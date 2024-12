Elecciones en Delhi: El BJP publica ‘Aarop Patra’ contra el gobierno de AAP; Kejriwal reacciona | Noticias de la India

El lunes, el Bharatiya Janata Party publicó un “Cargo Sheet” contra el gobierno de Arvind Kejriwal antes de las próximas elecciones de la Asamblea de Delhi. El ex ministro de la Unión Anurag Thakur emitió el “cargo”, acompañado por el jefe de BJP de Delhi Virendra Sachdeva y otros líderes del partido. El evento contó con pancartas y consignas como “10 Saal Delhi Behaal” y “Delhi ka AQI hua 500 paar” y “Yamuna mein hai pollution ki bahar, gracias a Kejriwal Sarkar.” Anurag Thakur expresó que el gobierno de AAP ha contaminado gravemente el río Yamuna, volviéndolo tan maloliente, espumoso y venenoso. Recordó que Kejriwal prometió en una conferencia de prensa en 2022 que él y la gente se bañarían juntos en el río Yamuna antes de las elecciones de 2025. Afirmó que la calidad del aire de Delhi ha superado los 500 y que la Yamuna está altamente contaminada. Dijo que Kejriwal no permitió que se implementara el suministro de agua a todos los residentes de Delhi. Alegó que ha habido múltiples escándalos en el gobierno de Kejriwal, como el escándalo del agua, el escándalo de las aulas, el escándalo de las clínicas de vecindario, el escándalo de la Junta de Waqf, el escándalo del alcohol, los escándalos de DTC, entre otros. Kejriwal respondió afirmó que el BJP no tiene agenda para las elecciones y criticó su gestión de Delhi durante 5 años. El domingo, Kejriwal anunció el lanzamiento de dos nuevos programas antes de las elecciones, pero la iniciativa fue criticada por el líder de BJP Shehzad Poonawalla, quien la consideró promesas electorales diseñadas para asegurar votos antes de las elecciones. Se cuestionó el récord de Kejriwal en control de la contaminación, limpieza del Yamuna y mejora de la salud y la educación.