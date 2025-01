Elon Musk cambia su nombre a Kekius Maximus en X.

El hombre más rico del mundo, Elon Musk, ha despertado especulaciones después de cambiar su nombre en su plataforma de medios sociales X a “Kekius Maximus”. El magnate tecnológico – y cercano confidente del presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump – no ofreció una explicación inmediata para el nombre o su nueva imagen de perfil que representa al personaje Pepe the Frog – un meme que ha sido utilizado por grupos de extrema derecha. El movimiento ha enviado ondas a través del mundo de la criptomoneda, haciendo que el valor de una moneda meme – una moneda digital inspirada en memes de internet – que comparte el mismo nombre aumente rápidamente. En el pasado, el Sr. Musk ha influenciado los precios de las criptomonedas con sus comentarios en redes sociales, pero no estaba claro de inmediato si tenía alguna participación en esta moneda meme en particular.