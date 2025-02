Ella está tratando de mantenerse un paso adelante del Alzheimer, en una carrera hacia la muerte.

Pronto, Irene Mekel tendrá que elegir el día en que muere.

No tiene prisa: le gusta bastante su vida, en una casa elegante y aireada en Castricum, un pueblo holandés junto al mar. Tiene flores creciendo en su jardín trasero, y hay un mercado callejero cercano donde los vendedores saludan a los habitantes por su nombre. Pero si su vida va a terminar como ella quiere, tendrá que elegir una fecha, más pronto de lo que le gustaría.

“Es una tragedia”, dijo.

La Sra. Mekel, de 82 años, tiene la enfermedad de Alzheimer. Fue diagnosticada hace un año. Sabe que su función cognitiva está disminuyendo lentamente, y sabe lo que se avecina. Pasó años trabajando como enfermera, y cuidó de su hermana, que tenía demencia vascular. Por ahora, se las arregla, con ayuda de sus tres hijos y una gran pantalla en la esquina de la sala de estar que actualizan remotamente para recordarle la fecha y cualquier cita.

En un futuro no muy lejano, ya no será seguro que se quede sola en casa. Tuvo una mala caída y se rompió el codo en agosto. No siente que pueda vivir con sus hijos, que están ocupados con sus carreras y sus propios hijos. Está decidida a nunca mudarse a una residencia de ancianos, lo cual considera una pérdida intolerable de dignidad. Como ciudadana holandesa, tiene derecho por ley a solicitar que un médico la ayude a poner fin a su vida cuando alcance un punto de sufrimiento insoportable. Y así solicitó una muerte asistida médicamente.

En 2023, poco antes de su diagnóstico, la Sra. Mekel se unió a un taller organizado por la Asociación Holandesa para el Fin de Vida Voluntario. Allí, aprendió a redactar un documento de solicitud anticipada que establecería sus deseos, incluidas las condiciones bajo las cuales solicitaría lo que se llama eutanasia en los Países Bajos. Decidió que sería cuando no pudiera reconocer a sus hijos y nietos, mantener una conversación o vivir en su propia casa.

Pero cuando el médico de la Sra. Mekel leyó la directiva anticipada, dijo que, aunque apoyaba la eutanasia, no podía proporcionarla. No lo hará por alguien que haya perdido por definición la capacidad de consentir.

Un número creciente de países de todo el mundo, desde Ecuador hasta Alemania, están legalizando la asistencia médica para morir. Pero en la mayoría de esos países, el procedimiento solo está disponible para personas con enfermedades terminales.

Los Países Bajos son uno de los cuatro países (además de la provincia canadiense de Quebec) que permiten la muerte asistida médicamente con solicitud anticipada para personas con demencia. Pero la idea está ganando apoyo en otros países, a medida que las poblaciones envejecen y las intervenciones médicas hacen que más personas vivan lo suficiente como para experimentar un deterioro cognitivo.

El público holandés apoya en gran medida el derecho a una muerte asistida para personas con demencia. Sin embargo, la mayoría de los médicos holandeses se niegan a proporcionarlo. Encuentran que la carga moral de poner fin a la vida de alguien que ya no tiene la capacidad cognitiva para confirmar sus deseos es demasiado pesada de llevar.

El médico de la Sra. Mekel la remitió al Centro de Expertise en Eutanasia, en La Haya, una organización que capacita a médicos y enfermeras para proporcionar eutanasia dentro de los parámetros de la ley holandesa y conecta a los pacientes con un equipo médico que investigará una solicitud y proporcionará la muerte asistida a pacientes elegibles en casos en los que sus propios médicos no lo harán. Pero incluso estos médicos muestran reticencia a actuar después de que una persona ha perdido la capacidad mental.

El año pasado, un médico y una enfermera del centro vinieron cada tres meses para reunirse con la Sra. Mekel a tomar té. Aparentemente, venían a discutir sus deseos para el final de su vida. Pero la Sra. Mekel sabía que realmente estaban monitoreando cuán rápidamente habían declinado sus facultades mentales. Puede parecer una fiesta de té, dijo, “pero los veo vigilándome”.

