usa la aplicación

“

Si eres fan de X – la antigua plataforma de Twitter – probablemente estás secretamente esperando que Elon Musk se haga cargo de TikTok también. Pero no te hagas ilusiones, eso no sucederá – al menos por ahora.

Elon Musk ha dejado claro que no tiene interés en adquirir la increíblemente popular aplicación de videos cortos TikTok. Como sabes, TikTok ha estado en el centro de las preocupaciones de seguridad nacional de EE. UU. debido a su propiedad china por ByteDance. Funcionarios dicen que está demasiado cerca de cierto gobierno extranjero y que los datos privados de 170 millones de estadounidenses están en riesgo.

Aparentemente, los comentarios de Musk se hicieron a finales de enero, pero solo se publicaron en línea recientemente por una división de una empresa de medios alemana. En esencia, hace unas semanas, Musk participó por video en una cumbre y dijo lo que pensaba.

Durante la discusión, el hombre más rico del mundo declaró que no había hecho una oferta por TikTok, respondiendo a los comentarios hechos por el ex presidente Donald Trump, quien había sugerido que estaría abierto a que Musk adquiriera la plataforma. Musk también señaló que no tenía planes concretos de lo que haría con TikTok si fuera dueño de ella, enfatizando que él personalmente no utiliza la aplicación y no está familiarizado con su formato.

Musk restó importancia a la idea de adquirir TikTok, afirmando que rara vez compra empresas y que su compra de Twitter, ahora rebrandeada como X, fue una excepción. Explicó que normalmente construye empresas desde cero en lugar de adquirir las existentes.

Crédito de la imagen – TikTok

La cuestión de la propiedad de TikTok ha seguido siendo un tema candente en Washington. Los legisladores han expresado su preocupación de que ByteDance podría ser obligado por el gobierno chino a compartir datos de sus usuarios en EE. UU., una afirmación que tanto la empresa como TikTok han negado repetidamente.

Como resultado, ByteDance recibió hasta enero para vender sus operaciones en EE. UU. o enfrentarse a una prohibición en el país. El plazo estuvo acompañado por una orden ejecutiva que retrasaba la aplicación de la prohibición, que originalmente estaba programada para entrar en vigor el 19 de enero.

A pesar de la incertidumbre en curso, TikTok ha intentado mantener su presencia en EE. UU. Apple y Google aún no han restaurado la aplicación en sus plataformas, tras la implementación de una ley estadounidense que afecta su disponibilidad. En respuesta, TikTok anunció que estaba permitiendo a los usuarios de Android en el país descargar la aplicación directamente desde su sitio web, evitando las tiendas de aplicaciones tradicionales.

Trump ha continuado las discusiones sobre el futuro de TikTok y ha indicado que espera tomar una decisión al respecto pronto. En un cambio notable de su postura anterior, Trump recientemente expresó una opinión más favorable sobre TikTok, atribuyendo la influencia de la plataforma a su éxito en involucrar a los jóvenes votantes durante las elecciones de 2024.

Mientras tanto, ByteDance ha negado cualquier plan de vender la aplicación, y tanto ByteDance como TikTok no han emitido más declaraciones con respecto a los desarrollos en curso. De hecho, publicaron una extensa publicación en su blog sobre cómo afirman que se mantienen seguros los datos de los usuarios en EE. UU.

¿Les crees?

