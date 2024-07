Elon Musk desaparece de la India en nueva inversión de fábrica de Tesla.

“

India no espera que Tesla Inc. avance con una inversión en el país en un futuro cercano después de que los ejecutivos de la empresa de automóviles eléctricos de Elon Musk dejaran de comunicarse con ellos, según personas familiarizadas con el asunto.

El equipo de Musk no ha realizado más consultas con los funcionarios en Nueva Delhi después de que el multimillonario pospusiera una visita a India a finales de abril, dijeron las personas, quienes pidieron no ser identificadas porque no están autorizadas a hablar públicamente. El gobierno entiende que Tesla tiene problemas de capital y no planea realizar una nueva inversión en India en el futuro cercano, dijeron.

La pérdida de interés en India se produce después de que Tesla informara de una disminución en las entregas trimestrales a nivel mundial por segundo trimestre consecutivo y enfrentara una mayor competencia en China. Musk anunció importantes reducciones de personal en abril, su primer nuevo modelo en años, el Cybertruck, ha tardado en despegar mientras que la construcción de una nueva planta en México se ha retrasado.

Representantes del Ministerio de Industrias Pesadas de India, que supervisa el sector automotriz, y de los ministerios de finanzas, y de comercio e industria, no respondieron a las solicitudes de comentarios. Tesla tampoco respondió a una solicitud de comentario.

En abril, Musk canceló una visita planeada a India que incluiría una reunión con el Primer Ministro Narendra Modi, citando asuntos urgentes en la empresa.

Originalmente, había anunciado su visita solo unas semanas después de que India redujera los impuestos de importación sobre vehículos eléctricos de fabricantes extranjeros que se comprometieran a invertir al menos 41.5 mil millones de rupias (497 millones de dólares) y comenzaran la producción de vehículos eléctricos en una fábrica local dentro de tres años.

En cambio, el gobierno de India deposita sus esperanzas en fabricantes de automóviles nacionales como Tata Motors Ltd. y Mahindra & Mahindra Ltd. para aumentar la producción de vehículos eléctricos, dijeron las personas. Si Musk decide volver a comprometerse, Tesla aún sería bienvenida para beneficiarse de la nueva política de impuestos de importación, añadieron.

El mercado de vehículos eléctricos de India se encuentra en una etapa inicial, con autos eléctricos representando solo el 1.3% del total el año pasado, según BloombergNEF. Muchos compradores dudan en hacer el cambio debido al alto costo inicial de los autos eléctricos y a la escasez de estaciones de carga.

Subscribe to the CEO Daily newsletter to get global CEO perspectives on the biggest stories in business. Sign up for free.”