Elementos esenciales universitarios: Las mejores formas de gastar tu tarjeta de regalo de Apple de $150.

Ahora es el momento adecuado para comprar un Mac si eres estudiante en los Estados Unidos; recibirás una tarjeta de regalo de Apple de $150 gratis si lo haces. Es posible que te estés preguntando si realmente puedes obtener algo con esa cantidad de dinero en la Apple Store, ¡y la respuesta es un rotundo sí! Desde accesorios hasta suscripciones, encontrarás un montón de herramientas que pueden mejorar tu calidad de vida.

En esta guía, compartiré las mejores formas de gastar tu tarjeta de regalo de Apple.

Qué Comprar Con una Tarjeta de Regalo de Apple

1. Apple Pencil Pro

Crédito: Apple

Puedes elegir entre varios lápices Apple, y tener un lápiz óptico para tu iPad tiene varias ventajas. Por ejemplo, si estudias en un campo creativo, puedes usar tu lápiz para dibujar y hacer diseños. Independientemente de tu profesión o carrera, puedes usar este lápiz para una mejor navegación y tomar notas, entre otras funciones.

El Apple Pencil Pro fue lanzado en 2024 y cuesta $129. Con este lápiz, obtendrás una nueva opción de presión y también es compatible con Find My en caso de que lo pierdas. Es compatible con el iPad Pro M4 y el iPad Air M2. Si no tienes ninguno de estos, puedes elegir entre varias alternativas al Apple Pencil.

2. Funda Smart Folio para iPad

Independientemente del iPad que compres, también deberías invertir en una funda protectora. Siempre estás expuesto a la posibilidad de dejar caer tu dispositivo, incluso si eres la persona más cuidadosa del mundo. Tener una funda puede ahorrarte cientos de dólares en reparaciones de daños, además de que puedes encontrar muchas opciones elegantes en la actualidad.

Apple tiene fundas para varios modelos de iPad, incluido el nuevo iPad Pro M4. El precio varía entre $59.99 y $99.99 y depende del dispositivo que tengas. Puedes obtener estas fundas en varios colores, incluyendo azul, rojo y amarillo.

Las fundas folio de Apple son plegables y te permiten colocar tu iPad en varias posiciones, lo que es genial si quieres usar tu dispositivo como un monitor adicional o para ver programas de televisión.

3. Funda MagSafe para iPhone

Los modelos más recientes de iPhone admiten carga inalámbrica, pero una de mis mayores quejas es que en el pasado siempre he tenido que quitar mi funda. De lo contrario, mi iPhone no se carga. Conseguir una funda MagSafe puede detener ese problema en seco.

Apple tiene varias fundas MagSafe. También puedes elegir entre numerosas fundas de silicona que admiten carga inalámbrica, que vienen en varios colores. Si prefieres algo más transparente, puedes comprar una funda transparente.

Las fundas MagSafe tienen un precio que oscila entre $49 y $59. También es posible conseguir billeteras con fundas MagSafe por $59.

NOTA

Además de la funda MagSafe de color, también puedes obtener una funda MagSafe transparente, una cartera MagSafe y una funda MagSafe tejida fina.

4. AirPods (2da Generación)

Aunque Apple ha lanzado los AirPods de tercera generación, la versión de segunda generación será más que suficiente para escuchar música y podcasts.

Los AirPods de 2da generación cuestan $129 sin una funda MagSafe. Con una funda MagSafe, cuestan $249, por lo que tendrás que pagar $99 de tu bolsillo. Sin embargo, es posible que encuentres que este complemento vale la pena si los usarás mucho.

Los AirPods (2da Generación) tienen hasta cinco horas de tiempo de reproducción con una sola carga. También son compatibles con la mayoría de los dispositivos de Apple.

5. Suscripción a iCloud+

iCloud+ es una de las mejores compras que he hecho en los últimos años. La asignación inicial de 5GB de iCloud se agota muy rápidamente y si usas tus dispositivos de Apple para la escuela o el trabajo, probablemente necesitarás más espacio. Esto es especialmente cierto si estás trabajando con archivos que ocupan mucho espacio de almacenamiento, como fotos y videos.