El Dr. Bert Keizer está atento a un momento muy particular: se conoce como “cinco para las 12” —cinco minutos para la medianoche. Médicos, pacientes y sus cuidadores participan en una delicada negociación para programar la muerte para el último momento antes de que una persona pierda la capacidad de expresar claramente un deseo racional de morir. Solo cumplirá con la solicitud de la Sra. Mekel de poner fin a su vida mientras siga siendo plenamente consciente de lo que está pidiendo.

Deben actuar antes de que la demencia la haya engañado, como ha hecho con tantos de sus otros pacientes, para pensar que su mente está perfectamente bien.

“Este equilibrio es algo tan difícil de descubrir”, dijo, “porque tú como médico y ella como tu paciente, ninguno de ustedes sabe realmente cuál es el pronóstico, cómo se desarrollarán las cosas, y así el aspecto angustioso de todo esto es buscar el momento adecuado para la cosa horrible”.

La Sra. Mekel encuentra esta negociación profundamente frustrante: el proceso no permite la idea de que simplemente tener que aceptar cuidados se pueda considerar una forma de sufrimiento, que preocuparse por lo que viene por delante es sufrir, que la pérdida de dignidad es sufrir. ¿Qué evaluación debería llevar más peso, pregunta ella: la de la Irene Mekel actual, que ve la pérdida de autonomía como insoportable, o la de la futura Irene, con demencia avanzada, que ya no está infeliz, o ya no puede transmitir que está infeliz, si alguien debe alimentarla y vestirla.

Más de 500,000 de los 18 millones de personas en los Países Bajos tienen documentos de solicitud anticipada como el suyo registrados con sus médicos de familia, estableciendo explícitamente sus deseos para la muerte asistida por un médico si declinan cognitivamente a un punto que identifican como intolerable. La mayoría asume que una solicitud anticipada les permitirá progresar en la demencia y que sus cónyuges, hijos o cuidadores elijan el momento en que sus vidas deberían terminar.

Sin embargo, de las 9,000 muertes asistidas por médicos al año en los Países Bajos, solo seis o siete son para personas que han perdido la capacidad mental. La abrumadora mayoría son para personas con enfermedades terminales, en su mayoría cáncer, con un número menor para personas que tienen otras condiciones no terminales que causan sufrimiento agudo, como enfermedades neurodegenerativas o depresión intratable.

Los médicos, que fueron los principales impulsores de la creación de la ley holandesa de muerte asistida, no el Parlamento o un caso judicial constitucional, como en la mayoría de los otros países donde el procedimiento es legal, tienen opiniones fuertes sobre lo que harán y no harán. “Cinco para las 12” es el compromiso pragmático que ha surgido en los 23 años desde que se modificó el código penal para permitir a los médicos poner fin a la vida en situaciones de “sufrimiento insoportable e incurable”.

Un Shock

La Sra. Mekel, pequeña y enérgica, sospechaba desde hacía algún tiempo antes de recibir un diagnóstico que tenía Alzheimer. Había pequeños signos inquietantes, y luego uno grande, cuando tomó un taxi a casa un día y no reconoció ni una sola casa en la calle donde había vivido durante 45 años, no reconoció su propia puerta principal.

En ese momento, supo que era hora de comenzar a hacer planes.

Ella y su mejor amiga, Jean, hablaban a menudo de lo mucho que temían la idea de una residencia de ancianos, de necesitar que alguien las vistiera, las sacara de la cama por la mañana, de que sus mundos se redujeran a un solarium al final de un pasillo.

“Cuando pierdes tu propia voluntad y ya no eres independiente, para mí, ese es mi peor pesadilla”, dijo. “Me mataría, creo”.

Ella sabe cómo puede desvanecerse la cognición casi imperceptiblemente, como la niebla sobre un jardín en una mañana de primavera. Pero la noticia de que tendría que pedirle al Dr. Keizer que terminara su vida antes de que ocurrieran tales pérdidas fue un shock.

Su angustia por la línea de tiempo acelerada no es una respuesta poco común.

El Dr. Pieter Stigter, un especialista en geriatría que trabaja en residencias de ancianos y también como consultor para el Centro de Expertise, debe explicar con frecuencia a pacientes sorprendidos que sus directivas anticipadas cuidadosamente redactadas son básicamente irrelevantes.

