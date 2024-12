Elegibilidad para reembolso de la licencia de TV de la BBC a medida que los costos vuelven a subir

La tarifa aumentará en £5 a partir de abril hasta 2027, anunció el Gobierno.

La tarifa de la licencia aumentó anteriormente en £10.50 a principios de este año, después de haber estado congelada en £159 durante los dos años anteriores.

En una declaración por escrito al Parlamento, la Secretaria de Cultura Lisa Nandy dijo: “La BBC proporciona programación muy necesaria para los hogares en todo el país, incluyendo educación para niños, entretenimiento de clase mundial y noticias confiables para todas las personas en todas partes del Reino Unido. Quiero verla prosperar en las décadas venideras.

“A través de la Revisión de la Carta, tendremos una honesta conversación nacional sobre el futuro a largo plazo del radiodifusor, asegurando que la BBC tenga un modelo de financiación pública sostenible que respalde su trabajo vital pero que también sea justo y receptivo ante aquellos que lo pagan.

“A corto plazo, estamos brindando a la BBC certeza de financiación mientras apoyamos a miles más de hogares que enfrentan dificultades financieras para distribuir el costo de una licencia de TV.”

Pero muchos hogares en el Reino Unido pueden ser elegibles para un reembolso de su Licencia de TV antes del aumento.

Cada hogar en el Reino Unido está legalmente obligado a tener una licencia de TV para ver o grabar TV en vivo, sin importar en qué canal se encuentre.

Sin embargo, podrías tener derecho a un reembolso en el costo de tu Licencia de TV si no ves o grabas TV en vivo, y tampoco transmites BBC iPlayer.

Puedes solicitar un reembolso si no necesitarás tu licencia nuevamente antes de que expire, y tienes al menos un mes completo restante en ella, debido a no ver o grabar TV en vivo.

Los hogares en el Reino Unido podrían ser elegibles para un reembolso de £159 en los costos de su licencia de TV (Imagen: PA)

Puedes solicitar un reembolso de tu licencia de TV aquí. Los reembolsos suelen procesarse y emitirse en un plazo de 21 días desde la solicitud.

Sin embargo, tu reembolso puede retrasarse si se te debe contactar para obtener más información.

Cualquier reembolso se pagará por cheque o transferencia BACS directamente en tu cuenta bancaria.

Lecturas recomendadas:

La cantidad que se te debe en un reembolso será calculada por TV Licensing, la organización que emite las licencias de TV.

Ellos explican cómo calculan la cantidad que se te debe aquí: “Cualquier reembolso debido se calcula en meses no utilizados. Debes tener al menos un mes completo restante en tu licencia que no necesitarás antes de que expire.

“Por lo tanto, podrías obtener un reembolso de entre uno y 11 meses, dependiendo de cuánto tiempo te quede en tu licencia.

“No serás elegible para un reembolso si hay menos de un mes entre la fecha de cancelación y la fecha de vencimiento.

“Si no has pagado tu licencia en su totalidad, la fecha de vencimiento puede modificarse para reflejar lo que has pagado.”

¿Cuándo necesito una Licencia de TV?

No necesitas una Licencia de TV para ver:

servicios de transmisión como Netflix y Disney Plus

TV a la carta a través de servicios como All 4 y Amazon Prime Video

videos en sitios web como YouTube

videos o DVDs

Necesitas una Licencia de TV si:

ves o grabas TV en vivo en cualquier canal o servicio

usas BBC iPlayer

¿Soy elegible para una Licencia de TV gratuita?

Para aquellos de nosotros mayores de 75 años que reciben Crédito de Pensión, la Licencia de TV se puede obtener de forma gratuita en lugar de costar £169.50.

La orientación de TV Licensing dice: “Las Licencias de TV gratuitas solo están disponibles si tienes más de 75 años y tú, o tu pareja que vive en la misma dirección, están recibiendo Crédito de Pensión.

“Si crees que eres elegible para una licencia gratuita pero no puedes solicitarla en línea, llama al 0300 790 6117* y habla con uno de nuestros asesores para solicitar un formulario de solicitud (nuestras líneas están abiertas de 8.30am a 6.30pm, de lunes a viernes).

“Una vez que hayamos recibido tu solicitud, puede demorar algunas semanas en procesarse. Si hay algún problema, te escribiremos para informarte. También podemos llamarte si nos has dado tu número de teléfono.

“Hay disposiciones separadas para mayores de 75 años en la Isla de Man, el Bailiazgo de Jersey y el Bailiazgo de Guernsey.”