Las suscripciones a iCloud+ comienzan en $0.99 al mes por 50GB de almacenamiento. Pero para ser honesto, incluso los planes más grandes son bastante asequibles, y recomendaría echarles un vistazo. Aquí tienes un desglose de los precios:

AlmacenamientoCosto (USD, Mensual)200GB$2.992TB$9.996TB$29.9912TB$59.99

Puedes actualizar a iCloud+ yendo a Configuración > ID de Apple > iCloud > Actualizar a iCloud+ (iPhone y iPad). En un Mac, ve a Configuración del Sistema > ID de Apple > iCloud > Actualizar a iCloud+.

6. Suscripción a Apple Music

Apple Music tiene mucho a su favor; la calidad de sonido es mejor que la mayoría de las plataformas de transmisión y me gusta cómo puedes escuchar música sin tantas distracciones al usar la aplicación. Debo admitir que la capacidad de descubrimiento no es tan buena como en Spotify, pero sigue siendo una excelente opción para escuchar tus canciones favoritas.

Apple Music cuesta $5.99 al mes para estudiantes, que es casi la mitad del precio normal ($10.99/mes). Puedes escuchar canciones en tu iPhone, iPad y Mac después de actualizar tu suscripción.

7. Disco Duro Externo LaCie

Accidentalmente dejé caer mi antiguo disco duro externo a principios de 2023 y estaba devastado por perder miles de mis fotos. Pero resultó ser una bendición disfrazada, porque lo reemplacé con un disco duro externo LaCie. Para ser honesto, he estado mucho más feliz con mi almacenamiento externo desde que cambié a esta marca. La carcasa naranja brillante también se ve bastante genial, lo cual es un buen extra.

Poseo un disco duro de 2TB, que es suficiente espacio para mi trabajo de fotografía y video. Probablemente puedas arreglártelas con 1TB si solo lo usas para almacenar documentos.

Los precios van desde $84.95 hasta $379.95.

8. Suscripción a Apple TV+

Si quieres tener noches de películas con tus nuevos amigos universitarios, tal vez quieras considerar comprar una suscripción a Apple TV+. Encontrarás muchas películas originales de Apple, además de transmisión en 4K y audio espacial. Ejemplos de programas que puedes disfrutar en Apple TV+ incluyen The New Look, Severance y Shrinking.

Apple TV+ también muestra varios deportes en vivo, incluido el fútbol y el béisbol. Puedes ver Apple TV+ en tu iPad, Apple TV, Vision Pro, Mac y otros dispositivos. Si tienes un plan de estudiante de Apple Music, también obtienes acceso gratuito a Apple TV+. Pero si no, cuesta $9.99 al mes.

9. Magic Trackpad

No me gusta usar el ratón que viene con un iMac. Si eres como yo, deberías considerar seriamente comprar el Magic Trackpad. Te facilitará mucho la navegación por tu dispositivo.

Puedes conectar el Magic Trackpad a tu Mac a través de un cable USB-C a Lightning, pero también es compatible con Bluetooth. Sin embargo, vale la pena mencionar que el Magic Trackpad no es compatible con el Apple Pencil.

El Magic Trackpad cuesta $129 y está disponible en blanco y negro.

10. Microsoft Office Home and Student para Mac

Hice la mayoría de mis tareas en Microsoft Word cuando estaba en la universidad, y también utilicé PowerPoint para varios módulos de mi curso. Recomendaría que cada estudiante tenga una suscripción a Microsoft Office, y en la tienda online de Apple, encontrarás una suscripción Home and Student.

Microsoft Office Home and Student está disponible por $149.95 y te proporciona Word, Excel y PowerPoint. También recibes 60 días de soporte de Microsoft de forma gratuita, y puedes utilizar estos programas en un Mac.

Con una tarjeta de regalo de $150, puedes obtener una gran cantidad de productos y suscripciones útiles para complementar tus estudios. Microsoft Office puede ayudarte a escribir y organizar tus tareas, y herramientas como el Magic Trackpad también te permitirán navegar por tu dispositivo con más facilidad.

Ahora que has echado un vistazo a esta lista, piensa en lo que funcionará mejor para ti. Del mismo modo, puedes tratar tu tarjeta de regalo de $150 como un cupón de descuento y actualizar a los últimos productos de Apple lanzados este año.