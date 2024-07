Elon Musk apoya a Trump, pero los Demócratas no se rinden.

“

Una semana después de que Elon Musk respaldara a Donald Trump para presidente, el equipo del presidente Joe Biden utilizó la plataforma de redes sociales de Musk, X, además de espacios más neutrales como Facebook e Instagram, para anunciar que está poniendo fin a su campaña de reelección.

Es un testimonio de lo arraigada que se ha vuelto la plataforma entre los líderes políticos y mediáticos del mundo, así como entre los usuarios que buscan noticias y actualizaciones en vivo de eventos importantes. Si bien Facebook y Instagram de Meta, junto con TikTok, cuentan con muchos más usuarios, los usuarios de X dicen que mantenerse al tanto de las noticias no es la razón por la que utilizan esas plataformas, según una encuesta reciente del Pew Research Center. X es la excepción: la mayoría de los usuarios del sitio dicen que seguir las noticias es una razón por la que lo utilizan y aproximadamente la mitad dice que regularmente obtienen sus noticias de allí.

“X es donde sucede la historia”, publicó la CEO de X, Linda Yaccarino, el domingo con una captura de pantalla del anuncio de Biden. Aunque un comentario señaló que el mismo mensaje también se publicó en otras plataformas de redes sociales, la narrativa sigue siendo importante para X y sus esfuerzos de larga data para convertirse en una “plaza digital”.

“Han surgido otras plataformas con el objetivo de reemplazar a X, pero lo que eventos como el mensaje de Biden muestran es que esta sigue siendo el lugar al que la gente va para tener un impacto rápido y significativo”, dijo Sarah Kreps, directora del Tech Policy Institute de la Universidad de Cornell.

Esto a pesar de que el sitio se ha vuelto un lugar menos confiable para encontrar información precisa, en gran parte debido a los cambios que Musk ha realizado desde que asumió el cargo. Desde la adquisición en 2022, Musk ha revolucionado muchas de las políticas anteriores de Twitter, incluidas las relacionadas con la desinformación y el discurso de odio, ha reducido drásticamente su personal y ha transformado lo que las personas ven en el sitio.

“No parece que los posibles competidores hayan logrado desplazar a Twitter de su posición como el lugar de referencia para las noticias políticas”, dijo Kreps. “En un mundo ideal, muchas personas habrían y han intentado ir a otro lugar, pero esas alternativas necesitaban ofrecer productos que las personas desearan y utilizaran y no lo han logrado. Hasta ese momento, probablemente veremos un segmento de usuarios cuyos principios y prácticas están en desacuerdo”.

Como propietario y posiblemente usuario más influyente, Musk también ha utilizado X para intentar influir en el discurso político en todo el mundo, enfrentándose a un juez brasileño por censura, criticando lo que llama el “virus mental de la corrección política” y amplificando afirmaciones falsas de que los demócratas están trayendo secretamente migrantes para votar en elecciones estadounidenses.

Mucho antes de que respaldara a Trump, Musk se inclinó cada vez más hacia la derecha en sus publicaciones y acciones en la plataforma. Ha restablecido cuentas previamente prohibidas como la del teórico de la conspiración Alex Jones y del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, así como cuentas pertenecientes a neonazis y supremacistas blancos.

Los anunciantes que interrumpieron sus gastos en X en respuesta a material antisemita y otro material odioso estaban “chantajeando”, alegó Musk. Y fue en X donde anunció que trasladaría la sede de la empresa, así como la de SpaceX, al estado rojo de Texas desde el profundamente azul California.

“Lo importante de Twitter ha sido durante mucho tiempo la comunidad de usuarios que lo han abrazado. Y hay una proliferación de periodistas, funcionarios electos y líderes de pensamiento que todavía lo utilizan hoy”, dijo Mark Jablonowski, director de tecnología de DSPolitical, una empresa de publicidad digital que trabaja para campañas demócratas. “Y es una forma efectiva de difundir rápidamente un mensaje a un grupo grande e influyente de personas. Sin embargo, ese grupo está claramente disminuyendo. Estás viendo a los usuarios de la plataforma saltando del barco, a la izquierda y a la derecha. Y a medida que el contenido se vuelve más y más extremo e inapropiado para el consumo general.”

El mensaje de Biden el domingo se publicó en X dos minutos antes de que se publicara en las plataformas de Meta como Facebook y Threads. No está claro si esto fue intencional y la campaña no respondió de inmediato a un mensaje para hacer comentarios el lunes.

“Podría haber sido simplemente, ya sabes, quién presionó primero en el teclado internamente”, dijo Jablonowski. “Pero definitivamente estás viendo un mundo donde hace cinco años, esto podría haber sido exclusivamente en Twitter, y ahora lo estás viendo en muchas propiedades diferentes”.

Las campañas políticas, señaló, necesitan encontrarse con los votantes donde están los votantes, y para muchos, eso sigue siendo X.

“Los demócratas todavía hacen apariciones en Fox News”, dijo.

En cuanto a los dólares publicitarios, sin embargo, “el dinero claramente va a las propiedades de Meta y YouTube. No conozco, al menos en el lado demócrata, muchas campañas que estén buscando gastar dólares publicitarios en (X)”.

