Elon Musk da la vuelta de la victoria en $46 mil millones, agradece a los accionistas ‘increíbles’

Elon Musk salió al escenario y realizó un salto de alegría. Sus brazos se extendieron sobre su cabeza mientras saltaba jubilosamente.

El galvanizado Musk acababa de recibir nuevamente su plan de remuneración de $46 mil millones que un juez de Delaware previamente había anulado. Los accionistas de Tesla votaron para reinstaurar el paquete, el cual la junta directiva de la empresa había abogado que hicieran, y aprobaron el traslado de su estado de incorporación a Texas.

“Solo quiero comenzar diciendo ¡demonios, los amo chicos!”, Musk dijo a los accionistas de Tesla en la reunión en Austin y a aquellos que veían el stream en vivo.

Justo después de que se anunciaran los resultados preliminares de la votación, la multitud presente estalló en aplausos. Luego, los accionistas fueron deleitados con un montage promocional que destacaba los logros de Tesla en sostenibilidad, nuevas líneas de productos y su pipeline de innovación, que incluye vehículos totalmente autónomos y una línea de robots humanoides llamados Optimus. El video comenzó con voces en off de algunos de los críticos más severos de Tesla. “Tesla podría quebrar”, retumbó la voz del inversor Per Lekander, un conocido crítico de Tesla.

En el video, Musk desechó estas críticas, al igual que lo haría minutos más tarde con su característica confianza en su presentación en vivo. En sus comentarios, Musk delineó su visión del futuro de Tesla, que depende de su capacidad para ofrecer vehículos totalmente autónomos. “No solo estamos abriendo un nuevo capítulo para Tesla, estamos comenzando un nuevo libro”, declaró Musk.

Tesla tiene un futuro financiero brillante, según Musk. “Creo que solo con la autonomía de los vehículos, podemos aumentar el valor de la empresa en 110 veces”, dijo Musk. “Creo que eso es lo que sucederá.”

Al menos un inversor estuvo de acuerdo con su proyección tan elevada. ARK Invest, el fondo gestionado por la partidaria de largo tiempo Cathie Wood, dijo que creía que Tesla podría alcanzar una capitalización de mercado de $8 billones. La firma de Wood emitió un objetivo de precio impresionante de $2,600 para Tesla en 2029. El análisis se basaba en que los autos autónomos cambiaran su modelo de ingresos y sus márgenes de beneficio para que fueran como los de una empresa de software. “Esto se convierte en un modelo de ingresos recurrente, una porción de cada milla conducida en esa red de taxis autónomos”, Wood le dijo a CNBC la mañana del jueves antes de la votación.

En el pasado, Musk ha dicho que una vez que Tesla complete su software de conducción autónoma, la empresa lo subirá inmediatamente a todos sus vehículos actualmente en el mercado. Hacerlo podría, virtualmente de la noche a la mañana, crear una flota de autos autónomos, todos potencialmente compartiendo ingresos con Tesla. El plan a menudo pasa por alto el papel que los reguladores tendrían que desempeñar para permitir que el cambio ocurra.

“Realmente la forma de pensar en Tesla es casi enteramente en términos de resolver la autonomía y poder activar esa autonomía para una flota gigantesca”, dijo Musk en una llamada de ganancias en abril. “Podría ser la mayor apreciación de valor de activos en la historia, cuando eso ocurra, cuando puedas hacer conducción autónoma sin supervisión completa.”

Musk criticó a muchos inversores por no entender la importancia de los planes de Tesla. Se dirigió a los inversores institucionales que viven en Nueva York porque “ellos no conducen autos”.

La flota sería monetizada emulando los modelos de negocio tanto de Uber como de Airbnb, dijo Musk. Como Uber, Tesla ofrecería un servicio de viajes compartidos, esta vez sin conductor. Aunque, crucialmente, Uber no posee la flota de autos que utiliza, como propuso Musk que lo haría Tesla. Una vez que los Teslas autónomos se conviertan en una realidad, Musk predijo que la gente convertiría sus autos en taxis temporales, al igual que Airbnb permite a los usuarios convertir sus hogares en hoteles.

Si te vas “por una semana, solo un toque en tu aplicación de Tesla”, dijo Musk entre gritos del público. “Tu auto se agrega a la flota y simplemente te genera ganancias mientras estás ausente.”

Musk celebró estos cambios como “simplemente una cuestión de tiempo”. En el pasado, ha exagerado en varias cuestiones críticas del negocio de Tesla, algo que ha hecho en muchos de sus otros emprendimientos. En 2016, Musk afirmó que los autos autónomos estarían disponibles para 2018, una promesa que aún hoy sigue haciendo. Predijo que para 2020 habría un millón de robotaxis en la carretera. Aunque hay algunos robotaxis en algunas ciudades, no son necesariamente un modo de transporte ubicuo.

En esta ocasión, Musk pareció matizar sus predicciones con algunas salvedades.

“Ahora, admito que a veces soy un poco optimista”, dijo Musk. “Así que no carezco completamente de autoconciencia.”

A pesar de todo, en su vuelta de la victoria, no pudo contenerse. “Pero si no fuera optimista, esto no existiría, esta fábrica no existiría.”