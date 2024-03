Elecciones en Senegal dominadas por el ex preso liberado Faye y el heredero aparente Ba

En la batalla por el puesto más alto de Senegal, un campo de 18 candidatos compite por el cargo, pero dos hombres – el político de la oposición recién liberado, Bassirou Diomaye Faye, y el heredero aparente del partido gobernante, Amadou Ba – parecen ser los más propensos a ganarse a los electores en las elecciones presidenciales del domingo.

Su rivalidad subraya una gran división y choque de perspectivas en el país, habitualmente considerado como un faro de la democracia en África Occidental, especialmente en relación con su vínculo con Francia, la antigua potencia colonial.

La encuesta es un trabajo apresurado – la fecha se anunció con menos de tres semanas de antelación, tras un mes de confusión y protestas violentas.

Lo que parece unir a la mayoría de los senegaleses es la ira dirigida al presidente saliente Macky Sall quien intentó posponer las elecciones – originalmente programadas para el 25 de febrero – hasta diciembre.

El Sr. Sall le dijo a la BBC que actuó para proteger la integridad del voto tras acusaciones de corrupción y disputas sobre la elegibilidad de algunos candidatos presidenciales.

La posibilidad de la reelección de Sall creó una gran agitación política, la intervención de la Corte Constitucional, un acuerdo para que el presidente abandone el cargo el próximo mes cuando termine oficialmente su mandato, y una nueva fecha para las elecciones.

Luego, la semana pasada, algunos de sus críticos más feroces – los que participaron en protestas políticas en los últimos años – fueron liberados en una amnistía presidencial para calmar las tensiones.

Esto incluyó al líder de la oposición Ousmane Sonko, que quedó en tercer lugar en las últimas elecciones y es enormemente popular entre los jóvenes ansiosos por un cambio.

Pero, el candidato de 49 años está prohibido de presentarse esta vez, debido a una serie de cargos que él afirma que fueron políticamente motivados.

En lugar de ello, está apoyando a Mr. Faye, quien al igual que él es un antiguo inspector de impuestos y fue liberado de la detención al mismo tiempo – estaba a la espera de juicio por cargos de difamación y difusión de noticias falsas.

Los dos se conocieron mientras trabajaban en la oficina de impuestos y Mr. Faye, que cumplirá 44 años un día después de las elecciones, fue anteriormente secretario general del partido de Mr. Sonko, Pastef, que fue disuelto por el gobierno el año pasado por acusaciones de haber llamado a una insurrección.

Su lema “Sonko es Diomaye, Diomaye es Sonko” se ha vuelto viral en las redes sociales la semana pasada.

Los dos – recibidos por multitudes celebrando su liberación – están promoviendo su visión antiestablecimiento para reformas institucionales. Es una agenda afrocentrista y nacionalista, que incluye planes para renegociar los contratos de minería y energía del país.

Mr. Faye también quiere que Senegal deje de usar el franco CFA – la moneda única de África Occidental que está vinculada al euro, con el respaldo financiero del tesoro francés, y que es considerada por sus seguidores como un vestigio de la era colonial.

La propuesta ha sido calificada de irresponsable por parte de sus oponentes, aunque Mr. Sonko ha intentado calmar tales temores diciendo que buscarían reformar primero la moneda regional y sólo considerarían introducir una moneda nacional si eso fracasara.

En contraste con este camino radical, Mr. Ba, ex primer ministro que dimitió para presentarse a las elecciones, busca representar la continuidad y la estabilidad.

En sus mítines, el hombre de 62 años se ha lanzado contra los antiguos miembros de Pastef, calificándolos de “bandidos” y diciendo que votar por él es votar por “más paz y prosperidad”.

Él argumenta que su historial ministerial demuestra que supervisará el desarrollo y creará un millón de puestos de trabajo en cinco años – mientras el estadista sobrio intenta conquistar el voto joven.

Mr. Ba puede haber estado en la escena política durante la última década, pero es un misterio para la mayoría. Ha tratado de mostrarse como un hombre del pueblo, revelando su amor por la música reggae y Bob Marley.

Con más de la mitad de la población de Senegal menor de 25 años y una creciente frustración por el desempleo y los barcos llenos de migrantes que se dirigen a Europa, es un demográfico importante.

Arame Gueye Sene, directora ejecutiva del grupo juvenil Fábrica de Cambio Social, le dijo a la BBC que los jóvenes estaban comprometidos en los temas de campaña, aunque la mayoría de los siete millones de votantes registrados tienen más de 35 años.

“Los vemos en las calles, pero no estamos seguros de que muchos de ellos puedan votar el próximo domingo”, dijo.

Un desafío significativo para todos los candidatos ha sido que la elección pospuesta ha caído en medio del mes de ayuno musulmán del Ramadán.

En Senegal, el 95% de la población es musulmana y, en consecuencia, ciudades clave como la capital, Dakar, y Thiès están inusualmente tranquilas para una campaña electoral.

La gente tiende a ahorrar su energía hasta que rompen su ayuno al atardecer, lo que significa que los candidatos deben replantear sus estrategias de campaña.

Se han compartido en línea folletos detallando las políticas propuestas, así como grabaciones en vivo de mítines.

“Tenemos que redoblar los esfuerzos para movilizar a los votantes”, dijo a la BBC Anta Babacar Ngom, ejecutiva de negocios y la única mujer en esta carrera.

Los candidatos aún están haciendo un esfuerzo por recorrer el país – como Mohamed Ly, un miembro del equipo de campaña de Khalifa Sall, quien dijo que los votantes indecisos podrían resultar clave.

Mr. Sall, de 68 años, ex alcalde de Dakar y sin relación con el presidente, es uno de los dos candidatos que podrían ser un jugador clave o llevar la votación a una segunda vuelta. Para ganar directamente, un contendiente debe obtener más del 50% de los votos.

Otro candidato que podría ser decisivo es Idrissa Seck, de 64 años, ex alcalde de Thiès. Ambos tienen seguidores leales.

Otro jugador influyente es Karim Wade. El hombre de 55 años es hijo del ex presidente Abdoulaye Wade, aunque su candidatura fue rechazada porque no había renunciado a su ciudadanía francesa a tiempo – las leyes electorales no permiten la doble nacionalidad.

Su Partido Democrático Senegalés (PDS) no ha presentado un candidato alternativo, pero tradicionalmente ha contado con el apoyo de los Mourides, la cofradía musulmana más influyente en Senegal. Si respalda públicamente a uno de los candidatos, eso podría resultar decisivo.

La mayoría de los electores pueden sentirse heridos por la agitación del último mes, pero el director de la dirección electoral, Birame Sene, está seguro de que no tienen nada de qué preocuparse.

Dijo a la BBC que todo estaba en orden y bien preparado para la votación del domingo – cuando los valores democráticos tan alabados de Senegal serán puestos a prueba.

