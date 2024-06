Elon Musk declara victoria en votación crucial de salario de CEO horas antes de que comience la reunión de accionistas.

“

En una votación crucial que se esperaba que se inclinara en cualquier dirección, los accionistas de Tesla han concedido una solicitud de su junta directiva para restablecer el paquete de pago de Elon Musk de 2018, apodado el más grande de la historia humana, a pesar de las objeciones de los críticos que consideraron que era excesivo e irrazonable.

Prescindiendo del habitual procedimiento de esperar hasta que se cierren las urnas y se tabulen los votos, Musk recurrió a su plataforma de redes sociales X para declarar la victoria tanto para su compensación personal estimada en alrededor de $55 mil millones como para la mudanza del domicilio legal de la compañía de Delaware a Texas.

“¡Ambas resoluciones de los accionistas de Tesla actualmente están siendo aprobadas por amplios márgenes!” tuiteó horas antes del inicio de la reunión anual de accionistas, publicando gráficos que mostraban su aprobación por encima del umbral mínimo requerido. “¡Gracias por tu apoyo!”

La saga en torno a su acuerdo de compensación abrió profundas divisiones en la base de inversores que antes estaba estrechamente unida. Enfrentó a partidarios del visionario pero a menudo distraído CEO de la empresa contra una creciente minoría que sentía que Musk se había convertido en una carga demasiado grande ahora que sus días halagüeños de crecimiento del 50% habían terminado.

¡Ambas resoluciones de los accionistas de Tesla actualmente están siendo aprobadas por amplios márgenes!

♥️♥️ ¡Gracias por tu apoyo! ♥️♥️ pic.twitter.com/udf56VGQdo

— Elon Musk (@elonmusk) 13 de junio de 2024

En la antesala, Tesla emprendió una campaña sin precedentes para hacer lobby en su nombre, con críticos como el administrador de activos Gerber Kawasaki sugiriendo que la empresa gastó más en publicidad para el paquete de pago de su CEO que en sus propios autos.

Voto de confianza total en Musk

Musk convirtió efectivamente la reunión de accionistas en un voto de confianza total que arriesgaba socavar su autoridad y la de toda la junta directiva si la votación no salía como esperaban.

Grandes accionistas institucionales como CalPERS, el mayor gestor de activos de pensiones públicas del país, y los $1.7 billones de Noruega se comprometieron a oponerse a Musk, mientras que otros inversores a largo plazo como Baillie Gifford y T. Rowe Price lo apoyaron.

Las dos grandes incógnitas al acercarse la reunión de hoy eran cómo podrían votar los principales fondos indexados como Vanguard, BlackRock y State Street, así como cuántos de los accionistas minoristas de Musk realmente emitirían su voto de forma remota a través de un sitio web dedicado.

“Es un momento para brindar para Musk y los accionistas de Tesla”, escribió Dan Ives, analista tecnológico de Wedbush Securities en una nota de investigación a los clientes el jueves. “Esto elimina un obstáculo de $20-$25 en la acción en nuestra opinión que ha pesado en las acciones desde que la desconcertante decisión en Delaware puso en marcha esta telenovela de la Zona del Crepúsculo a principios de este año.”

Con la incertidumbre sobre la votación ahora eliminada, las acciones están listas para abrir más de un 6% más alto el jueves a $189 cada una, su nivel más alto desde el 21 de mayo.

En el momento en que se concibió por primera vez el acuerdo de compensación hace seis años, era una apuesta de alto riesgo que, en lugar de un salario, le daba a Musk el derecho a comprar hasta 304 millones de acciones con un gran descuento si cumplía más de una docena de hitos.

Aunque aprobado abrumadoramente en ese momento y cumplido en su totalidad posteriormente, fue anulado en enero por un tribunal de Delaware debido a que los amigos y familiares de Musk en la junta no revelaron a los accionistas que le dieron carta blanca para establecer sus propias condiciones.

Reafirmar el paquete no cambiará el fallo, se espera que sea impugnado por Tesla en apelación. Pero sí da credibilidad al argumento del equipo legal de Musk de que los inversores ahora están suficientemente informados sobre la magnitud de los problemas de gobernanza de su empresa.

No hay un sucesor obvio después de que Musk purgara a los rivales

Había buenas razones para que los inversores ratificaran el acuerdo en la reunión de accionistas de este año. Entre ellas estaba el riesgo de que Musk simplemente se marchara. El emprendedor volátil es conocido por su modo “demoníaco” en el que tiende a tomar decisiones extremas. Renunciar era una posibilidad real ya que perder la votación habría sugerido que ya no contaba con el respaldo de la mayoría de sus inversores.

Aunque algunos creían que esto podría ser una bendición disfrazada, el riesgo es que, sin Musk, Tesla perdería su hambre por perturbar la industria, al igual que cuando Apple expulsó a Steve Jobs.

Exacerbando este riesgo estaba la falta de un sucesor obvio que gozara de la amplia confianza de los inversores de Tesla. Zach Kirkhorn, el ampliamente respetado director financiero de Tesla, y el ingeniero Drew Baglino, vicepresidente senior de tren motriz y energía, fueron apartados de la empresa en los últimos meses.

El único candidato obvio con el estatus necesario en la mano es el director no ejecutivo J.B. Straubel, anteriormente director de tecnología de Tesla hasta 2019.

Estas son solo algunas de las razones por las que es probable que la apelación de la decisión de Delaware aún pueda fracasar: la aprobación de hoy podría interpretarse como haber sido hecha bajo coacción.

“Esto no resuelve completamente el asunto”, advirtió el analista de Piper Sandler, Alex Potter, el jueves. “El paquete de compensación aún puede considerarse ilegal.”

Todavía quedan grandes desafíos por delante

Incluso si el emprendedor polarizante se quedara en caso de una votación negativa, había otra gran desventaja que enfrentaban los accionistas.

Si se llegara a un nuevo contrato, probablemente sería más legalmente sólido que el poroso que los accionistas acababan de revotar, significaría meses de negociación para llegar a un resultado costoso. Eso se debe a que la compensación basada en acciones para el acuerdo anterior ya se había expensado por completo y económicamente digerido hace mucho tiempo.

Si Musk exigiera siquiera una décima parte de las 304 millones de acciones originales bajo su paquete anterior, la empresa podría enfrentar potencialmente miles de millones en nuevos costos contables, ya que el valor tendría que ajustarse al precio actual de las acciones en lugar de los de 2018, cuando Tesla aún luchaba por demostrar que podría sobrevivir.

La esperanza ahora es que la empresa pueda dejar atrás este asunto acrimonioso y avanzar como un equipo para cumplir con su giro estratégico hacia la venta de vehículos eléctricos autónomos y robótica.

Todavía quedan grandes desafíos por delante. Con Musk desechando cualquier esperanza de un Model Y renovado para este año, responsable de dos tercios de todas las ventas de automóviles, las esperanzas descansan en la presentación del robotaxi el 8 de agosto, donde Tesla también podría presentar su modelo de entrada más reciente y asequible.

Si eso no convence, podría ser un momento difícil para los inversores. Los funcionarios de la empresa que recientemente informaron a JPMorgan advirtieron a los analistas del banco que no esperaran que el robotaxi entre en producción hasta 2027.

Subscribe to the Eye on AI newsletter to stay abreast of how AI is shaping the future of business. Sign up for free. ” – traducido satisfactoriamente a B1 Español.