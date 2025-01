Eli Lilly, Avago lideran los movimientos de capitalización bursátil el lunes por Investing.com

El mercado del lunes ha sido testigo de movimientos destacados entre las acciones de diferentes rangos de capitalización de mercado. Acciones de mega-cap como Eli Lilly and Co (NYSE:) y Avago Technologies (NASDAQ:) han experimentado cambios significativos en los precios, mientras que acciones de large-cap como BeiGene (NASDAQ:) (BGNE) y JD.Com Inc Adr (NASDAQ:) también mostraron una notable volatilidad. A continuación, se presenta un resumen de algunos de los principales movimientos de acciones, desde mega-cap hasta small caps, reflejando el rendimiento intra-día de las acciones de hoy.

Movimientos de Mega-Cap (Capitalización de mercado de $200 mil millones o más):

Eli Lilly and Co (LLY): -4.21%

Avago Technologies (AVGO): +3.5%

Nvidia Corp (NASDAQ:): +3.1%

Tesla Motors (NASDAQ:): +3.06%

Merck & Co (NYSE:): -2.76%

Costco Whsl Corp New (NASDAQ:): +2.55%

Amazon Com Inc (NASDAQ:): +2.39%

Goldman Sachs Group (NYSE:): +2.11%

Movimientos de Large-Cap (Capitalización de mercado de $10 mil millones a $200 mil millones):

BeiGene (BGNE): +14.29%

JD.Com Inc Adr (JD): +10.11%

Intel Corp (NASDAQ:): +9.25%

Futu Holdings (NASDAQ:): +8.87%

MicroStrategy Inc (NASDAQ:): +8.04%

J.b. hunt transpo (NASDAQ:): -7.38%

FTAI Aviation Ltd. Se alerta a los inversores a contactar a BFA Law sobre una investigación en curso de fraude de valores después de un informe de vendedor en corto; Fortress Transport Infrast (NASDAQ:): -6.35%

Marvell Technology Group Ltd (NASDAQ:): +6.11%

Schlumberger Ltd (NYSE:): +6.06%

Natera Inc (NASDAQ:): -6.02%

Movimientos de Mid-Cap (Capitalización de mercado de $2 mil millones a $10 mil millones):

MSTU (MSTU): +15.78%

Qorvo Inc (NASDAQ:): +14.43%

Rigetti Computing Inc (NASDAQ:): -12.54%

Plug Power (NASDAQ:): -10.95%

Bank of the Ozark (NASDAQ:): +9.7%

Ikonics Corp (WULF): +9.4%

Semtech Corp (NASDAQ: (NASDAQ:)): +8.81%

Marathon Pa (MARA): +8.8%

BITX (BITX): +8.62%

Agilysys (NASDAQ:): -8.39%

Movimientos de Small-Cap (Capitalización de mercado de $300 millones a $2 mil millones):

ExcelFin Acquisition (BDMD): +63.28%

Blaize Holdings NAQ (BZAI): +27.54%

Swiftmerge Acquisition (ANNA): +24.67%

Microvision (NASDAQ:): +18.03%

Rigel Pharmaceuticals (NASDAQ:): +16.02%

Power Solutions International Inc (PSIX): +15.68%

TimefireVR (RCAT): -15.34%

Auna ADR (AUNA): +14.67%

Sezzle Inc PK (SEZL): -14.29%

Revance The (NASDAQ:): +12.54%

Para noticias en tiempo real que mueven el mercado, únase a Investing Pro.

Este artículo fue generado con el apoyo de inteligencia artificial y revisado por un editor. Para obtener más información, consulte nuestros T&C.