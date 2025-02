Elon Musk crea confusión sobre la Presentación Directa del IRS – pero el programa de impuestos gratuito sigue disponible

El multimillonario magnate tecnológico Elon Musk publicó el lunes en su sitio de redes sociales que “borró” 18F, una agencia gubernamental que trabajaba en proyectos tecnológicos como el programa Direct File del IRS. Esto llevó a cierta confusión sobre si Direct File todavía está disponible para los contribuyentes, pero el programa de presentación gratuita de impuestos sigue estando disponible, al menos para la próxima temporada de impuestos.

Mientras que el tuit de Musk podría haber insinuado que el grupo de trabajadores había sido eliminado, una persona con conocimiento de la fuerza laboral del IRS dijo que el programa Direct File todavía estaba aceptando declaraciones de impuestos. La persona habló anónimamente con The Associated Press porque no estaba autorizada a hablar con la prensa.

Hasta la noche del lunes, el sitio web de 18F seguía operativo, al igual que el sitio web de Direct File. Pero la cuenta X de la agencia de servicios digitales fue eliminada.

El IRS anunció el año pasado que hará permanente el sistema gratuito de presentación electrónica de declaraciones de impuestos y pidió a los 50 estados y al Distrito de Columbia que ayuden a los contribuyentes a presentar sus declaraciones a través del programa en 2025.

El ensayo de Direct File comenzó en marzo de 2024. Pero el IRS ha enfrentado fuertes críticas de las empresas privadas de preparación de impuestos que han ganado miles de millones cobrando a las personas por usar su software y han gastado millones cabildeando en el Congreso. El estadounidense promedio suele gastar alrededor de $140 preparando sus declaraciones cada año.

Las empresas comerciales de preparación de impuestos que han presionado en contra del desarrollo del programa de presentación gratuita argumentan que ya existen opciones de presentación gratuita.

Varias organizaciones, incluidas firmas privadas de impuestos, ofrecen asistencia gratuita en línea para la preparación de impuestos a los contribuyentes bajo ciertos límites de ingresos. Los formularios rellenables están disponibles en línea en el sitio web del IRS, pero son complicados y los contribuyentes todavía tienen que calcular su obligación tributaria.

En mayo pasado, el IRS anunció que haría permanente el programa Direct File. Ahora está disponible en 25 estados, frente a los 12 estados que formaban parte del programa piloto del año pasado.

El programa permite a las personas en algunos estados con W-2 muy simples calcular y enviar sus declaraciones directamente al IRS. Aquellos que utilizaron el programa piloto en 2024 reclamaron más de $90 millones en reembolsos, dijo el IRS en octubre.

Durante su audiencia de confirmación el 16 de enero, Scott Bessent, ahora secretario del Tesoro, se comprometió a mantener el programa Direct File al menos para la temporada de impuestos de 2025, que comenzó el 27 de enero.

Musk respondió a una publicación de un usuario de X que llamaba a 18F “muy izquierdista” y reflexionaba que Direct File “pone al gobierno a cargo” de preparar los impuestos de las personas.

“Ese grupo ha sido eliminado”, escribió Musk.