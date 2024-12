Elon Musk demanda a OpenAI nuevamente tratando de evitar que se convierta en una empresa con ánimo de lucro.

“

Muchos meses atrás, Elon Musk demandó a OpenAI. Pero si pensabas que Musk solo había demandado a la empresa detrás de ChatGPT una vez, pues…no. De hecho, Musk ahora va a demandar a OpenAI una vez más. Esta demanda tiene como objetivo evitar que OpenAI se convierta en una empresa con fines de lucro.

La queja de Musk es similar a la que ha tenido anteriormente. Elon Musk co-fundó OpenAI en 2015 y estuvo involucrado con la compañía hasta 2018 – aparentemente renunció debido a desacuerdos con la dirección de la empresa.

Según la demanda, Musk cree que OpenAI ya no está desarrollando inteligencia artificial para todos y ha hecho un cambio hacia convertirse en una empresa con fines de lucro. También quiere que OpenAI haga su modelo de código abierto.

Recientemente, OpenAI recibió una valoración de $150 billones y al parecer obtuvo más de $3 billones en ingresos este año, pero no ha generado beneficios. La compañía aún depende del dinero de inversores para pagar sus gastos.

OpenAI está buscando cambiar esto y tiene planes de convertirse en una empresa con fines de lucro en los próximos años.

Pero Elon Musk no parece estar de acuerdo con esta dirección. La nueva demanda nombra nuevos demandantes y demandados. Los nuevos demandados incluyen al co-fundador de OpenAI Greg Brockman, Microsoft, el miembro de la junta directiva de LinkedIn Reid Hoffman y la vicepresidenta de Microsoft Dee Templeton.

También hay dos nuevos demandantes: Shivon Zilis, ejecutivo de Neuralink y ex miembro de la junta directiva de OpenAI, y xAI en sí mismo (xAI es una empresa emergente que trabaja con inteligencia artificial y fue fundada por Musk en 2023).

Otro problema que Musk tiene con OpenAI es que supuestamente está alentando a los inversores a no invertir en otras empresas, y también, que supuestamente ha obtenido información sensible de manera indebida a través de Microsoft.

Por supuesto, la demanda apenas está comenzando, por lo que no estamos seguros de si el tribunal fallará a favor de Elon o no, o si él retirará el caso. Estas demandas pueden llevar mucho tiempo, por lo que es posible que no sepamos de inmediato cuál será el resultado.

En mi opinión, las preocupaciones de Musk resaltan un debate importante sobre si la inteligencia artificial debería priorizar el beneficio público o las demandas de los inversores.