“Lo primero que les digo es: ‘Lo siento, eso no va a suceder'”, dijo. “La muerte asistida mientras se está mentalmente incompetente, no va a suceder. Así que ahora vamos a hablar de cómo vamos a evitar llegar a eso”.

Los pacientes que han cuidado a sus propios padres con demencia pueden especificar en su directiva anticipada que no desean llegar al punto de estar postrados en cama, incontinentes o incapaces de comer por sí mismos. “Pero aún así, si alguien lo está aceptando, sonriendo pacientemente, será muy difícil convencerse en ese momento de que incluso si alguien lo describió en una etapa anterior, en ese momento es un sufrimiento insoportable”, dijo el Dr. Stigter.

La primera línea que la gente escribe en una directiva es siempre: “‘Si llego al punto de no reconocer a mis hijos'”, dijo. “Pero ¿qué es el reconocimiento? ¿Es saber el nombre de alguien, o es tener una gran sonrisa cuando alguien entra en tu habitación?”

Cinco para las 12 hace que la carga que se está poniendo en los médicos sea moralmente tolerable.

“Como médico, eres el que tiene que hacerlo”, dijo el Dr. Stigter, un hombre cálido y enérgico de 44 años. “Soy yo quien lo hace. Tiene que sentirse bien para mí”.

Las conversaciones sobre solicitudes anticipadas para la muerte asistida en los Países Bajos están afectadas por lo que muchas personas que trabajan en este campo se refieren, con un gesto de dolor, como “el caso del café”.

En 2016, un médico que proporcionó una muerte asistida a una mujer de 74 años con demencia fue acusado de violar la ley de eutanasia. La mujer había redactado una directiva anticipada cuatro años antes, diciendo que deseaba morir antes de tener que ingresar en una residencia de ancianos. El día que su familia eligió, su médico le dio un sedante en el café, y luego le inyectó una dosis más fuerte. Pero durante la administración del medicamento que detendría su corazón, la mujer despertó y se resistió. Su esposo e hijos tuvieron que sujetarla para que el médico pudiera completar el procedimiento.

El médico fue absuelto en 2019. El juez dijo que la solicitud anticipada del paciente era base suficiente para que el médico actuara. Pero el rechazo público a la idea de que la familia de la mujer la sostuviera mientras moría reforzó la determinación de los médicos holandeses de evitar tal situación.

Un Día Demasiado Tarde

El Dr. Stigter nunca asume un caso pensando que proporcionará una muerte asistida. El deterioro cognitivo es algo fluido, dijo, y también lo es el sentido de lo tolerable de una persona.

“El objetivo es un resultado que refleje lo que el paciente quiere: que puede evolucionar todo el tiempo”, dijo. “Alguien puede decir, ‘Quiero la eutanasia en el futuro’, pero en realidad cuando llega el momento, es diferente”.

El Dr. Stigter se encontró explicando esto a Henk Zuidema hace unos años. El Sr. Zuidema, un colocador de baldosas, tenía Alzheimer de inicio temprano a los 57 años. Le dijeron que ya no se le permitiría conducir, por lo que tendría que dejar de trabajar y renunciar a su pasatiempo principal, conducir una moto de motocross vintage con amigos.

Un hombre de familia tosco y estoico, el Sr. Zuidema quedó consternado ante la idea de no seguir proporcionando para su esposa ni cuidando de su familia, y les dijo que buscaría una muerte asistida médicamente antes de que la enfermedad lo dejara totalmente dependiente.

Su propio médico de familia no estaba dispuesto a ayudarlo a morir, ni nadie en su práctica, por lo que su hija Froukje Zuidema encontró el Centro de Expertise. El Dr. Stigter fue asignado a su caso y comenzó a conducir 30 minutos desde su consultorio en la ciudad de Groningen cada mes para visitar al Sr. Zuidema en su casa en la aldea agrícola de Boelenslaan.

“Pieter fue muy claro: ‘Tienes que decirme cuándo'”, dijo la Sra. Zuidema. “Y eso fue muy difícil, porque papá tuvo que tomar la decisión”.

Cuando se dio cuenta de que la enfermedad podría afectar su juicio, y así causarle sobreestimar su competencia mental, el Sr. Zuidema rápidamente se decidió a morir en pocos meses. Su familia estaba sorprendida, pero para él el intercambio estaba claro: “Mejor un año antes que un día demasiado tarde”, solía decir.